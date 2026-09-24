El Banco Central confirmó que Mercado Libre tendrá licencia para operar como banco antes de fin de año

El trámite de Mercado Libre ante el BCRA demoró más de un año.

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anticipó que Mercado Libre, a través de Mercado Pago, contará con su licencia para operar como banco antes de que termine el año. Lo anticipó Juan Curutchet, director de la autoridad monetaria, durante el evento Nuevo Dinero, donde indicó que la plataforma global Revolut también tendría su licencia bancaria en ese plazo.

El anuncio se conoció en una mesa de debate sobre la situación del crédito y el aumento de la morosidad, y fue uno de los puntos destacados de la jornada: la próxima entrada de nuevos jugadores de gran escala al régimen bancario formal. En el panel participaron también Francisco Gismondi, gerente general de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Facundo Vázquez, director de la Cámara Argentina Fintech; y Matías Friedberg, co-fundador de Ixpandit Fintech Factory.

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El trámite de Mercado Libre ante el BCRA ya tiene más de un año. El expediente se abrió a fines de mayo de 2025, cuando la compañía informó que Mercado Pago, su subsidiaria de tecnofinanzas, pediría una licencia bancaria para ampliar su oferta de servicios “dentro de su modelo 100 % digital”.

Hasta ahora no había una fecha de resolución a la vista. En julio, el trámite cumplía doce meses sin plazos claros y en el sistema financiero había dudas sobre cuándo llegaría el banco de Mercado Libre.

Qué había dicho la empresa

Cuando anunció el pedido, Mercado Libre sostuvo que la decisión formaba parte de una estrategia regional que ya estaba en marcha en países como Brasil y México. “Estamos construyendo el banco digital más grande de Latinoamérica. En una región que aún enfrenta desafíos para acceder a servicios de calidad, queremos transformar la forma en que los usuarios interactúan con el sistema financiero con un banco digital donde todos ganan”, afirmó Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina.

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Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, afirmó que la empresa está construyendo "el banco digital más grande de Latinoamérica".

Alejandro Melhem, vicepresidente sénior de Mercado Pago para Latinoamérica Hispana, dijo por su parte: “Seguiremos creciendo para convertirnos en el banco digital más grande de la región”.

Consultada meses después sobre el estado del trámite, la empresa respondió: “El año pasado realizamos el pedido formalmente al BCRA. Es un proceso extenso que está avanzando según los tiempos habituales y no implica un cambio en la estrategia”. Y agregó: “Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, democratizar los servicios financieros con una cuenta digital gratuita y múltiples herramientas para las personas y los comercios”.

Los plazos y el camino de otras fintech

El BCRA informó que el trámite para obtener una licencia puede iniciarse online y que requiere un arancel “simbólico” inicial equivalente a 10.000 UVA, unos $20 millones al momento de esa consulta. Después hay que presentar datos, documentación y avales. La licencia puede solicitarse desde cero o adquiriendo un banco que ya la tenga. Ualá, por ejemplo, tomó ese segundo camino con Wilobank, y Cocos hizo lo propio al comprar Voii.

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En el sector bancario, en tanto, había posiciones críticas. Desde una de las principales entidades del país afirmaron: “Están cajoneando la licencia a propósito, no quieren ser banco. No les conviene”. Mercado Libre, por su lado, difundió en mayo un informe de 25 páginas firmado por su economista Cecilia de Mendoza y el investigador Marcos M. Orteu, de la Universidad Torcuato Di Tella. El documento plantea que las fintech no pueden acreditar salarios y jubilaciones, y habla de “asimetrías regulatorias arbitrarias”.

Mercado Libre había denunciado “asimetrías regulatorias arbitrarias”.

Desde el sistema financiero respondieron con otro argumento: “Si la regulación bancaria está bien y ellos quieren competir en igualdad de condiciones, entonces que sean banco y que tengan esa igualdad de condiciones”.

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Los números de Mercado Libre

En el segundo trimestre de 2026, Mercado Libre reportó un resultado operativo llegó a USD 683 millones, con un margen de 6,7%, y la ganancia neta fue de USD 466 millones, con un margen de 4,6 por ciento.

El dato central del trimestre fue la expansión simultánea de sus dos negocios. En comercio electrónico, el volumen bruto de mercaderías vendidas alcanzó USD 22.000 millones, con un crecimiento de 36% interanual en moneda constante, mientras que en fintech el volumen total de pagos de Mercado Pago superó por primera vez los USD 101 mil millones, con una suba de 56% en dólares.

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