Economía

Baja el riesgo país: los bonos argentinos rebotan este martes luego de 11 ruedas consecutivas de caída

Los títulos Globales ganan 0,7% en promedio y el indicador de JP Morgan cae a 604 puntos básicos. El S&P Merval cae 0,3%, en la octava baja consecutiva

Wall Street opera neutro y los activos argentinos se pactan con precios dispares.
Wall Street opera neutro y los activos argentinos se pactan con precios dispares.
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Los activos argentinos se mueven dispares, tras una serie muy negativa condicionada por la volatilidad del exterior -con presión alcista de las tasas de interés- y factores domésticos, como datos débiles de actividad económica.

A las 11:30 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió una leve suba inicial y resta 0,3%, en los 2.790.000 puntos, para extender una serie negativa de ocho ruedas consecutivas en el cual el panel líder resignó un 10 por ciento.

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Poco ayuda la tendencia de Wall Street, con cifras prácticamente neutras en sus principales indicadores, ante una sesión negativa para la cotización del petróleo.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas).
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:30 horas).

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son operados en dólares en Nueva York hay números mixtos. Los papeles bancarios recuperan cerca de 1%, mientras que ceden las acciones de empresas del rubro energía, como YPF (-1,6%, a USD 50,55).

Mucho más consistente es el rebote de los títulos públicos argentinos, que interrumpen una racha negativa de once ruedas seguidas, aunque el riesgo país se mantiene sobre los 600 puntos básicos.

Los bonos Globales de Argentina rebotaban un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan retrocedía 22 unidades para la Argentina, en los 604 puntos básicos. Este indicador tocó el lunes los 642 puntos, su nivel más alto en 2026.

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Las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU volvían a subir. El bono del Tesoro a diez años rendía 5,26% anual, un máximo desde 2007, mientras que el Treasury a 30 años rendía 5,58%, máximo desde 2004.

Jerónimo Bardin, Head Sales Trader de Inversiones Retail en Balanz, describió un movimiento de precios marcado “por una combinación de debilidad local y deterioro del contexto externo. El EMAE de julio cayó 2,9% mensual desestacionalizado y 1,4% interanual, mientras que la suba de las tasas de los Treasuries volvió a presionar sobre la deuda emergente. En ese marco, los soberanos argentinos sufrieron una corrección de casi 5% en promedio. La mayor caída de los títulos de mayor plazo muestra el impacto de las tasas internacionales más altas, aunque el ajuste argentino también incorporó factores propios, entre ellos la debilidad de la actividad”.

Los precios del crudo operaban con baja próxima al 2%, mientras los inversores se centraban en la persistente preocupación por la interrupción del suministro en Oriente Medio provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y en los indicios de recuperación de las exportaciones de crudo de la región.

Los futuros del Brent para noviembre bajaban 1,9%, a USD 103,30 el barril, mientras que el WTI (West Texas Intermediate) en Estados Unidos) restaba 2,3%, a 90,49 dólares. Ambos referenciales se encaminan a ganancias mensuales cercanas al 15% y el 7%, respectivamente.

“Se está perfilando un panorama más claro del aumento de los volúmenes de exportación de petróleo que salen del golfo Pérsico, pero gran parte de ese incremento sigue dependiendo de soluciones alternativas, como los trasvases de barco a barco. Esos métodos son menos eficientes y más costosos que las operaciones normales, razón por la cual los precios del crudo siguen altos”, dijo a Reuters Tim Waterer, analista de KCM Trade.

Las exportaciones de crudo de los principales productores de Oriente Medio ascendieron a 12,8 millones de barriles por día en septiembre, la cifra más alta desde febrero, según mostraron el lunes las cifras preliminares del proveedor de datos Kpler, impulsadas por el alza de envíos desde Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

Funcionarios estadounidenses e iraníes se reunieron por separado con mediadores en un nuevo intento por poner fin a siete meses de guerra, según informaron fuentes de ambos países.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no ha ofrecido nada a Irán para poner fin a la guerra, desmintiendo las informaciones de los medios que citaban a funcionarios estadounidenses según los cuales estaba dispuesto a suavizar las sanciones y desbloquear fondos congelados a cambio de medidas “concretas” en relación con el programa nuclear iraní.

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