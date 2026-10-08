Cuántos salarios se necesitan para comprar un metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires

En algunos barrios de CABA se requiere de más de tres sueldos enteros para adquirir un solo m2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Al momento de comprar un departamento se suele hacer una evaluación de la cantidad de cuotas que se deben pagar o de los años de ahorro necesarios. Sin embargo, hay otra manera de ponerle dimensión a los precios, más cercana al bolsillo. En lugar de analizar cuánto cuesta una propiedad entera, se puede averiguar cuántos sueldos hacen falta para pagar un solo metro cuadrado. La respuesta cambia mucho según el tipo de unidad y, sobre todo, de la zona. Así queda en evidencia cuando se mide la relación sueldo-m2 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En julio, el valor promedio de un metro cuadrado de un departamento de CABA era de 3.731.210 pesos, según un informe del Index Zonaprop. Ese mes, el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) fue de $1.946.028,12, lo que se traduce en un valor neto de 1.615.203 pesos (último dato disponible). Eso quiere decir que para comprar un m2 en la Ciudad se debían destinar 2,31 sueldos completos, sin usar un solo peso para otro fin.

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En la medición original, los valores del m2 informados por Zonaprop están expresados en dólares. Para llevarlos a pesos Infobae tuvo en cuenta la cotización del dólar oficial en el Banco Nación, que fue de $1.510 al 31 de julio.

Claro que la relación entre salarios y metro cuadrado no es siempre la misma. El valor del metro cuadrado de un monoambiente, por ejemplo, se ubicó en $3.895.800 en julio, lo que equivale a 2,41 sueldos. El de un dos ambientes fue de $3.768.960, con 2,33 sueldos, y el de un tres ambientes, de $3.693.460, con 2,29 salarios completos.

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Para comprar un m2 de un monoambiente se necesitan 2,41 sueldos netos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre un monoambiente y un tres ambientes, entonces, es de 0,12 sueldos. Es un margen acotado, pero que se vuelve mucho más significativo al momento de evaluar el valor total del inmueble.

Del barrio más caro al más barato

Lo que más separa a unos de otros no es el tamaño, sino la ubicación. El m2 más caro para un departamento de dos ambientes se encuentra en Puerto Madero: $9.244.220, lo que equivale a 5,72 sueldos netos. Para pagar un solo metro cuadrado en ese barrio hacen falta casi seis salarios netos, es decir, el equivalente a casi medio año de trabajo.

Núñez ocupa un lugar intermedio. Allí el m2 se ubicó en $5.114.370, con un costo de 3,17 sueldos. Está por encima del promedio de la Ciudad, pero a bastante distancia de Puerto Madero.

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El otro extremo aparece Lugano, el barrio más barato de CABA, siempre hablando de un departamento de dos ambientes. El m2 cuesta allí $1.590.030, lo que equivale a 0,98 sueldos. Es el único caso en el que un solo salario neto alcanza para comprar un metro cuadrado. La distancia entre un barrio y otro es la distancia entre casi seis sueldos y menos de uno.

Por su parte, el valor promedio de un m2 de una casa en CABA, se ubicó en julio en $2.763.300, equivalente a 1,71 sueldos. Queda por debajo del promedio de los departamentos, que requiere 2,31 salarios, teniendo en cuenta siempre el Ripte.

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Cómo se está moviendo el mercado

Los datos de los precios se pueden leer junto con los del mercado. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en julio se firmaron 6.051 escrituras de compraventa de inmuebles. La cifra representa una caída interanual del 9% frente a las 6.651 operaciones del mismo mes de 2025.

Pese a la caída en relación al año pasado, julio tuvo buen movimiento del mercado inmobiliario en relación al promedio de la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la comparación mensual hubo una leve mejora, ya que las escrituras aumentaron 1,02% respecto de junio, cuando se habían contabilizado 5.990 movimientos.

En los primeros siete meses de 2026 se acumularon 35.528 compraventas, un 1,8% menos que en el mismo período del año pasado. La actividad, en conjunto, se mantiene relativamente estable. El valor promedio de cada operación fue de $176.577.070, un 20,2% más que un año antes en términos nominales.

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Para Magdalena Tato, presidente del Colegio de Escribanos porteño, julio fue el mejor mes del año en compraventas. Explicó que, comparando los julios de 2025 y 2026, hay que remontarse a 2008 para encontrar un registro superior. También habló de “dos velocidades”: mientras la actividad general prácticamente empata con la del año pasado, las hipotecas acumulan una caída de 36% en los siete meses.

Así, la cuenta de los sueldos y la de las escrituras se cruzan. Con un promedio de 2,31 salarios por metro cuadrado, comprar en la Ciudad requiere un esfuerzo que cambia de barrio en barrio. Y con menos hipotecas dentro del mercado, la compra depende cada vez menos del crédito.

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