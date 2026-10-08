Comprar un auto a tasa 0%: cuáles son los planes de financiación que ofrecen las automotrices en octubre

La mayoría de las automotrices ya dieron a conocer sus ofertas de financiación con tasa 0% para octubre. (Freepik)

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Las automotrices que operan en Argentina renovaron para octubre sus planes de financiación a tasa 0% para vehículos nuevos con alternativas que van de 12 a 36 meses. El mayor monto informado para el inicio del último trimestre del año lo ofrece Ford con las versiones de Ford Ranger V6, que permite financiar hasta $40 millones en 18 meses.

Las propuestas varían por modelo, versión, plazo y modalidad. Varias marcas combinan préstamos prendarios o planes de cuota fija con créditos UVA, en los que si bien no hay interés las cuotas se actualizan según la Unidad de Valor Adquisitivo.

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También varias marcas tienen más de un canal de venta financiada. Es el caso de Renault, que mantiene esa dualidad desde hace algunos años, y Volkswagen, que combina la financiera propia con otros programas paralelos.

Al cierre de esta nota, ni Toyota ni General Motors habían dado a conocer sus ofertas de financiación con tasa 0% para octubre.

Las versiones V6 de Ford Ranger tienen el mayor monto de financiación del mercado con hasta $40 millones

Las propuestas de octubre

Ford ofrece a tasa 0% hasta $40 millones a 18 meses para las versiones de Ranger con motor V6. La Ranger de otras motorizaciones y el SUV Everest cuentan con un tope de $30 millones en 18 meses. La Territory Titanium puede financiarse hasta por $25 millones en 24 meses, mientras que la Territory HEV (Híbrida) tiene el mismo monto pero a 18 meses.

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Volkswagen tiene dos alternativas. En el plan Financiá +, Polo Comfortline y Highline, Tera Comfort, High y Outfit, Nivus, T-Cross Comfortline, Highline y Extreme, Virtus Sense y Tiguan Life permiten financiar hasta $28 millones a 12 meses, $20 millones a 18 y $17 millones a 24 meses.

La Amarok —excepto la versión Trendline— eleva los máximos a $36,5 millones en 12 meses, $24,5 millones a 18, y $16,5 millones en 24 cuotas. Para Taos Highline y Bi-Tono, el tope informado es de $15 millones a 12 meses, $20 millones a 18 y $17 millones a 24 meses.

Volkswagen tiene ofertas de venta financiada con tasa 0% por medio de sus campañas tradicionales y del programa Financia +. (Volkswagen Argentina)

Las cuotas publicadas para Financiá+ corresponden únicamente al capital financiado y el seguro del vehículo se cobra aparte.

Paralelamente, Volkswagen Compañía Financiera informó un esquema general a tasa 0% de hasta $23 millones a 12 meses o $15,5 millones a 18 meses para Vento GLI, Tiguan, Taos, Nivus, Saveiro, T-Cross, Polo, Virtus y Tera.

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Renault también comercializa autos financiando por dos caminos diferentes. A través de Mobilize Financial Services (MFS), ofrece hasta $30 millones en 12 meses para Boreal y Master. En ese plazo, Kardian tiene un máximo de $28 millones; Arkana, $27 millones; Duster y Kangoo utilitario $25 millones; Oroch $20 millones; Kwid $18 millones; y Kangoo pasajeros $17 millones.

A 18 meses, los topes son de $27 millones para Boreal, $24 millones para Kardian, $22 millones para Arkana, $20 millones para Kangoo VU, $18 millones para Oroch, $17 millones para Duster, $16 millones para Kwid y $15 millones para Kangoo VP.

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En 24 meses, Boreal y Kardian llegan a un tope máximo de $20 millones; Kangoo VU a $16 millones; Arkana hasta $15 millones; Duster y Kwid a $14 millones ; y Kangoo VP a $13 millones .

Renault mantiene sus ofertas de financiación por Mobilize como por su canal digital Renault Store. (Foto: Infobae)

Las ofertas a 30 meses muestran máximos de $15 millones para Kardian, $14 millones para Boreal, $13 millones para Arkana y Kangoo VU, $11 millones para Duster y Kangoo VP, y $10 millones para Kwid. Quienes financien Boreal o Kardian mediante MFS acceden además a seis meses bonificados de seguro Todo Riesgo con franquicia del 5%, según las condiciones informadas.

Por otra parte, Renault Store, el canal digital de compra de la marca, suma cupos limitados con Kardian y Arkana hasta $19 millones en 12 o 18 cuotas fijas; Duster hasta $17 millones en 12 o 18; Boreal hasta $17 millones en 18; Kangoo utilitario hasta $16 millones en 12 o 18; y Kwid hasta $14 millones en 12 o 18 meses.

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Nissan informó financiación prendaria de hasta $20 millones a tasa 0% a 12 o 24 meses para Kicks, Sentra y X-Trail. También existe una línea para Kait de $18 millones a 12 meses, y se mantienen las opciones sin quebranto, en 12 y 18 meses para Kicks, Sentra y X-Trail.

Honda Argentina, finalmente, comunicó planes a tasa 0% para todo su line-up, permitiendo financiar hasta $24 millones en 24 cuotas fijas. La automotriz informó además alternativas a 12 y 18 meses, sin precisar los máximos correspondientes.

Stellantis ofrece planes mellizos para comprar financiando con tasa 0% cualquier modelo de Peugeot o de Citroën.

El paraguas de marcas de Stellantis

Peugeot ofrece para toda su gama una Tasa Express de hasta $18 millones a 18 meses. También dispone de créditos UVA a 24 meses y tasa 0%, con un máximo de $26 millones para todos sus modelos.

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Como suele hacer la automotriz, en Citroën se replican esos montos y plazos: hasta $18 millones a 18 meses en su Tasa Express para toda la gama y hasta $26 millones a 24 meses mediante crédito UVA a tasa 0%.

Fiat, mientras tanto, propone hasta $24 millones a 12 meses para toda la gama. Cronos, Pulse, Fastback y Toro incrementan el máximo a $28 millones a 18 meses. A ello se agrega una línea UVA de hasta $30 millones a 36 meses para todos los modelos.

Jeep ofrece hasta $24 millones a 12 meses para toda la gama. Renegade, Compass y Commander pueden financiar hasta $28 millones a 18 meses, y Compass Sport cuenta con una alternativa exclusiva de $28 millones a 24 meses. La marca también informó créditos UVA a 24 meses por hasta $30 millones para toda su gama. En el caso de RAM, la comunicación de Stellantis menciona alternativas de hasta $20 millones para toda la gama.

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DS Automobiles permite financiar hasta $26 millones a 18 meses a tasa 0% para cualquier vehículo de la gama. Su línea UVA alcanza $30 millones a 36 meses, también a tasa 0%.

Leapmotor tiene dos opciones a tasa 0% para toda la gama: hasta $18 millones a 18 meses y hasta $24 millones a 12 meses. Su crédito UVA alcanza los $30 millones a 36 meses.