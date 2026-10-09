Economía

ANSES: cuándo cobro en octubre 2026 si mi DNI termina en 9

La actualización del 1,66 % elevó los haberes previsionales y se suma un bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes cumplan las condiciones previstas según la prestación que reciben

La resolución 284/2026 dispuso una actualización del 1,66 % para las prestaciones previsionales de la ANSES en octubre (REUTERS/Agustin Marcarian)
La resolución 284/2026 dispuso una actualización del 1,66 % para las prestaciones previsionales de la ANSES en octubre (REUTERS/Agustin Marcarian)
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) difundió el cronograma de pagos de octubre para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Los beneficiarios con DNI terminado en 9 deberán revisar la fecha correspondiente a la prestación que reciben.

La resolución 284/2026 dispuso una actualización de 1,66 % para las prestaciones. A la vez, el Gobierno confirmó un refuerzo previsional extraordinario de hasta $70.000, sujeto a los requisitos establecidos para este mes.

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Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Las personas jubiladas y pensionadas que cobran hasta un haber mínimo y tienen DNI terminado en 9 recibirán el pago el jueves 22 de octubre. Tras el aumento, el haber mínimo previsional quedó fijado en $435.748,51. Para quienes accedan al refuerzo completo de $70.000, el ingreso total llegará a $505.748,51.

Dentro de este grupo también se encuentra la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), cuyo valor es de $348.598,81 antes del eventual bono. La Prestación Básica Universal (PBU), que integra el cálculo de ciertas jubilaciones, asciende a $199.335,05.

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

Los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, cuyos documentos terminen en 8 o 9, cobrarán el jueves 29 de octubre. El haber máximo vigente desde octubre se fijó en $2.932.174,85.

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Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo con DNI terminado en 9 tendrán el pago disponible el jueves 22 de octubre.

Interior de una oficina de ANSES con personas haciendo fila y sentadas, mientras empleados atienden en mostradores, algunos entregando dinero. Hay carteles de ANSES.
La ANSES acreditará el monto general de $156.588 por la Asignación Universal por Hijo el jueves 22 de octubre para DNI terminado en 9 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La AUH tiene un valor general de $156.588 por hijo y de $203.565 en la zona 1. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el importe es de $509.863 en el valor general y de $662.822 para la zona 1.

Para trabajadores registrados, la Asignación Familiar por Hijo alcanza los $78.304 cuando el ingreso del grupo familiar no supera $1.212.301. El monto disminuye según la escala de ingresos y llega a $16.487 en el último tramo.

Asignación por Embarazo

Las titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) con DNI finalizado en 9 cobrarán el viernes 23 de octubre.

El monto general de la prestación es de $156.588 y llega a $203.565 en la zona 1. Al igual que en la AUH, el pago mensual contempla una retención del 20 %, que se liquida luego de que la titular complete los requisitos correspondientes.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

La Asignación por Prenatal se acreditará el martes 20 de octubre para los documentos terminados en 8 y 9.

El monto más alto es de $78.304 para ingresos familiares de hasta $1.212.301. Para los tramos siguientes, las cifras son de $52.821, $31.949 y $16.487. En la zona 1, los importes pueden llegar a $78.304 y tienen un piso de $32.231.

La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones de pago único

Las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio estarán disponibles para todas las terminaciones de documento desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

planes sociales ANSES fila
Las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio se otorgarán a todas las terminaciones de DNI entre el 9 de octubre y el 10 de noviembre

La prestación por nacimiento es de $ 91.273; la de adopción, de $ 545.685; y la de matrimonio, de $ 136.662. La ayuda escolar anual quedó en $ 55.672 para el valor general y en $ 74.257 para la zona 1.

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con DNI finalizado en 8 o 9 cobrarán el jueves 15 de octubre.

La PNC por invalidez o vejez equivale al 70% de la jubilación mínima, por lo que en octubre será de $305.023,96.

Con el bono completo de $70.000, el total puede alcanzar $375.023,96. En tanto, la pensión para madres de siete hijos tiene un monto equivalente a la jubilación mínima: $435.748,51, o $505.748,51 con el refuerzo completo.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se pagarán a todas las terminaciones de DNI entre el 8 de octubre y el 10 de noviembre.

Los importes aplicables dependen de la asignación: por hijo, el valor parte de $16.487 y puede llegar a $78.304 según los ingresos; por hijo con discapacidad, el monto va de $113.829 a $ 254.943.

Desempleo 1

Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el miércoles 28 de octubre.

Fachadas ANSES
Los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI finalizado en 9 cobrarán el beneficio el jueves 15 de octubre

El monto depende de los aportes y de la remuneración previa del trabajador. Para octubre, el piso de la prestación es de $191.900 y el tope llega a $383.800. El cronograma informado para este beneficio corresponde al Plan 1.

Desempleo Plan 2

Los titulares de esta prestación, sin distinción por la terminación del DNI, podrán cobrar entre el 2 y el 10 de noviembre.

Progresar

Los titulares de las Becas Progresar con DNI terminado en 8 o 9 cobrarán el lunes 19 de octubre la cuota correspondiente a septiembre.

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