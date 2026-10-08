Economía

Cuántos salarios se necesitan para comprar un metro cuadrado en la Ciudad de Buenos Aires

La relación entre salarios y valores de venta varía mucho según el tipo de inmueble y la zona. Cuáles son los barrios más baratos y los más inaccesibles para un asalariado

Un departamento vacío con piso de madera, ventanales con vista urbana, una cinta métrica en el suelo y un símbolo del dólar en el centro.
En algunos barrios de CABA se requiere de más de tres sueldos enteros para adquirir un solo m2. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Al momento de comprar un departamento se suele hacer una evaluación de la cantidad de cuotas que se deben pagar o de los años de ahorro necesarios. Sin embargo, hay otra manera de ponerle dimensión a los precios, más cercana al bolsillo. En lugar de analizar cuánto cuesta una propiedad entera, se puede averiguar cuántos sueldos hacen falta para pagar un solo metro cuadrado. La respuesta cambia mucho según el tipo de unidad y, sobre todo, de la zona. Así queda en evidencia cuando se mide la relación sueldo-m2 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

En julio, el valor promedio de un metro cuadrado de un departamento de CABA era de 3.731.210 pesos, según un informe del Index Zonaprop. Ese mes, el Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) fue de $1.946.028,12, lo que se traduce en un valor neto de 1.615.203 pesos (último dato disponible). Eso quiere decir que para comprar un m2 en la Ciudad se debían destinar 2,31 sueldos completos, sin usar un solo peso para otro fin.

PUBLICIDAD

En la medición original, los valores del m2 informados por Zonaprop están expresados en dólares. Para llevarlos a pesos Infobae tuvo en cuenta la cotización del dólar oficial en el Banco Nación, que fue de $1.510 al 31 de julio.

Claro que la relación entre salarios y metro cuadrado no es siempre la misma. El valor del metro cuadrado de un monoambiente, por ejemplo, se ubicó en $3.895.800 en julio, lo que equivale a 2,41 sueldos. El de un dos ambientes fue de $3.768.960, con 2,33 sueldos, y el de un tres ambientes, de $3.693.460, con 2,29 salarios completos.

PUBLICIDAD

Dos manos intercambian billetes de 10.000 pesos argentinos sobre una mesa de madera, representando una transacción en efectivo.
Para comprar un m2 de un monoambiente se necesitan 2,41 sueldos netos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia entre un monoambiente y un tres ambientes, entonces, es de 0,12 sueldos. Es un margen acotado, pero que se vuelve mucho más significativo al momento de evaluar el valor total del inmueble.

Del barrio más caro al más barato

Lo que más separa a unos de otros no es el tamaño, sino la ubicación. El m2 más caro para un departamento de dos ambientes se encuentra en Puerto Madero: $9.244.220, lo que equivale a 5,72 sueldos netos. Para pagar un solo metro cuadrado en ese barrio hacen falta casi seis salarios netos, es decir, el equivalente a casi medio año de trabajo.

Núñez ocupa un lugar intermedio. Allí el m2 se ubicó en $5.114.370, con un costo de 3,17 sueldos. Está por encima del promedio de la Ciudad, pero a bastante distancia de Puerto Madero.

El otro extremo aparece Lugano, el barrio más barato de CABA, siempre hablando de un departamento de dos ambientes. El m2 cuesta allí $1.590.030, lo que equivale a 0,98 sueldos. Es el único caso en el que un solo salario neto alcanza para comprar un metro cuadrado. La distancia entre un barrio y otro es la distancia entre casi seis sueldos y menos de uno.

Por su parte, el valor promedio de un m2 de una casa en CABA, se ubicó en julio en $2.763.300, equivalente a 1,71 sueldos. Queda por debajo del promedio de los departamentos, que requiere 2,31 salarios, teniendo en cuenta siempre el Ripte.

Cómo se está moviendo el mercado

Los datos de los precios se pueden leer junto con los del mercado. Según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, en julio se firmaron 6.051 escrituras de compraventa de inmuebles. La cifra representa una caída interanual del 9% frente a las 6.651 operaciones del mismo mes de 2025.

Una pareja de espaldas, hombre y mujer, se abrazan y miran un edificio de apartamentos beige con un cartel de 'SE VENDE' en un balcón
Pese a la caída en relación al año pasado, julio tuvo buen movimiento del mercado inmobiliario en relación al promedio de la última década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la comparación mensual hubo una leve mejora, ya que las escrituras aumentaron 1,02% respecto de junio, cuando se habían contabilizado 5.990 movimientos.

En los primeros siete meses de 2026 se acumularon 35.528 compraventas, un 1,8% menos que en el mismo período del año pasado. La actividad, en conjunto, se mantiene relativamente estable. El valor promedio de cada operación fue de $176.577.070, un 20,2% más que un año antes en términos nominales.

