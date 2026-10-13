Christian Asinelli, vicepresidente de CAF: “La primera vivienda de los jóvenes muchas veces es un muro”

Christian Asinelli propone revisar las metodologías bancarias para evaluar la solvencia de monotributistas y trabajadores independientes

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El acceso a la casa propia enfrenta dos obstáculos centrales en la Argentina: la escasez de crédito hipotecario y las dificultades de los hogares para reunir los ahorros necesarios para comprar una propiedad. Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, planteó la necesidad de ampliar el financiamiento a largo plazo y revisar los requisitos bancarios para incluir a trabajadores cuyos ingresos no encajan en los criterios tradicionales.

En Infobae a la Tarde, el directivo comparó el mercado argentino con el de otros países de la región y advirtió que el acceso a una vivienda también condiciona las oportunidades laborales, educativas y sociales.

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“Cuando hablás de vivienda no estás hablando solamente de infraestructura, estás hablando de hábitat, estás hablando del espacio que puede generar oportunidades”, afirmó.

La brecha del crédito hipotecario en la Argentina

Asinelli explicó que una de las dificultades del sistema financiero argentino es la diferencia entre el plazo de los depósitos bancarios y el tiempo que requiere un préstamo hipotecario. Mientras los ahorros suelen colocarse a 30 o 60 días, los créditos para comprar una vivienda pueden extenderse durante décadas.

Christian Asinelli propone revisar las metodologías bancarias para evaluar la solvencia de monotributistas y trabajadores independientes (Infobae en Vivo)

“En Argentina la mayoría de los depósitos, los ahorros, son a treinta días, sesenta días, cortísimo plazo. Encajar eso con sistemas de crédito hipotecario de 15 años, 20 años, 30 años es muy difícil”, señaló.

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Como referencia, presentó cifras que muestran la distancia con otros mercados de la región. Según los datos que mencionó, el crédito para la compra de viviendas representa casi el 28% del PBI de Chile, entre el 7% y el 11% en Brasil y México, y entre el 0,2% y el 0,5% en la Argentina.

La falta de financiamiento se combina con la dificultad de reunir el anticipo. Incluso si una entidad bancaria cubre entre el 70% y el 80% del valor de una propiedad, el comprador debe aportar el porcentaje restante con ahorros propios.

“¿De dónde sacás ese 20 si no tenés una familia que te acompaña o ahorros?”, planteó.

Ante esa barrera, Asinelli sostuvo que la primera vivienda no necesariamente debe ser una propiedad comprada y que el alquiler también puede funcionar como una etapa de acceso habitacional.

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Cómo facilitar el acceso de monotributistas y trabajadores independientes

Otro de los problemas que identificó es la evaluación de ingresos de quienes trabajan por cuenta propia o mediante plataformas digitales. Aunque tengan capacidad de pago, sus ingresos pueden no ajustarse a los requisitos que utilizan los bancos para aprobar un crédito.

Las dificultades para acceder a una propiedad afectan también a países desarrollados como España, donde los jóvenes recurren al alquiler compartido (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tenés el problema de los jóvenes y de la clase media, que también ha caído en cuestiones de monotributismo, freelancer, trabajo en plataformas, donde los ingresos no son medidos por la mayoría de los sistemas bancarios”, explicó.

Su propuesta consiste en ampliar los indicadores que se utilizan para evaluar la solvencia de los solicitantes. Además de los ingresos formalmente declarados, sugirió considerar el cumplimiento de pagos habituales, los gastos y otras fuentes de recursos.

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“Ahí es cambiar la metodología de evaluación y empezar a ver cómo pagan otras cuestiones, cómo pagan los celulares, qué otro tipo de ingresos tienen, qué otro tipo de gastos tienen”, detalló.

El directivo también destacó la importancia de desarrollar instrumentos de financiamiento de largo plazo. En ese sentido, señaló el papel de los bancos de desarrollo, que pueden canalizar recursos hacia proyectos que requieren períodos extensos de maduración.

“Nosotros prestamos dinero porque no buscamos el lucro, buscamos el desarrollo a veinte años”, afirmó.

Vivienda y oportunidades: el desafío del hábitat

Para Asinelli, el problema no termina con la posibilidad de comprar o alquilar una propiedad. La ubicación de la vivienda determina los tiempos de traslado, el acceso al empleo y las oportunidades educativas, además de las condiciones de seguridad y la disponibilidad de servicios.

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Christian Asinelli propone revisar las metodologías bancarias para evaluar la solvencia de monotributistas y trabajadores independientes (Infobae en Vivo)

“Una vivienda digna depende de dónde esté localizada, depende del tipo de movilidad que vos tengas, te condiciona la vida”, sostuvo.

En ese marco, mencionó el trabajo que CAF desarrolla desde 2024 junto con el Instituto Lincoln, especializado en políticas de suelo, para reunir información sobre el déficit habitacional en América Latina y el Caribe.

También destacó el caso de Uruguay, donde CAF aprobó un financiamiento de USD 300 millones destinado a vivienda con una perspectiva que incorpora el entorno urbano. “No solamente la mirada de construir, sino de generar el hábitat para que los problemas de seguridad, iluminación, etcétera, también se puedan solucionar”, explicó.

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Asinelli advirtió que las dificultades para acceder a una vivienda también afectan a países desarrollados. Como ejemplo, mencionó a España, donde los jóvenes enfrentan obstáculos para comprar una propiedad y algunos optan por compartir alquileres para reducir gastos.

Para el vicepresidente de CAF, ampliar el crédito hipotecario exige combinar financiamiento de largo plazo, criterios bancarios adaptados a las nuevas modalidades laborales y políticas habitacionales que contemplen las condiciones de vida de cada comunidad.

Al cerrar la entrevista, vinculó el problema con las expectativas de progreso de las nuevas generaciones. “Antes había como una sensación de que nuestros viejos tenían más posibilidades y que a nosotros se nos acortan. Claramente tenemos que trabajar sobre eso”, concluyó.

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