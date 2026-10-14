Los almacenes de barrio advierten por la caída del consumo: “La gente compra lo justo y necesario”

La moderación de la inflación cambió el comportamiento de los clientes, quienes compran solo lo indispensable en los comercios de cercanía

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En los almacenes de barrio, la cuenta empieza antes de llegar a la góndola. Entre el pasaje, las facturas de servicios, la prepaga y las compras del mes, muchos hogares llegan con un presupuesto ya dividido y eligen alimentos en cantidades más chicas. Ese recorrido cotidiano explica por qué, aun con una inflación más baja, el consumo en los comercios de cercanía sigue ajustado.

Fernando Savore, vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, ubica esa frase en las conversaciones que escucha a diario detrás del mostrador. “El tema está en el pasaje de colectivo, la prepaga, el gas y la luz”, afirmó en Infobae A las Nueve al describir el peso de los gastos que se llevan una parte creciente del ingreso familiar.

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Para el dirigente, los alimentos también registraron aumentos, pero no concentran toda la presión sobre el bolsillo. “El mes pasado tuvimos un aumento de un 4% en lo que es lácteos”, señaló, mientras los clientes comparan precios y vuelven sobre productos que antes compraban sin hacer demasiadas cuentas.

Ese incremento se refleja, entre otros artículos, en la leche. “La leche hoy hay que venderla por arriba de los $2.000 el litro”, dijo Savore, quien advirtió que cada compra queda atravesada por gastos previos que no se pueden postergar.

Las marcas PYME ganaron terreno en las góndolas debido a las diferencias de precio frente a las primeras marcas en alimentos básicos

Los gastos fijos dejan menos margen para la mesa

Antes de decidir qué llevar, los clientes calculan cuánto de su sueldo ya quedó comprometido. “Todos hablan de un 40%”, sostuvo Savore sobre las obligaciones mensuales, una proporción que incluye servicios, transporte, salud y otros pagos fijos.

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El resultado, según relató, es un margen más estrecho para el resto de la vida cotidiana. “Solo el 60 queda para vivir”, resumió el referente de los almaceneros, al explicar cómo ese reparto condiciona la compra de alimentos.

La escena se repite en los comercios de cercanía: menos unidades, compras más medidas y una selección concentrada en lo indispensable. “La gente compra lo justo y necesario”, afirmó el vicepresidente de la Federación, que asocia ese comportamiento con la administración diaria de cada hogar.

Savore marcó, de todos modos, una diferencia respecto de los meses de inflación más acelerada. “Antes tenía que salir a comprar apenas cobraba el sueldo, porque al otro día aumentaba”, recordó sobre una dinámica que obligaba a anticipar las compras por temor a nuevas remarcaciones.

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En ese contraste aparece diciembre de 2023, cuando la suba de precios modificó el ritmo de consumidores y comerciantes. “Llegamos casi en un mes a treinta puntos de inflación, casi un punto por día”, afirmó Savore, al volver sobre aquel período.

Las marcas PYME ganaron terreno en las góndolas debido a las diferencias de precio frente a las primeras marcas en alimentos básicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estabilidad de precios no alcanzó para recomponer las ventas

Con una variación más lenta de los precios, octubre, noviembre y diciembre dejaron un movimiento distinto en los locales. “La venta reactivó”, dijo Savore, aunque esa mejora quedó asociada a una etapa puntual del calendario y no alteró las restricciones que enfrenta el consumo.

Las fiestas fueron parte de ese repunte. “Las fiestas es un plus”, afirmó el dirigente, para describir un cierre de año que dio aire a los comercios después de meses marcados por la cautela de los clientes.

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La actividad volvió a caer en enero y febrero, cuando una parte de los consumidores se toma vacaciones y modifica sus rutinas de compra. “Sabemos que tenemos caída de ventas porque la gente se toma unos días de vacaciones”, expresó Savore.

Marzo y abril tampoco trajeron una recuperación inmediata para los almacenes. “Fueron meses difíciles de verdad para sostener nuestro negocio”, dijo, al señalar que la baja de ventas dejó a los comercios frente a costos que siguieron corriendo aun cuando la demanda se debilitó.

Aun así, el dirigente sostuvo que los locales de barrio lograron sostener su actividad mejor que las grandes superficies. “Nuestros comercios siguen estando en pie”, afirmó Savore, en referencia a un canal de venta que conserva cercanía con sus clientes.

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Las marcas PYME ganaron terreno en las góndolas debido a las diferencias de precio frente a las primeras marcas en alimentos básicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las marcas PYME ganan lugar frente a los productos más caros

En esa búsqueda de precios aparece una oferta que, según el sector, cambió la composición de las góndolas. “Las PYMES están reemplazando a las primeras marcas”, señaló Savore, quien considera que las empresas más pequeñas se volvieron una alternativa para sostener compras que de otro modo se reducirían.