Para Magdalena Tato, presidente del Colegio de Escribanos porteño, julio fue el mejor mes del año en compraventas. Explicó que, comparando los julios de 2025 y 2026, hay que remontarse a 2008 para encontrar un registro superior. También habló de “dos velocidades”: mientras la actividad general prácticamente empata con la del año pasado, las hipotecas acumulan una caída de 36% en los siete meses.

Así, la cuenta de los sueldos y la de las escrituras se cruzan. Con un promedio de 2,31 salarios por metro cuadrado, comprar en la Ciudad requiere un esfuerzo que cambia de barrio en barrio. Y con menos hipotecas dentro del mercado, la compra depende cada vez menos del crédito.

Temas Relacionados

Mercado inmobiliarioCABACompra-ventaDepartamentoValor m2SalariosHipotecasÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprar un auto a tasa 0%: cuáles son los planes de financiación que ofrecen las automotrices en octubre

En el mercado pueden encontrarse préstamos entre 12 y 36 cuotas, con montos que llegan a $40 millones según el modelo y la modalidad aplicada por cada marca

Comprar un auto a tasa 0%: cuáles son los planes de financiación que ofrecen las automotrices en octubre

Ganancias: ARCA prorrogó la presentación de las declaraciones juradas y dio más tiempo para adaptarse a cambios normativos

La presentación de las declaraciones juradas de Ganancias 2025 para personas humanas y sucesiones indivisas podrá realizarse hasta el 30 de octubre. La extensión, que no modifica el plazo de pago, responde a reclamos del sector profesional ante la implementación de Inocencia Fiscal II y la presión sobre el calendario fiscal

Ganancias: ARCA prorrogó la presentación de las declaraciones juradas y dio más tiempo para adaptarse a cambios normativos

Chips de 2 nanómetros: ¿cuánto durará la seguridad que compramos hoy?

La firma reportó que su proceso N2 ofrece entre 10 y 15% más velocidad con igual consumo, o reduce entre 25 y 30% la energía frente a N3, bajo condiciones determinadas

Chips de 2 nanómetros: ¿cuánto durará la seguridad que compramos hoy?

La inteligencia artificial no fracasa en el piloto, lo hace después

El verdadero desafío no consiste en probar que una herramienta funciona, sino en cambiar el proceso, asignar responsabilidades y sostener el resultado cuando termina el proyecto

La inteligencia artificial no fracasa en el piloto, lo hace después

La empresa dueña de Fiat y Peugeot no descarta cerrar sus dos plantas industriales en la Argentina

El presidente regional de Stellantis, Herlander Zola, condicionó el futuro de las plantas a la competitividad y las reglas de juego. Martín Zuppi, CEO local, defendió la producción local, aunque admitió ajustes en la planta de Palomar

La empresa dueña de Fiat y Peugeot no descarta cerrar sus dos plantas industriales en la Argentina

DEPORTES

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

La postura de los jugadores de Portugal tras el explosivo descargo de Cristiano Ronaldo contra el entrenador

Los documentos secretos sobre la millonaria indemnización que recibió Christian Horner tras su escandalosa salida de Red Bull

La emotiva entrevista de una nena de 11 años al Dibu Martínez: “Para mí es un ídolo”

La Catedral del tenis argentino cumple 100 años

El periodista español más fanático de Messi dio detalles de su sensible charla antes de la despedida: el sutil dardo a Cristiano Ronaldo

TELESHOW

Joaquín Levinton sorprendió en Es mi sueño al presentarse disfrazado de Abel Pintos: “¿Alguien le avisó?”

Joaquín Levinton sorprendió en Es mi sueño al presentarse disfrazado de Abel Pintos: “¿Alguien le avisó?”

La frase de Marta Fort que descolocó a Damián Betular en MasterChef: “Voy a hacer de cuenta que no escuché nada”

Eleonora Cassano recordó su sesión de fotos desnuda para la revista Playboy: “Cobré un montón”

El tenso cruce de Ángela Torres con una participante de Popstars que terminó en su eliminación

El dolor de Maxi Ghione tras recuperar la libertad: “Perdí a la mujer que amo”

INFOBAE AMÉRICA

El tango "alivia la digestión": un poema de la Premio Nobel Anne Carson sobre "la belleza del marido"

El tango "alivia la digestión": un poema de la Premio Nobel Anne Carson sobre "la belleza del marido"

“Los poemas no purifican a nadie”: Anne Carson, la escritora que convirtió la incomodidad en un método literario

La pobreza cayó casi 3 puntos en Uruguay: 95.000 personas salieron de esa condición durante el 2026

Roberto Arlt, escritor argentino: “La escuela más útil es la escuela de la calle, que enseña todo aquello que los libros no dicen jamás”

Balotaje en Brasil: Lula busca revertir la ventaja de Bolsonaro con una nueva estrategia digital y apunta a los abstencionistas