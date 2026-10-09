Economía

Solo tres provincias en todo el país lograron aumentar el empleo industrial en los últimos dos años

La industria manufacturera perdió 66.262 puestos de trabajo en dos años, con las mayores bajas en el Gran Buenos Aires y La Rioja. La excepción fueron tres distritos petroleros

Un hombre de traje oscuro visto de espaldas en el centro de una fábrica con maquinaria y brazos robóticos.
El deterioro del empleo manufacturero también fue más pronunciado que el del conjunto de los sectores económicos (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El empleo registrado en la industria manufacturera cayó 5,2% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2024, lo que representó la pérdida de 66.262 puestos de trabajo en todo el país. En ese lapso, solo tres provincias lograron incrementar la cantidad de trabajadores del sector, mientras que las otras 22 jurisdicciones registraron retrocesos.

Los distritos que mostraron resultados positivos fueron Santa Cruz, Neuquén y Río Negro, con subas de 11,8%, 9,2% y 7,8%, respectivamente, según un informe de Politikon Chaco. En conjunto, incorporaron 2.841 puestos de trabajo industriales durante los dos años analizados. Neuquén sumó 1.216 empleos y Río Negro, otros 1.205, mientras que Santa Cruz agregó 420, pese a exhibir el mayor incremento porcentual.

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En el resto del país, las caídas tuvieron distinta intensidad. Formosa (-1,1%), San Juan (-1,2%) y Entre Ríos (-2,6%) presentaron los descensos más moderados. En cambio, La Rioja encabezó las pérdidas relativas, con una contracción de 15%, seguida por La Pampa (-12,8%), San Luis (-11,3%) y Misiones (-10,1%). En estas últimas cuatro jurisdicciones, la reducción del empleo industrial superó el 10% en dos años.

infografia

El balance general refleja la magnitud de la retracción: mientras las tres provincias que crecieron incorporaron 2.841 trabajadores, las 22 jurisdicciones restantes perdieron 69.103 puestos. De esa manera, el saldo neto para el conjunto del país fue negativo en 66.262 empleos registrados en la industria manufacturera.

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El Gran Buenos Aires concentró la mayor pérdida de puestos

En términos absolutos, los partidos del Gran Buenos Aires encabezaron las pérdidas, con 25.623 puestos de trabajo menos entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026. Le siguieron la Ciudad de Buenos Aires, con una reducción de 8.617 empleos, y el resto de la provincia de Buenos Aires, con 8.064.

Santa Fe y Córdoba completaron los cinco distritos con mayores bajas en cantidad de puestos, con 5.369 y 5.018 empleos menos, respectivamente.

Los resultados están vinculados, en parte, con el peso de estas jurisdicciones en la estructura industrial argentina: los partidos del GBA, el resto de Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Mendoza concentraban el 80,5% del empleo industrial registrado en 2024.

Sin embargo, la contracción en el Gran Buenos Aires fue más intensa que la que podría explicarse únicamente por su participación en el sector. Aunque concentraba el 26,5% de los puestos industriales del país al primer trimestre de 2026, explicó el 38,7% de los empleos perdidos en el período, una diferencia de 12,2 puntos porcentuales entre su peso en el empleo y su participación en la caída.

Qué actividades explicaron las subas y las bajas

La evolución de las ramas industriales permite identificar diferencias entre las tres provincias que lograron sumar empleo. En Santa Cruz, el avance estuvo explicado casi en su totalidad por la elaboración de alimentos, que incorporó 448 puestos de trabajo, con un aumento de 19,7% en esa actividad. También hubo un aporte de maquinaria y equipo, con 74 empleos adicionales.

En Neuquén, maquinaria y equipo fue la rama que más puestos sumó, con 622, seguida por otros minerales no metálicos, con 295. En términos porcentuales, el mayor crecimiento correspondió a muebles, con una suba de 54,8%.

En Río Negro, por su parte, la elaboración de alimentos aportó 1.360 nuevos puestos, mientras que la actividad de otros minerales no metálicos agregó otros 94.

Línea de producción en fábrica de galletas, maquinaria industrial, proceso de horneado, industria alimentaria, repostería en masa - (Imagen Ilustrativa Infobae)
En Río Negro, la elaboración de alimentos aportó 1.360 nuevos puestos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las jurisdicciones con mayores retrocesos, los alimentos tuvieron una incidencia significativa en Misiones y La Pampa. En la primera, la rama perdió 1.511 puestos de trabajo, equivalentes al 66% de la caída industrial provincial. En La Pampa, la reducción fue de 661 empleos y explicó el 91% de la pérdida total del sector.

En San Luis, la principal merma correspondió a productos químicos, con 487 puestos menos. En La Rioja, en tanto, los rubros de productos textiles y calzado y productos de cuero concentraron el 61% de la caída, con una pérdida conjunta de 870 empleos.

La industria cayó más que el empleo total

El deterioro del empleo manufacturero también fue más pronunciado que el del conjunto de los sectores económicos. Mientras la industria perdió 5,2% de sus puestos registrados entre el primer trimestre de 2024 y el mismo período de 2026, el empleo total retrocedió 2,2%. La diferencia fue de tres puntos porcentuales.

Esta dinámica se repitió en 17 de las 25 jurisdicciones consideradas en el informe. La brecha más amplia se observó en La Rioja, donde el empleo industrial cayó 15% y el total provincial, 5,4%, una diferencia de 9,6 puntos porcentuales. Le siguieron La Pampa, con una brecha de 8,5 puntos, y Jujuy, con 7 puntos.

En algunos distritos, la pérdida industrial superó incluso la reducción neta del empleo total. En Jujuy desaparecieron 933 puestos manufactureros, frente a una caída de 673 empleos en el conjunto de la provincia. En el resto de Buenos Aires, la industria perdió 8.064 puestos, mientras que el saldo total del empleo fue negativo en 6.123.

Entre las excepciones, Neuquén y Río Negro combinaron el crecimiento industrial con una expansión del empleo total. Santa Cruz mostró un comportamiento diferente: pese a que el empleo manufacturero aumentó 11,8%, el empleo total provincial cayó 13,3%, la mayor contracción entre las jurisdicciones analizadas.

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