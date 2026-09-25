Economía

El Gobierno afronta hoy un nuevo vencimiento de deuda con el FMI: cuánto tiene que pagar y cómo lo hará

En el cierre de la semana, Economía enfrenta un nuevo pago al organismo internacional. Los compromisos financieros hasta fin de año

Kristalina Georgieva visitó la Argentina a fines de julio de 2026. (Foto: Reuters)
Kristalina Georgieva visitó la Argentina a fines de julio de 2026. (Foto: Reuters)
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En el marco de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la tercera revisión del acuerdo con la Argentina, el gobierno de Javier Milei afrontará este viernes un nuevo vencimiento de capital con el organismo multilateral.

De acuerdo con el cronograma oficial, hoy vence un compromiso por USD 800 millones con el prestamista de última instancia, quien envió una misión para revisar los detalles del pacto rubricado entre las partes en abril de 2025.

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El arribo de los equipos técnicos del FMI abrió una semana con dos frentes para el Gobierno. Por un lado, las reuniones para revisar el desempeño de las metas previstas en el acuerdo. Por otro, el pago de 800 millones de dólares. La delegación inició sus actividades el lunes y pondrá bajo análisis la evolución del programa económico. El vencimiento de capital deberá resolverse en las próximas horas.

Cómo se pagará

De acuerdo con fuentes con conocimiento de la operación consultadas por Infobae, el Tesoro cubrirá el vencimiento con los depósitos en moneda extranjera que mantiene en el BCRA. Según el último dato disponible, estos ascendían a USD 2.230 millones al 22 de septiembre. Más adelante, Economía buscará reponer esos fondos mediante el desembolso pendiente de USD 1.000 millones, cuya liberación depende de que se apruebe esa etapa del programa.

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Los depósitos del Tesoro apenas suman USD 2.700 millones. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)
Los depósitos del Tesoro apenas suman USD 2.700 millones. (Foto: Reuters/Irina Dambrauskas)

Para concretar el pago, el Ministerio de Economía empleará los dólares depositados en el BCRA para adquirir Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del Fondo Monetario Internacional (FMI). Con esos activos realizará la cancelación ante el organismo que dirige Kristalina Georgieva.

En las instancias recientes, Economía adquirió los DEG de manera directa a Estados Unidos. Si el Fondo libera luego los recursos previstos, el Tesoro podrá recomponer las divisas que destinará al vencimiento de esta semana. Ese giro, no obstante, permanece condicionado por la definición de la tercera revisión.

Una fuente familiarizada con la mecánica sostuvo que el pago y el eventual desembolso forman parte de la gestión habitual del programa financiero. “Siempre son con los dólares que tiene el Tesoro en el BCRA y ahí comprás los DEGs. Esa plata se recompone con los desembolsos del FMI, por lo cual, en términos del programa financiero, es neutro porque es plata que sale y que después entra”, señaló esa voz en diálogo con Infobae.

La compra de DEG no constituye un financiamiento ni genera nueva deuda, y tampoco implica la activación del swap bilateral. Son un activo de reserva internacional creado por el Fondo para complementar las reservas oficiales de sus países miembros. El Tesoro estadounidense, que concentra una de las mayores tenencias de estos activos, facilitó la operación en el pasado.

Con ese pago como telón de fondo, los equipos técnicos del organismo multilateral se reunieron en los últimos días con funcionarios de Economía y del BCRA en la sede de la autoridad monetaria en Reconquista 266 para avanzar con la revisión de las metas del programa.

La misión técnica del FMI llegará a la Argentina el lunes para realizar la tercera revisión del acuerdo y el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente. (Foto: Reuters)
La misión técnica del FMI llegará a la Argentina el lunes para realizar la tercera revisión del acuerdo y el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente. (Foto: Reuters)

Lo que resta del 2026

En los últimos cuatro meses del año, el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en moneda extranjera por cerca de 4.000 millones de dólares. Un informe de la consultora Analytica estimó obligaciones en dólares por USD 3.826 millones entre septiembre y diciembre de 2026.

El cronograma reúne pagos a acreedores privados, al FMI, por el Bopreal —un bono otorgado a empresas para cancelar deuda comercial con el exterior— y a otros organismos internacionales. La atención está puesta en la capacidad del Tesoro para sostener la disponibilidad de divisas frente a esa agenda de obligaciones y en las fuentes de financiamiento que el programa oficial contempla para los próximos meses.

Este mes, los vencimientos suman USD 1.452 millones, de los cuales USD 800 millones corresponden al pago de capital al Fondo Monetario. Para octubre, noviembre y diciembre, las obligaciones son menores y, en el acumulado de los últimos cuatro meses del año, alcanzan casi 4.000 millones de dólares.

Una cifra similar estimó la consultora Eco Go. El economista Lucio Garay Méndez señaló que aún restan compromisos por USD 4.100 millones este año. Cerca de la mitad corresponde a pagos de capital e intereses al FMI, incluido un vencimiento previsto para septiembre. El resto del calendario contempla pagos puntuales a otros organismos internacionales y cupones de bonos soberanos en dólares. “El Tesoro no tiene de momento, con énfasis en esto último, un desafío en el programa financiero de dólares”, afirmó en conversación con Infobae.

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