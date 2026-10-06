Economía

El Gobierno oficializó la concesión de 3.900 kilómetros de rutas nacionales: qué tramos quedaron bajo gestión privada

Economía firmó los contratos de ocho corredores de la Red Federal de Concesiones que suman casi 4.000 kilómetros en 11 provincias. Los contratos, con vigencia de 20 años, forman parte de la privatización de Corredores Viales S.A

Una autopista de cuatro carriles se curva a través de un paisaje rural con campos verdes y secos, y varios coches circulando bajo un cielo nublado
La Etapa III comprende corredores de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Mendoza. (cvsa.com.ar)
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En el marco del proceso de privatización de Corredores Viales S.A., el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la firma de las concesiones para la toma de posesión de ocho tramos de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, que abarcan más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales en ocho provincias.

Según señaló el funcionario nacional, los contratos permitirán que los tramos queden bajo concesión del sector privado desde este miércoles 7 de octubre. Caputo indicó que, con esta instancia, el total de rutas nacionales concesionadas superará los 9.000 kilómetros.

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La Etapa III comprende corredores de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Chaco, Misiones, Entre Ríos y Mendoza. De acuerdo con la declaración de Caputo, se trata de rutas vinculadas con la producción, la logística y la conexión entre ciudades, puertos y pasos fronterizos.

Los tramos concesionados

El Tramo Centro incluye 682 kilómetros de las rutas nacionales 9, 19 y 34, en Santa Fe y Córdoba. El Tramo Centro Norte abarca 536 kilómetros de la ruta nacional 34, entre Santa Fe y Santiago del Estero.

En el noroeste, la concesión contempla 597 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, que atraviesan Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

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El Tramo Litoral reúne 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16, en Corrientes y Chaco. El Tramo Noreste suma 456 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 105, en Corrientes y Misiones.

Luis Caputo brindó una charla ante estudiantes en la Universidad Torcuato Di Tella.
Según Caputo, por esos corredores circula cerca del 80% del tránsito nacional. (Captura de pantalla)

La concesión del corredor Chaco-Santa Fe comprende 497 kilómetros de la ruta nacional 11. A su vez, el Tramo Mesopotámico incluye 276 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 18, en Entre Ríos.

El último de los ocho sectores es el Tramo Cuyo, con 329 kilómetros de la ruta nacional 7 en Mendoza. Según lo anunciado por Caputo, la toma de posesión de los corredores comenzará este miércoles.

“Estos corredores resultan estratégicos para la conectividad regional, el transporte de cargas, la producción, el comercio y el turismo, y pasarán a ser explotados, administrados y mantenidos por empresas concesionarias privadas”, detalló el Ministerio de Economía.

Los ganadores

Desde el miércoles 7 de octubre, las sociedades adjudicatarias iniciarán la toma de posesión de los ocho corredores. Covicen operará el Tramo Centro y Autovía del Norte. quedará a cargo del Centro Norte.

El Tramo Noroeste será administrado por Autovía del NOA, mientras que Corredor Litoral tendrá la concesión del Tramo Litoral y Camino Selva la del Noreste. En tanto, Mesopotámico asumirá la gestión del Tramo Mesopotámico; Vías del Paraná la del corredor Chaco-Santa Fe; y Caminos del Aconcagua, la del Tramo Cuyo.

La concesión abarca la ejecución y operación de obras, además de la administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento de los corredores. También prevé servicios para los usuarios y actividades complementarias que generen recursos adicionales dentro del esquema de concesión de obra pública con peaje.

Vista aérea de una autopista con múltiples carriles, mostrando una larga fila de coches y camiones en un sentido, y tráfico ligero en el opuesto, rodeada de césped y árboles
Vehículos congestionan una autovía nacional, reflejando la situación de la infraestructura vial gestionada por la Dirección Nacional de Vialidad y Corredores Viales en un contexto de debate sobre su privatización. (cvsa.com.ar)

Para el Tramo Centro, la propuesta elegida fue la presentada por AFEMA S.A., Pablo Federico e Hijos S.A. y Guido Mogetta S.A., con una tarifa de $ 1.399, sin IVA. En el Centro Norte, la adjudicación correspondió a José Cartellone Construcciones Civiles S.A., cuya oferta fue de $ 2.175, sin IVA.

El Tramo Mesopotámico quedó a cargo de IEB Construcciones S.A. y Trading MRG S.A.U., con una tarifa de $ 3.564,99, sin IVA. Para el Noroeste, se seleccionó la oferta de Autovía Construcciones y Servicios S.A., Vapeu S.R.L. y Guigivan S.R.L., por $ 2.285, sin IVA.

En el Litoral, el contrato fue adjudicado a JCR S.A. y Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa de $ 2.876,04, sin IVA. El Tramo Noreste quedó en manos de Carlos E. Enriquez S.A. y Hormi S.A., que ofertaron $ 2.950, sin IVA.

El consorcio formado por José Eleuterio Pitón S.A., Rovial S.A. y Obring S.A. obtuvo el Tramo Chaco-Santa Fe, con una tarifa de $ 3.520, sin IVA. En tanto, Laugero Construcciones S.A., Green S.A. y Corporación del Sur S.A. se adjudicaron el Tramo Cuyo, por $ 3.090,2462, sin IVA. Los ocho contratos tendrán una duración de 20 años.

El proceso se inició con el decreto 97/2025, firmado en febrero de 2025. Esa norma habilitó la privatización total de Corredores Viales y facultó al Ministerio de Economía para convocar y llevar adelante las licitaciones. La instancia de precalificación de oferentes, correspondiente a la primera etapa, recibió aprobación en julio de 2026.

Con esta instancia, el Gobierno sostuvo que completó la adjudicación de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, distribuidos en 16 tramos. Según Caputo, por esos corredores circula cerca del 80% del tránsito nacional.

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