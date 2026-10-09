Economía

Torinos épicos, el primer Jeep IKA, el Rolls-Royce del “dueño” del Titanic y otras joyas en un evento clásico de los autos históricos

Autoclásica contará con una exposición especial por los aniversarios del Torino, Mercedes-Benz y BMW

Dos autos antiguos, uno blanco con franjas azules y otro negro, junto a tres estatuas de pilotos y cartel de Autoclásica 2026
Autoclásica 2026 se hará en el Hipódromo de San Isidro
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Es una de las muestras más prestigiosa de automóviles, motocicletas, vehículos de competición, clubes y coleccionistas que se realiza en Argentina, y una de las más relevantes de autos clásicos del mundo.

Organizada por el Club de Automóviles Clásicos de la República Argentina, la exposición propone un recorrido por más de un siglo de industria y cultura automotriz. La programación de este año combinará aniversarios de modelos y marcas con piezas vinculadas a episodios de la historia argentina y mundial.

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Entre las presencias anunciadas figura la reunión de los tres Torinos originales que participaron en la “Marathon de la Route”, la épica carrera conocida como las 84 Horas de Nürburgring de 1969, en la que los autos argentinos tuvieron una deslumbrante actuación en un equipo conformado por los mejores pilotos de la época, y que fue dirigido técnicamente por Oreste Berta y deportivamente por Juan Manuel Fangio. La exhibición de los autos estará asociada a los 60 años del modelo producido en la fábrica Santa Isabel, propiedad de Renault, que por entonces producía los modelos IKA.

Un vehículo de color verde y una camioneta clásica turquesa aparcados sobre una alfombra roja junto a un pedestal negro
El primer Jeep fabricado en la planta Santa Isabel de IKA cumple 70 años y estará exhibido en Autoclásica como una de las mayores atracciones por su significado histórico para la industria automotriz nacional

La 24ª edición de Autoclásica, se hará este fin de semana largo en el Hipódromo de San Isidro.

Jeep IKA 001

Precisamente esa marca tendrá otro singular festejo, porque en conmemoración de los 70 años del Jeep IKA, ese icónico modelo también tendrá un espacio propio a cargo de la comunidad Fanáticos del Jeep IKA. La pieza central será el vehículo de producción Nº 001, un JA1-MA que salió de la planta cordobesa el 27 de abril de 1956.

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La unidad, que pertenece al Museo de la Industria de Córdoba, se trasladará por primera vez en siete décadas fuera de esa provincia para ser exhibida en Autoclásica. Su llegada recuerda el inicio de la producción en serie de vehículos en el país y el papel de Industrias Kaiser Argentina en ese proceso.

El stand reunirá cinco unidades. Además del primer Jeep IKA, incluirá un JA-3UB que prestó servicio en la Prefectura Naval Argentina y fue utilizado como transporte presidencial en desfiles militares; un JA2-PA carrozado de chasis largo que perteneció a los Bomberos de la Policía Federal Argentina; una versión militar M101 de 1974, que formó parte del Ejército Argentino; y un Jeep civil carrozado por Sabú.

Un automóvil clásico gris con faros de bronce y ruedas de madera está estacionado frente a un edificio moderno de fachada geométrica
Este Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost de 1910 perteneció a Lord Pirrie, uno de los dueños del astillero que construyó el Titanic

El Jeep IKA se fabricó en el país entre 1956 y 1978, con más de 85.000 unidades producidas. Desde 1957 incorporó carrocerías rediseñadas y fabricadas en la Argentina, con una integración local que alcanzó el 98% de los componentes, según la información difundida por la agrupación.

Un Rolls-Royce ligado a la historia del Titanic llegará a la muestra

La lista de vehículos anunciados también incluye un Rolls-Royce 40/50 Silver Ghost de 1910 que perteneció a Lord Pirrie, presidente de los astilleros Harland & Wolff, la empresa constructora del Titanic. El automóvil será una de las piezas internacionales previstas para la edición.

El vehículo fue encargado en 1909 y recibió en 1910 una carrocería de doble faetón ceremonial. Tras la muerte de Pirrie en 1924, pasó por distintos propietarios y usos, incluso como ambulancia y camión de auxilio, antes de recuperar su configuración original en una restauración de cuatro años.

Torino, Mercedes-Benz y las 500 Millas de Rafaela estarán entre los homenajes

Los espacios temáticos de la muestra, denominados Hot Spots, dedicarán sectores también al Chevrolet Camaro, el Fiat 1500 Vignale y el Alfa Romeo Spider. También habrá un homenaje por los 110 años de BMW.

La agenda incorporará tres centenarios: los 100 años de Mercedes-Benz, creada en 1926 tras la unión de Daimler-Motoren-Gesellschaft y Benz & Cie.; el aniversario de las 500 Millas Argentinas de Rafaela; y el centenario de Touring.

Autoclasica 2025
La muestra repetirá también una exposición de motos clásicas para los amantes de las dos ruedas (Gustavo Gavotti)

Otro de los sectores estará destinado a las energías alternativas, con vehículos que utilizaron sistemas de propulsión distintos de los motores convencionales en diversas etapas de la historia. A estas propuestas, se volverán a sumar distintos autos de competición con importantes figuras del automovilismo argentino.

Concurso de Elegancia, clubes y Autojumble durante cuatro jornadas

La agenda conservará sus actividades habituales, entre ellas el Concurso de Elegancia, que distingue a los vehículos mejor preservados y restaurados de la exposición. También participarán clubes, especialistas y coleccionistas de distintos puntos del país.

El Autojumble volverá a concentrar puestos de repuestos, accesorios, publicaciones, miniaturas, automobilia y otros objetos vinculados con autos y motos. Autoclásica abrirá del viernes 9 al lunes 12 de octubre en los jardines del Hipódromo de San Isidro.

Autoclásica es una celebración de nuestro patrimonio automotor y, fundamentalmente, de la pasión de quienes dedican tiempo y esfuerzo a conservarlo”, afirmó Ricardo Battisti, presidente del Club de Automóviles Clásicos (CAC) de la República Argentina.

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