El pan lactal permite ver esa brecha. “Un pan lactal de 600 gramos de primera marca, $6.000”, sostuvo el vicepresidente de la Federación de Almaceneros, al comparar productos que compiten en el mismo espacio del almacén.

Del otro lado de esa comparación, ubicó una opción de menor valor. “Un pan PYME de excelente calidad, $3.000”, afirmó Savore sobre una diferencia que influye en la decisión del cliente, sobre todo cuando necesita estirar el dinero hasta fin de mes.

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Los fideos ofrecen otro ejemplo de ese desplazamiento. “Un fideo PYME lo podemos vender en $1.200”, dijo, frente a una primera marca que, según indicó, cuesta $4.000.

La mayor presencia de esas firmas alcanza a varias categorías. “Las tres cuartas partes de la góndola de galletitas son empresas PYME”, afirmó Savore, quien vinculó ese avance con los valores que exhiben los artículos de marcas tradicionales.

“La primeras marcas están muy caras”, planteó el dirigente durante la conversación. En ese marco, cada producto que logra ofrecer un precio más bajo se vuelve relevante para locales que dependen de compras frecuentes y de montos reducidos.

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Las marcas PYME ganaron terreno en las góndolas debido a las diferencias de precio frente a las primeras marcas en alimentos básicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cereales y avena, dos ejemplos de una compra más medida

El pan lactal figura entre los artículos que más salida encontraron dentro de esas alternativas. “El tema pan lactal es algo que hemos tenido mucho éxito”, señaló Savore, al contar cómo los comercios procuran ampliar opciones sin resignar volumen de ventas.

La misma lógica llegó a los cereales. “Una caja de cereales vale $8.000”, afirmó el vicepresidente de la Federación, al referirse a las presentaciones tradicionales que muchos clientes dejan de llevar cuando el precio supera su presupuesto.

Algunos negocios compran cereal a granel y lo envasan para venderlo en porciones equivalentes. “Pasamos a $3.000, en el mismo gramaje”, sostuvo Savore, al explicar la alternativa que ofrecen frente al valor de caja.

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Con la avena sucede algo similar. “Esa misma avena la compramos, la envasamos nosotros”, afirmó el dirigente, que describió una modalidad orientada a mantener productos habituales dentro de un rango posible para sus clientes.

La distancia de precios vuelve a ser decisiva en esa categoría. “La podemos vender en el mismo gramaje a $2.000”, dijo Savore, frente a cajas de marcas tradicionales que ubicó cerca de los $5.000.

La menor velocidad de los aumentos también cambió la forma de administrar los comercios. “Depósito no necesitamos más, más que para una semana de reposición”, señaló, al indicar que el stock dejó de ser una cobertura indispensable ante remarcaciones diarias.

Savore, además vicepresidente de la Confederación General Almacenera Nacional, sostuvo que esa operatoria permite trasladar el ahorro a la unidad que se vende. “Nosotros lo bajamos en la unidad”, afirmó.

Las marcas PYME ganaron terreno en las góndolas debido a las diferencias de precio frente a las primeras marcas en alimentos básicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuaderno sigue abierto, pero con límites cada vez más claros

El fiado todavía forma parte del vínculo entre los almacenes y sus clientes habituales. “El cuaderno está”, dijo Savore, aunque aclaró que la práctica persiste dentro de márgenes que los comerciantes puedan afrontar sin comprometer la continuidad del negocio.

Para quienes compran todo el año en el mismo local, ese recurso conserva una dimensión de confianza. “Nunca le vamos a decir que no al cliente que nos da de comer”, expresó el dirigente, al describir una relación que se mantiene más allá de la transacción de cada día.

Pero esa ayuda tiene un límite financiero. “No tenemos espalda para resistir un fiado tan grande”, afirmó Savore, en un contexto en el que los comercios pequeños también deben afrontar sus propias reposiciones, servicios y obligaciones.

Según detalló, hay montos que pueden sostenerse durante pocos días. “Ese fiado puede ser de $40.000, $50.000”, sostuvo el vicepresidente de la Federación, al poner números a una práctica que requiere que el pago llegue en un plazo breve.

Cuando la deuda se aleja de esas cifras, el riesgo cambia. “Si le dejamos llevar $300.000 de fiado, lo más probable es que no nos pague”, afirmó Savore, quien vinculó esa dificultad con el endeudamiento que también generan las compras con tarjetas.

“El mismo formato está en nuestro negocio, porque eso lo da el banco”, explicó sobre la posibilidad de pagar en cuotas. Los almacenes pueden ofrecerlas, aunque el dirigente aclaró que no buscan impulsar esa vía como una salida permanente.

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