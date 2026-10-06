Economía

Cuánto piden en la reventa por una entrada para ver el último partido de Messi en la Selección

Los tickets que se encuentran en el mercado informal para ver el partido del seleccionado argentino ante Benín en el Monumental pueden superar los $6 millones

Práctica de Messi antes de su último partido en la Selección. Foto: FOTOBAIRES
Práctica de Messi antes de su último partido en la Selección. Foto: FOTOBAIRES
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A horas del amistoso entre Argentina y Benín, previsto para este martes 6 de octubre en el Estadio Monumental a las 20 horas, las publicaciones de reventa exhiben valores que superan varias veces los precios oficiales fijados para la despedida de Lionel Messi con la selección. En algunas ubicaciones, los avisos superan los $6 millones por ticket.

La expectativa por el último partido del capitán con la camiseta albiceleste quedó reflejada desde el comienzo de la venta oficial. Las localidades para el encuentro se agotaron en menos de dos horas.

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Las plataformas de reventa concentran ahora la oferta para quienes todavía buscan asistir al encuentro. En ese mercado informal, los precios quedan sujetos a la ubicación y a las condiciones de cada publicación, con valores que en algunos casos superan ampliamente el millón de pesos.

Las plataformas de reventa concentran ahora la oferta para quienes todavía buscan asistir al encuentro. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
Las plataformas de reventa concentran ahora la oferta para quienes todavía buscan asistir al encuentro. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había establecido precios desde $90 mil para las populares hasta $480 mil para las plateas medias de las tribunas San Martín y Belgrano. Los sitios de reventa muestran diferencias marcadas, incluso dentro de una misma ubicación.

Hasta nueve veces el valor oficial

En Entr adafan, una entrada para el sector Popular figura a $823.668 por unidad. El precio oficial para esa ubicación fue de $90 mil, por lo que el aviso equivale a más de nueve veces el valor de venta original.

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La misma plataforma ofrece ubicaciones en la platea Centenario Alta por $772.189. Esa localidad había sido fijada por la AFA en $180 mil.

Para una platea San Martín Baja, cuyo precio original era de $450 mil, el precio de reventa asciende a $2.402.366.

Por su parte, las publicaciones relevadas en Viagogo muestran entradas desde $667.913 para Sívori Alta. La AFA había fijado esa platea en $180 mil, lo que implica una diferencia de 3,7 veces.

La oferta más alta visible corresponde a la sección 213, con un precio de $6.139.212 por ticket. En tanto, una entrada para la sección 202 se vende a $3.233.145.

Ilustración del mapa de un estadio de fútbol con sectores numerados, campo de juego y etiquetas con precios en pesos argentinos
Entradas de reventa en Viagogo

En Reventick, figuran entradas de $579.000 para Sívori Alta, $950.000 para Centenario Baja y $600.000 para Sívori Baja. En este sitio se pueden encontrar diversos precios para una misma ubicación.

En Hellotickets, las publicaciones para Argentina-Benín muestran entradas desde USD 638 para Sívori Alta hasta USD 2.552 para el sector inferior de la tribuna lateral.

La diferencia entre los precios oficiales y los valores de reventa se explica, en buena medida, por el carácter excepcional del encuentro. Argentina-Benín no será un amistoso más: marcará la despedida de Messi de la selección argentina después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

El delantero llegó al país para sumarse a la concentración y tendrá este martes su partido número 208 con la Selección. La AFA también convocó para esta última presentación a otros históricos del ciclo, entre ellos Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi.

Además, el equipo argentino utilizará una camiseta especial diseñada para la ocasión, con detalles alusivos al homenaje al capitán. El encuentro comenzará a las 20 y se espera un Monumental colmado para acompañar la última función de Messi ante el público argentino.

Así, mientras miles de hinchas que consiguieron entradas durante la venta oficial se preparan para ocupar las tribunas, quienes quedaron afuera encuentran en las plataformas de reventa precios que multiplican varias veces el valor original. En los casos más extremos, conseguir un lugar para presenciar la despedida del capitán puede implicar desembolsar más de seis millones de pesos por una sola entrada.

La programación comenzará a las 17:30 con la apertura a cargo de Un Poco de Ruido (UPDR). Luego, Seba Mendoza y Román, el Original, continuarán con el show.

También será parte de la jornada Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas, quien ofrecerá un set acústico. Cerca de las 18, Amar Azul subirá al escenario, seguido por las presentaciones de Santi Cairo, Q’ Lokura y Damas Gratis. Antes del inicio oficial del amistoso, Fabio Santana interpretará el Himno Nacional.

Una vez finalizado el encuentro ante Benín, llegará uno de los momentos centrales de la jornada, con un espectáculo de drones, armado de lonas, pirotecnia, luces y distintos recursos técnicos.

Luego, será el turno de Soledad Pastorutti, quien se presentará en el Monumental, mientras que Ulises Bueno ofrecerá su show “Trampa”.

La jornada se extenderá hasta pasadas las 22:30 y tendrá como broche de oro una sorpresa musical anunciada como el gran cierre del evento.

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