Economía

Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de octubre

El billete al público sigue a $1.540 para la venta en el Banco Nación. El blue también es ofrecido a $1.540. El BCRA compró ayer USD 43 millones en el mercado

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13:07 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público permanece invariable a $1.540 para la venta por sexto día seguido, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.539,30 para la venta y $1.486,60 para la compra.

13:07 hsHoy

Billetes rotos o manchados: en qué casos los bancos están obligados a cambiarlos, según el BCRA

Ante la consulta de un usuario, el Banco Central compartió la reglamentación que deben cumplir la entidades financieras y las sanciones a las que se exponen

Un cliente entrega un fajo de billetes de pesos argentinos en la bandeja de acero de una ventanilla bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Un cliente entrega un fajo de billetes de pesos argentinos en la bandeja de acero de una ventanilla bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los billetes que se desgastan con el uso, se rompen o se manchan plantean una pregunta concreta para quienes los tienen en su poder: si las entidades financieras están obligadas a canjearlos o si pueden negarse a hacerlo. Una consulta realizada en redes sociales por un usuario al que no le cambiaron billetes en mal estado derivó en una respuesta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que detalló qué establece la reglamentación vigente y qué consecuencias prevé para los bancos que no la cumplan.

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13:06 hsHoy

El dólar operó en baja, volvió a valores de septiembre y se consolida el “ancla” cambiaria

La divisa mayorista cedió a $1.515,50, con operaciones por unos USD 500 millones. Al público siguió a $1.540 para la venta en el Banco Nación

El dólar mayorista sube 4,2% en 2026.
El dólar mayorista sube 4,2% en 2026.

El mercado mayorista negoció este jueves USD 501,6 millones en el segmento de contado, oferta suficiente para presionar a una baja marginal de 1,50 peso o 0,1% en el tipo de cambio, a 1.515,50 pesos.

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13:05 hsHoy

El oro del BCRA: la AGN dice que el organismo especuló con el precio del metal, “erró el cálculo” y perdió más de USD 1.000 millones

Según el organismo auditor, las operaciones con derivados, que tomaron parte del oro de las reservas como respaldo, se pagaron con divisas de la entidad. Un segundo informe sobre el traslado del metal al exterior ya está en el BCRA para su descargo

La pérdida de $1,5 billones se pagó con divisas del Banco Central. (Reuters)
La pérdida de $1,5 billones se pagó con divisas del Banco Central. (Reuters)

La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe sobre los resultados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y señaló que, en 2025, la autoridad monetaria realizó operaciones financieras “especulando” con la trayectoria del precio internacional del oro, “erró el cálculo” y perdió 1.023 millones de dólares.

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13:05 hsHoy

El BCRA compró USD 43 millones

El BCRA compro el jueves USD 43 millones en el mercado, el 8,6% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 187 millones, a USD 49.321 millones, con la contribución del alza de 0,4% en la cotización del oro, a USD 4.159,10 la onza.

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