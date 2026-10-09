Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de octubre

Billetes rotos o manchados: en qué casos los bancos están obligados a cambiarlos, según el BCRA Ante la consulta de un usuario, el Banco Central compartió la reglamentación que deben cumplir la entidades financieras y las sanciones a las que se exponen

Un cliente entrega un fajo de billetes de pesos argentinos en la bandeja de acero de una ventanilla bancaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los billetes que se desgastan con el uso, se rompen o se manchan plantean una pregunta concreta para quienes los tienen en su poder: si las entidades financieras están obligadas a canjearlos o si pueden negarse a hacerlo. Una consulta realizada en redes sociales por un usuario al que no le cambiaron billetes en mal estado derivó en una respuesta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que detalló qué establece la reglamentación vigente y qué consecuencias prevé para los bancos que no la cumplan.