Caputo llega este martes a Bangkok para avanzar en la revisión del programa con el FMI: los USD 869 millones en juego

El ministro de Economía Luis Caputo encabeza la delegación argentina en Bangkok para participar de las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial. (REUTERS/Agustín Marcarian)

Guardar

El ministro de Economía, Luis Caputo, llegará este martes a Bangkok, Tailandia, con una agenda que combina negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), reuniones con otros organismos multilaterales y la expectativa por un giro de USD 869 millones aún pendiente. La visita coincidirá con las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, que se extenderán hasta el 18 de octubre.

El encuentro con la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, será uno de los puntos centrales de la misión. El Gobierno busca cerrar la tercera revisión del programa vigente con el organismo, una instancia necesaria para que el Directorio Ejecutivo habilite el desembolso. La evaluación técnica todavía no concluyó con un acuerdo a nivel de personal.

PUBLICIDAD

Caputo viajará junto al secretario de Política Económica, José Luis Daza. También integran la delegación argentina el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y el vicepresidente de la autoridad monetaria, Vladimir Werning.

El FMI publicará sus previsiones para la Argentina antes de la agenda de Caputo

La actividad de la delegación comenzará en una jornada relevante para las expectativas económicas. A las 9 de Bangkok del martes, equivalentes a las 23 del lunes en la Argentina, el Fondo difundirá la edición de octubre de su World Economic Outlook, el informe periódico que actualiza sus proyecciones para los países miembros.

El documento mostrará la mirada del organismo sobre la evolución esperada de la economía argentina, en un contexto de dudas sobre el ritmo de la actividad. La publicación llegará antes de los principales encuentros políticos de Caputo con las autoridades del Fondo y permitirá contrastar las previsiones oficiales con el diagnóstico de la entidad.

PUBLICIDAD

En su informe regional más reciente, el Banco Mundial recortó su estimación de crecimiento para la Argentina en 2026 a 2,1%, desde el 3,6% que había calculado en junio. Esa corrección se produjo luego de que la actividad registrara una caída mensual de 2,9% en julio, aunque las estimaciones privadas anticipaban una recuperación parcial en agosto.

Las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial, que se extenderán hasta el 18 de octubre, se celebran este año en Bangkok, Tailandia (Reuters)

El Fondo también había planteado, tras la visita de una misión técnica a Buenos Aires a fines de septiembre, que el crecimiento debía ampliarse hacia más sectores de la economía y distribuirse de forma más equitativa entre los trabajadores. La misión, encabezada por Joyce Wong, revisó el cumplimiento de las metas comprometidas para el primer semestre de 2026.

PUBLICIDAD

La tercera revisión depende de una dispensa por la meta fiscal

El punto más sensible de la revisión es el resultado fiscal. La Argentina acumuló entre enero y junio un superávit primario de $ 6,29 billones, por debajo de los $ 6,86 billones previstos como meta al cierre del primer semestre. Por esa diferencia, el equipo económico deberá pedir una dispensa o waiver al FMI.

El desvío fue de $ 573.974 millones, aun después de que el organismo redujera la exigencia fiscal original. La pauta inicial contemplaba un superávit de $ 8,46 billones, pero el objetivo fue modificado antes del cierre de junio. La aprobación de la dispensa permitiría que la revisión avance pese al incumplimiento de ese parámetro cuantitativo.

PUBLICIDAD

La situación es distinta en el frente externo. El BCRA cumplió la meta de reservas netas establecida para junio luego de una flexibilización acordada con el Fondo. La variación acumulada desde fines de 2024 se ubicó en -USD 3.111 millones, frente a un límite de -USD 8.600 millones que había quedado vigente para esa fecha.

La modificación fue determinante: la exigencia anterior contemplaba una variación positiva de USD 3.200 millones. Con el nuevo umbral, el resultado quedó dentro del objetivo para la revisión de mitad de año. La combinación de una meta de reservas cumplida y una meta fiscal incumplida concentrará buena parte de las conversaciones en Bangkok.

PUBLICIDAD

El giro pendiente permitiría compensar pagos al organismo

El eventual desembolso de USD 869 millones tiene incidencia directa sobre las reservas internacionales. En las últimas semanas, la Argentina realizó un pago al FMI cercano a USD 795 millones, por lo que la acreditación de los fondos aliviaría el efecto de ese vencimiento sobre los activos del Banco Central.

La agenda oficial del ministro contempla reuniones bilaterales con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, y el titular del BID, Ilan Goldfajn. (REUTERS/Patipat Janthong)

Además, el calendario prevé nuevos pagos al organismo por USD 865 millones en noviembre y USD 340 millones en diciembre. Hasta ahora, no se informó una fecha para el giro ni una decisión formal sobre la tercera revisión. Una vez que se alcance un entendimiento técnico, el Directorio del Fondo deberá tratar el caso y autorizar el desembolso.

PUBLICIDAD

La agenda de Caputo incluirá además una reunión con el presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Ambos organismos tuvieron participación en el esquema financiero argentino durante el año, mediante garantías que respaldaron préstamos de bancos privados.

El Banco Mundial aportó garantías vinculadas con créditos por USD 2.000 millones y el BID hizo lo propio para financiamiento por USD 1.200 millones. Esos respaldos ganan relevancia ante un escenario internacional de tasas más altas y un riesgo país que encarece el acceso de la Argentina al financiamiento externo.

PUBLICIDAD

Caputo participará de reuniones del G20 y del Banco Mundial

Durante las Reuniones Anuales, el ministro participará de un encuentro de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20, de sesiones del Comité de Desarrollo del Banco Mundial y de la reunión del Comité Monetario y Financiero Internacional. También compartirá una reunión con autoridades económicas de América Latina y representantes del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.

Caputo será expositor en un panel del Banco Mundial sobre el efecto de las reformas en el crecimiento de América Latina y el Caribe. La agenda oficial también contempla un desayuno de trabajo con representantes del G20 para analizar la coyuntura económica global.

PUBLICIDAD

Las conversaciones con Georgieva y el resto de las autoridades multilaterales ocurrirán mientras el Gobierno espera una definición sobre la dispensa fiscal, la revisión del programa y el desembolso pendiente. La publicación del informe de perspectivas del FMI abrirá la jornada en Bangkok con una actualización de las previsiones que luego atravesará los encuentros de la delegación argentina.