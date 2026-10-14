Cuánto cobran los empleados de las principales cadenas de comida rápida de la Argentina en octubre 2026

La escala salarial incluye puestos de atención al público, cocina, administración, mantenimiento y limpieza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los trabajadores alcanzados por la rama de Servicios Rápidos del Convenio Colectivo de Trabajo 329/2000 perciben en octubre de 2026 salarios básicos mensuales que van de $ 997.033 a $ 1.863.345, de acuerdo con la categoría. La escala difundida por la Federación de Trabajadores Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Pizzeros, Heladeros y Alfajoreros también establece sumas no remunerativas y valores diferenciados para quienes cobran por hora.

El mayor básico mensual corresponde a maestro pastelero, maestro heladero, cocinero y maestro pizzero. En tanto, el menor importe de la nómina se aplica al aprendiz menor de dieciocho años. Las categorías incluyen puestos de atención al público, cocina, administración, mantenimiento, elaboración y limpieza.

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A los valores de la escala pueden agregarse otros conceptos previstos en el convenio, como el premio por concurrencia efectiva, el adicional por antigüedad, la jornada nocturna y los suplementos por zona fría.

Cuánto cobran los empleados de servicios rápidos

La planilla salarial de octubre fija los siguientes montos para cada puesto. En todos los casos se detalla el básico mensual, la asignación no remunerativa, el valor de la hora y la suma no remunerativa por hora:

Maestro pastelero, maestro heladero, cocinero y maestro pizzero Básico mensual: $1.863.345 Asignación no remunerativa: $137.888 Valor por hora: $9.811,75 Hora no remunerativa: $726,07



Las categorías abarcan desde aprendices hasta encargados y maestros de elaboración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encargado Básico mensual: $1.661.538 Asignación no remunerativa: $122.954 Valor por hora: $8.746,71 Hora no remunerativa: $647,26

Líder B Básico mensual: $1.619.864 Asignación no remunerativa: $119.870 Valor por hora: $8.525,74 Hora no remunerativa: $630,90

Dependiente de salón Básico mensual: $1.589.043 Asignación no remunerativa: $117.589 Valor por hora: $8.361,51 Hora no remunerativa: $618,75

Maestro facturero, oficial pastelero y rotisero fiambrero Básico mensual: $1.498.412 Asignación no remunerativa: $110.882 Valor por hora: $7.884,56 Hora no remunerativa: $583,46

Líder A Básico mensual: $1.394.271 Asignación no remunerativa: $103.176 Valor por hora: $7.338,39 Hora no remunerativa: $543,04

Oficial de mantenimiento, líder de mantenimiento, minutero y parrillero Básico mensual: $1.311.043 Asignación no remunerativa: $97.017 Valor por hora: $6.900,20 Hora no remunerativa: $510,61

Cajero y postrero Básico mensual: $1.294.387 Asignación no remunerativa: $95.785 Valor por hora: $6.809,04 Hora no remunerativa: $503,87

Sandwichero, empleado administrativo y dependiente de mostrador Básico mensual: $1.246.146 Asignación no remunerativa: $92.215 Valor por hora: $6.559,41 Hora no remunerativa: $485,40

Ayudante de mantenimiento y empanadero Básico mensual: $1.245.100 Asignación no remunerativa: $92.137 Valor por hora: $6.558,57 Hora no remunerativa: $485,33

Empleado B Básico mensual: $1.223.928 Asignación no remunerativa: $90.571 Valor por hora: $6.443,12 Hora no remunerativa: $476,79

Ayudante pastelero, dependiente de helados, cafetero y auxiliar administrativo Básico mensual: $1.195.522 Asignación no remunerativa: $88.469 Valor por hora: $6.292,79 Hora no remunerativa: $465,67

Empleado A Básico mensual: $1.175.318 Asignación no remunerativa: $86.974 Valor por hora: $6.185,74 Hora no remunerativa: $457,74

Sereno, lavacopas y peón de limpieza, carga y descarga Básico mensual: $1.163.517 Asignación no remunerativa: $86.100 Valor por hora: $6.127,74 Hora no remunerativa: $453,45

Empleado principiante Básico mensual: $1.108.417 Asignación no remunerativa: $82.023 Valor por hora: $5.836,28 Hora no remunerativa: $431,88

Aprendiz menor de dieciocho años Básico mensual: $997.033 Asignación no remunerativa: $73.780 Valor por hora: $5.249,07 Hora no remunerativa: $388,43



Los trabajadores pueden percibir adicionales por asistencia, antigüedad, jornada nocturna y zona fría. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De cuánto es el extra por asistencia

El artículo 50 del convenio establece un premio a la concurrencia efectiva del 14% de la remuneración nominal bruta mensual. El beneficio corresponde a quienes asistan todos los días en los que debían prestar tareas según su contrato y completen la totalidad de las jornadas asignadas.

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A los fines de ese adicional, el convenio solo considera justificadas las ausencias por licencia anual ordinaria.

Cuánto se cobra por antigüedad

El artículo 51 fija un adicional por antigüedad para el personal incluido en el convenio. El incremento equivale al 1% del salario básico convencional de la categoría por cada año de servicio en la empresa.

El pago comienza a regir en el mes en el que el trabajador cumple dos años de antigüedad. El cálculo se realiza sobre el básico de la categoría correspondiente, sin contemplar las sumas no remunerativas.

Qué pasa con la jornada nocturna

El artículo 54 dispone un adicional para las horas trabajadas entre las 21 y las 6. La escala adjunta para octubre de 2026 consigna $685,60 por hora de jornada nocturna y $50,73 como importe no remunerativo por hora.

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En el texto complementario remitido junto con la escala figura, para el mismo artículo, un adicional de $685,60 más $27,01 por hora. Ese monto no coincide con los $50,73 que aparecen en la planilla salarial adjunta, por lo que no se incorporó un cálculo conjunto de ambos valores.

Quiénes cobran un adicional mensual

El artículo 55 establece un adicional por zona fría para el personal de establecimientos ubicados en Río Negro y Neuquén. El importe mensual informado es de $134.690,57 más $5.306,81 no remunerativos.

Para el personal jornalizado, o para quienes trabajen una jornada mensual inferior a la máxima legal, el suplemento indicado es de $708,34 más $27,91 no remunerativos por hora.

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En las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, así como en las Islas del Atlántico Sur, el convenio fija un adicional equivalente al 40% del salario básico de la categoría en la que se desempeñe el trabajador.