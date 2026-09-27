Otra jugada de Elon Musk: empezó la producción masiva de Tesla Semi, el camión eléctrico que busca revolucionar el transporte mundial

Tesla comenzó oficialmente la producción a gran escala de su camión eléctrico Tesla Semi, siete años después de poner en funcionamiento las primeras unidades de prueba. (Tesla)

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Siete años después de la presentación inicial del modelo y tras una etapa de entregas limitadas a clientes como PepsiCo, finalmente Tesla inauguró una planta en Sparks, Nevada, destinada a la producción en grandes volúmenes del camión eléctrico Tesla Semi.

La compañía prevé que la instalación, ubicada junto a su Gigafactory Nevada, alcance una capacidad de 50.000 camiones por año, unas 1.000 unidades por semana.

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Dan Priestley, director de ingeniería de Semi en Tesla, afirmó durante la inauguración que el aumento de la producción generará más de 3.000 empleos en Nevada.

La planta ocupa unos 167.000 metros cuadrados, donde se fabricarán las versiones Standard, Long Range y una variante destinada al mercado europeo, todas en una misma línea de ensamblaje.

Una de las cualidades distinguidas del Tesla Semi es la posición central del puesto del conductor, con idéntica visibilidad para ambos costados. (Tesla)

Tesla informó que la fábrica producirá internamente componentes como baterías, ejes motrices, módulos de refrigeración, sistemas de distribución de alto voltaje y asientos. La empresa presentó esa integración “in house” como parte de un programa tendiente a reducir los costos de fabricación del camión pesado eléctrico.

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El fabricante también informó que rediseñó el vehículo durante cuatro años para adaptarlo a una producción a gran escala. Entre los mayores cambios, ademas de un cambio estético que adoptó la firma digital de luces delgadas en posición horizontal, figura el empleo de celdas 4680 desarrolladas por la propia compañía en su paquete de baterías, en reemplazo de las celdas 2170 con las que estaban equipadas las primeras unidades.

Hasta 805 kilómetros de autonomía

Tesla mantiene dos configuraciones principales de su camión para el mercado estadounidense. La versión Standard ofrece una autonomía estimada de 523 kilómetros (325 millas), mientras que la Long Range llega a los 805 kilómetros (500 millas) con un peso bruto combinado de 37.195 kilogramos (82.000 libras).

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La compañía calcula un consumo cercano a 1,06 kWh por kilómetro, con una capacidad recuperar el 60% de la batería en sus cargadores Megacharger en tan sólo 30 minutos. La red de carga para el Semi se concentra por ahora en corredores viales de California, Texas y la costa este de Estados Unidos, aunque Tesla proyecta ampliar su despliegue.

La fábrica de Tesla Semi producirá 1.000 unidades por semana, con una capacidad cercana a los 50.000 camiones por año.

Y un dato que resulta significativo y sobre el que hace especial hincapié Tesla, es la disponibilidad de más del 98% del tiempo de sus camiones durante lo que va de 2026, con un margen mínimo de mantenimiento que requirió unidades detenidas menos del 2% del tiempo. Los primeros pedidos

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El comienzo de la producción coincide con nuevos compromisos de compra. La coalición ZET SCALE eligió a Tesla como su principal fabricante para un pedido inicial de 2.500 Tesla Semi, dentro de un programa que contempla incorporar más de 10.000 camiones eléctricos de distintas marcas.

La firma de transporte Einride, por su parte, anunció recientemente un acuerdo para adquirir 500 unidades. En el evento de inauguración de la planta, en Nevada, también aparecieron vehículos con los logotipos de PepsiCo, DHL, US Foods, ABF, IMC Logistics y WattEV.

Las dos versiones del Tesla Semi, la Standard y la denominada Long Range, capaz de lograr una autonomía de más de 800 km y recargar el 60% de la batería en 30 minutos. (Tesla)

Tesla no comunicó el precio oficial del modelo. El Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) estimó que las variantes de mayor autonomía se comercializan en torno a USD 290.000. El portal especializado Electrek, por su parte, señaló que la compañía habría establecido un precio base para la versión Standard cercano a los USD 260.000.

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Tesla vincula el camión con sus planes de conducción autónoma

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, fue parte de la apertura de la planta a través de un video en el que definió al Semi como un producto orientado al transporte pesado. En julio, Musk había anticipado que las funciones de conducción autónoma total de Tesla, denominadas Full Self-Driving (FSD), llegarían al camión en un plazo cercano, aunque sin precisar una fecha.

FILE PHOTO: Elon Musk, Chief Executive Officer of SpaceX and Tesla and owner of X, formerly known as Twitter, gestures as he attends the Viva Technology conference dedicated to innovation and startups at the Porte de Versailles exhibition centre in Paris, France, June 16, 2023. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Tesla incorporó dirección eléctrica en el Semi, un sistema que elimina bombas y fluidos hidráulicos. Según explicaron desde la compañía, esta arquitectura facilitará futuras funciones automatizadas.

Adicionalmente a la tecnología de conducción autónoma, el vehículo incorporó además el Megamanifold, una bomba de calor de nueva generación que regula en simultáneo la climatización de la cabina y la calefacción y refrigeración del sistema motriz.

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Tesla indicó que, a diferencia de un camión diésel, el Semi puede aprovechar el excedente de calor del tren motriz para mantener la temperatura interior. El mismo sistema térmico se utiliza en el Tesla Cybercab, el taxi autónomo recientemente lanzado por la compañía en Estados Unidos.

El Tesla Semi logró en lo que va de 2026, una utilización del 98% del tiempo, un punto central para el transporte de cargas. (Tesla)

La cabina incorpora cristales acústicos, una ventanilla que puede bajarse y espacio para que el conductor permanezca de pie dentro de la cabina. A nivel tecnológico, se automatizó gran parte de la inspección previa al viaje, que el vehículo incorpora en un registro electrónico que verifica la realización de esos controles.

La empresa anunció en su cuenta oficial que la producción en altos volúmenes ya está en marcha y que las entregas comienzan inmediatamente. El desafío será llevar la capacidad de la nueva planta a su nivel previsto y expandir la infraestructura de recarga para operaciones de larga distancia.

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