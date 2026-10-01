El peso argentino resistió la volatilidad en septiembre: por qué quedó entre las monedas más fuertes de la región

El peso argentino sufrió una leve depreciación de 0,6% respecto al dólar en el noveno mes del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los bonos soberanos de Estados Unidos siguen desbarrancándose. El título del Tesoro norteamericano a 10 años llegó a su nivel más bajo desde principios de enero de 2002 y ahora rinde 5,29 por ciento.

Esa tasa pone en aprietos a la deuda soberana. Pero esta vez los bonos argentinos prolongaron el alza y además se registró un volumen inusual de negocios en el Mercado Libre de Cambios (MLC), donde se operaron USD 1.034 millones que le permitieron al Banco Central hacer una fuerte compra de 160 millones de dólares. Desde el 14 de marzo del año pasado que no se negociaba un volumen tan elevado.

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Belisario Alvárez de Toledo, head trader de True Grit Capital, señaló que “en septiembre los bancos y exportadores recompraron mucho spot y vendieron bonos dollar linked (DL), que habían comprado cuando el BCRA los vendía, y limpiaron esa posición. Una vez que se terminó ese stock (que es evidente porque los DL rinden 2%), toda la oferta nueva cayó directo en el MLC y el único que puede comprar es el BCRA”.

“Con la inercia inflacionaria que hay (por precios de energía/commodities) lo más lógico era permitir cierta apreciación para amortiguar el impacto sobre el ingreso real, pero se entiende que en el actual contexto internacional haya que mostrar prudencia macroeconómica”, sumó.

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Y concluyó: “El mercado internacional está muy difícil, pero en la Argentina el tipo de cambio y las tasas de interés de corto plazo caen con flujo genuino. Eso habla de la fortaleza del mercado de pesos, el ancla para ser optimistas en 2027 y que puede cerrar el gap financiero que asusta a varios”.

El dólar mayorista cedió cinco pesos a $1.517 y el Banco Central compró 160 millones de dólares. Los ajustes de encajes de fines de mes, a pesar de estas compras, hicieron que las reservas bajen USD 1.392 millones a USD 46.090 millones, cifra que se regularizará en los próximos días.

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En la plaza financiera, el MEP bajó cinco pesos (-0,4) a $1.543 y el contado con liquidación (CCL) subió cinco pesos (+0,4%) a 1.619 pesos. El “blue” continuó en 1.560 pesos.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini observó que “el dólar mayorista tuvo una variación punta a punta en el mes del 0,6% mientras que el promedio fue de $1.513,80 que está 0,92% por encima del de agosto, por lo que volvió a mostrar un avance inferior al de la inflación del mes”.

“Con una mirada más global, el dólar en el mundo se fortaleció en septiembre contra la gran mayoría de las divisas de emergentes. Sin embargo, el real brasileño se revaluó contra el dólar estadounidense y el peso argentino fue la segunda moneda más fuerte (o menos debilitada) contra el dólar entre las principales divisas de la región y eso hace que el Tipo de Cambio Real Multilateral se mantenga relativamente estable”, acotó Reschini.

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Los bonos soberanos reaccionaron de forma favorable a la acumulación de reservas del Banco Central. El regreso al ritmo previo de compras alentó a los inversores a aprovechar los precios de los títulos locales, que habían caído durante 11 ruedas consecutivas. Las subas fueron moderadas y el riesgo país se mantuvo en 607 puntos básicos, pese al fuerte incremento de la tasa de referencia de los bonos de Estados Unidos.

Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, opinó que “desde el punto de vista financiero, las tasas americanas siguen siendo el principal riesgo externo para la Argentina. Una suba de las tasas largas eleva el piso sobre el cual se mide el riesgo país y hace más difícil que los bonos argentinos compriman sus rendimientos”.

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Para Ammiel Pardo, economista senior de Aldazabal y Cía., los bonos “estuvieron marcados por la suba de tasas de interés a nivel internacional y por un contexto local que continúa generando prudencia entre los inversores, lo que impulsó un incremento en los rendimientos exigidos por el mercado. En este marco, las TIR de los bonos soberanos pasaron de niveles cercanos a 6,5% en el tramo corto y 9,3% en el tramo largo a fines de agosto, a 7,5% y 10,6%, respectivamente, hacia el cierre de septiembre.

“Hacia adelante, consideramos que la persistencia de la incertidumbre global en torno a la política de tasas de la Fed y los conflictos geopolíticos, sumada a los desafíos en el frente local, podría mantener un escenario de elevada volatilidad para los activos argentinos”, subrayó Pardo.

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El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subió, mientras que el índice de gastos de consumo se moderó al 3% interanual. El dato fue interpretado como una señal que podría alejar una suba inmediata de tasas por parte de la Reserva Federal.

La mejora de los ingresos de las empresas de semiconductores impulsó al Nasdaq, que avanzó 0,24 por ciento. En cambio, el S&P 500 retrocedió 0,25 por ciento.

La Bolsa local se recuperó después de ocho ruedas consecutivas de bajas. El índice S&P Merval avanzó 1,3% en pesos y 1% medido en dólares. Las mayores subas correspondieron a Metrogas, con 4,9%, y Transener, con 3,9 por ciento. Las tasas de interés retrocedieron. Las Lecap a tasa fija rinden 1,88% mensual hasta noviembre; a partir de ese vencimiento, el rendimiento se eleva a 2,04% efectivo mensual.

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En el mercado overnite, anoche las bolsas de nueva York operaban en verde con alzas definidas de alrededor de 0,50 por ciento. El petróleo, que sigue con problemas de suministro, abrió sin tendencia definida y el Brent cotizaba cerca de 98 dólares. En tanto, el dólar se fortalecía levemente y los bonos del Tesoro mantenían su rendimiento en 5,30 por ciento.

La Argentina comienza el mes con la tranquilidad que le da el cierre de ayer. No obstante, el panorama político genera incertidumbre entre los inversores y pone obstáculos a la continuidad de las mejoras que muestran los indicadores actuales.

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