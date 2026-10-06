Economía

Créditos hipotecarios: el Gobierno adjudicó otros $200.000 millones para impulsar el financiamiento destinado a vivienda

Se adjudicaron nuevos plazos fijos UVA con fondos del FGS entre 12 bancos, con el objetivo de financiar la compra de inmuebles. El cambio clave en la segunda licitación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las colocaciones se centraron en los plazos fijos UVA a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) adjudicó otros $200.000 millones en la segunda licitación de plazos fijos UVA destinada a fondear créditos hipotecarios para vivienda. La convocatoria recibió ofertas por $246.000.000.001, por encima del monto disponible.

Según informó la autoridad monetaria, participaron 14 bancos, que presentaron 40 posturas. De ese total, 12 entidades resultaron adjudicatarias de los depósitos que provienen del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

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Los recursos deberán aplicarse a préstamos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas, según las condiciones de la convocatoria.

Casi el 100% se colocó a cinco años

La licitación se dividió en dos tramos. El primero, a un año, adjudicó $3.252.032.520, con una tasa equivalente a UVA más un spread promedio ponderado de 2,71 por ciento.

El segundo tramo concentró la mayor parte de los fondos. A cinco años, el BCRA adjudicó $196.747.967.480, a una tasa de UVA más un spread promedio ponderado de 4,79 por ciento.

De esta forma, cerca de la totalidad de los $200.000 millones se canalizó mediante colocaciones de largo plazo. El resultado permite a los bancos contar con recursos con vencimientos más extensos para financiar préstamos hipotecarios, que suelen tener plazos superiores a los de otras líneas crediticias.

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El monto total de las propuestas ascendió a $246.000.000.001, mientras que la adjudicación quedó limitada a 200.000 millones de pesos. La diferencia fue de poco más de 46.000 millones de pesos.

Un cambio clave

La modificación introducida en esta segunda licitación amplió el perfil de quienes podrán solicitar estos préstamos. En la subasta anterior, los recursos estaban reservados para la adquisición de una primera vivienda, lo que limitaba el acceso a personas sin inmuebles habitacionales registrados a su nombre.

Una persona sostiene las llaves de una casa. (Canva)
Quienes ya sean dueños de una propiedad también podrán acceder a los préstamos hipotecarios. (Canva)

La nueva convocatoria adoptó otro criterio: los créditos podrán utilizarse para una vivienda única o de ocupación permanente. De acuerdo con la letra chica del Banco Central, podrán acceder tanto quienes no posean otra propiedad como aquellos que sean titulares de una, aunque no tengan posibilidad de utilizarla.

La medida contempla, por ejemplo, a propietarios de departamentos alquilados, cedidos a terceros o sometidos a un usufructo. El BCRA no definió los mecanismos para comprobar esas situaciones ni detalló los supuestos que admitirán las entidades. Cada banco deberá establecer las condiciones y la documentación requerida.

“Cambio principal y muy importante: deja de ser para primera vivienda, ahora es para única vivienda o de uso permanente. Es sutil, pero abre el mercado de créditos a todos los que quieren pasar de un 2 a 3 ambientes, por ejemplo. También para el que tenga pero haga usufructo”, señaló el economista Federico González Rouco, de Empiria.

Los bancos adjudicatarios contarán con un plazo de 90 días corridos desde la acreditación de los fondos para aplicarlos a nuevos créditos hipotecarios. El esquema también contempla una opción de cancelación anticipada a favor del FGS para los recursos que no hayan sido colocados en préstamos.

La primera licitación del programa, realizada en septiembre, también había movilizado $200 mil millones y registró adjudicaciones entre 13 bancos. La nueva ronda mantuvo el monto total, aunque amplió las condiciones de elegibilidad para los destinatarios finales de los créditos.

Cómo funcionan los nuevos créditos hipotecarios

El programa anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla licitaciones por $200.000 millones hasta reunir 2 billones de pesos. El FGS coloca ese dinero en plazos fijos de largo plazo en las entidades financieras, que deberán destinarlo a créditos hipotecarios para la compra, construcción, ampliación o refacción de viviendas únicas.

Una mano firma un documento sobre un escritorio junto a una calculadora, un gráfico de datos y llaves con un llavero con forma de casa.
Tras recibir los depósitos, los bancos tienen 90 días corridos para otorgar los nuevos préstamos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada banco puede recibir hasta el 20% del total ofrecido en cada convocatoria. La disposición apunta a evitar la concentración de los fondos y repartir los recursos entre distintas entidades. Tras recibir los depósitos, los bancos tienen 90 días corridos para otorgar los nuevos préstamos.

El financiamiento cuenta con un máximo de 150.000 unidades de valor adquisitivo (UVA), equivalente a cerca de USD 200.000. El esquema está dirigido a sectores medios y a quienes aspiren a comprar su primera propiedad, aunque el alcance del monto dependerá de los precios de cada mercado inmobiliario.

Los depósitos provenientes del FGS, que administra la Anses, sostienen el mecanismo. Las entidades definirán si lanzan líneas nuevas o amplían las ya disponibles, además de fijar las condiciones de acceso para sus clientes.

Cuál es el universo potencial de beneficiarios

El Ministerio de Economía calculó el posible alcance del programa a partir de créditos hipotecarios por un promedio de $114 millones. Según la proyección de Caputo, si se completa el cupo previsto de $2 billones, entre 17.000 y 18.000 familias podrán acceder al financiamiento.

Hombre y mujer sentados en una mesa de madera con una laptop abierta. Sobre la mesa hay una calculadora, cuadernos y varios recibos.
Una pareja cuyos integrantes perciben cerca de $1.800.000 netos mensuales cada uno, cumplen con el requisito mínimo de acceso a un crédito hipotecario promedio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el anuncio, el ministro tomó como ejemplo una propiedad de USD 106.000. Con una relación préstamo-valor del 75%, una proporción habitual en los bancos, el comprador necesitaría un crédito cercano a USD 80.000, equivalente a unos $114 millones.

El caso considera un plazo de 25 años y una tasa de UVA más 7%. La cuota inicial sería de $865.000 por mes. Para que ese pago represente hasta el 25% de los ingresos del hogar, los solicitantes deberían demostrar ingresos netos por 3.460.000 pesos.

Bajo ese cálculo, una pareja cuyos integrantes perciban cerca de $1.800.000 netos mensuales cada uno reuniría los requisitos de ingresos para solicitar un préstamo de esas características.

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