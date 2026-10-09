Dólar hoy: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 9 de octubre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público permanece invariable a $1.540 para la venta por sexto día seguido, según la referencia del Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.539,30 para la venta y $1.486,60 para la compra.
Los billetes que se desgastan con el uso, se rompen o se manchan plantean una pregunta concreta para quienes los tienen en su poder: si las entidades financieras están obligadas a canjearlos o si pueden negarse a hacerlo. Una consulta realizada en redes sociales por un usuario al que no le cambiaron billetes en mal estado derivó en una respuesta del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que detalló qué establece la reglamentación vigente y qué consecuencias prevé para los bancos que no la cumplan.
El mercado mayorista negoció este jueves USD 501,6 millones en el segmento de contado, oferta suficiente para presionar a una baja marginal de 1,50 peso o 0,1% en el tipo de cambio, a 1.515,50 pesos.
La Auditoría General de la Nación (AGN) realizó un informe sobre los resultados contables del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y señaló que, en 2025, la autoridad monetaria realizó operaciones financieras “especulando” con la trayectoria del precio internacional del oro, “erró el cálculo” y perdió 1.023 millones de dólares.
El BCRA compró USD 43 millones
El BCRA compro el jueves USD 43 millones en el mercado, el 8,6% de la oferta spot. Las reservas internacionales brutas crecieron en USD 187 millones, a USD 49.321 millones, con la contribución del alza de 0,4% en la cotización del oro, a USD 4.159,10 la onza.