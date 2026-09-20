Opinión

El futuro de los pagos: más rápidos, más inteligentes y en el centro de todo

El cobro dejó de ser un trámite final y pasó a influir en ventas, caja y experiencia, con cambios como la inmediatez, la IA, la integración y soluciones adaptadas

Un hombre dentro de un automóvil gris apunta su teléfono inteligente hacia un cartel amarillo con un código QR en un estacionamiento.
Los pagos dejaron de ser el cierre de una transacción para convertirse en el centro de la experiencia, y en muchos casos, en el factor que define si un negocio crece o se queda atrás (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hubo un tiempo en que pagar era solo el final de una decisión. El momento técnico, necesario, que completaba lo que ya había pasado. Esa lógica se rompió. Los pagos dejaron de ser el cierre de una transacción para convertirse en el centro de la experiencia, y en muchos casos, en el factor que define si un negocio crece o se queda atrás.

Las empresas que lo entienden están dejando de tratarlos como una necesidad operativa para convertirlos en una ventaja competitiva.

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Los medios de pago se expanden y se vuelven más complejos al mismo tiempo, y ahí podemos identificar cinco tendencias que ya dejaron de ser proyecciones para convertirse en la agenda real de cualquier negocio que quiera crecer:

Cinco tendencias que ya definen la agenda de pagos

  • La primera es la consolidación de los pagos instantáneos como expectativa básica. En Brasil, PIX ya es el método más utilizado, con casi 170 millones de usuarios; en España, Bizum supera los 30 millones. Para 2028, se proyecta que los pagos en tiempo real representen el 22% de todos los volúmenes globales sin efectivo. En Argentina vemos esta urgencia de cerca: por eso, desde nuestro rol, impulsamos soluciones de pago inmediato que les permiten a los comercios y las pymes cobrar al instante. Sabemos que la liquidación inmediata es clave para mejorar el flujo de caja y reducir la fricción diaria.
La liquidación inmediata es clave para mejorar el flujo de caja y reducir la fricción diaria
  • La segunda tendencia es la gestión de riesgo por inteligencia artificial. Según la Global Anti-Scams Alliance (GASA), alianza internacional de organizaciones dedicadas a la prevención de estafas, los consumidores perdieron USD 442.000 millones en estafas durante 2024. La misma tecnología que usamos para proteger las transacciones puede ser usada para atacarlas, y por eso la apuesta no es sumar más fricción, sino construir sistemas capaces de decidir con inteligencia cuándo intervenir y cuándo dejar que el pago fluya sin interrupciones.
La apuesta no es sumar más fricción, sino construir sistemas capaces de decidir con inteligencia cuándo intervenir y cuándo dejar que el pago fluya sin interrupciones (Foto: Reuters)
La apuesta no es sumar más fricción, sino construir sistemas capaces de decidir con inteligencia cuándo intervenir y cuándo dejar que el pago fluya sin interrupciones (Foto: Reuters)
  • La tercera es la integración de los pagos dentro de la plataforma del comercio, sin redirecciones ni pasos adicionales para el cliente. El mercado de finanzas embebidas se proyecta en USD 7,2 billones para 2030, y en América Latina en USD 20.000 millones para 2027. Para cualquier negocio, esto se traduce en mejores tasas de conversión y en una integración más fluida entre el pago y el resto de la experiencia de compra.
  • Esa misma lógica de integración potencia la cuarta tendencia: el comercio agéntico. En la actualidad, la mayoría de los comercios ya explora o implementa agentes de software, y los consumidores usan inteligencia artificial para descubrir productos antes de comprarlos. Esto cambia una pregunta de fondo para el negocio: ya no se trata solo de si el cliente decide comprar, sino de cuándo lo hace un agente en su nombre. Eso exige límites de gasto claros, jerarquías de aprobación bien definidas y sistemas que puedan distinguir, en cada operación, si actuó una persona o una máquina.
La mayoría de los comercios ya explora o implementa agentes de software, y los consumidores usan inteligencia artificial para descubrir productos antes de comprarlos
  • La quinta tendencia es la personalización de pagos por sector. Durante años el negocio se adaptó a los medios de pago disponibles; hoy esa lógica se invirtió. Un marketplace con liquidaciones divididas, un operador de viajes con reservas internacionales o un proveedor de salud con pagos regulados no pueden funcionar con una solución genérica. La inteligencia artificial nos permite analizar patrones de autorización, detectar rechazos evitables y enrutar cada transacción según el contexto específico de cada industria.

El impacto en pyme y comercios

Detrás de cada una de estas tendencias hay una pyme, un emprendedor o un comercio que necesita vender más y operar sin complicaciones. En nuestro país, la adopción de nuevas formas de pago creció de la mano del QR y los cobros digitales, pero los comerciantes nos recuerdan algo fundamental: la tecnología necesita cercanía y soporte humano.

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Acompañar el crecimiento de los negocios implica escuchar sus prioridades diarias para que la digitalización no sea una carga, sino un impulso real que les permita competir, crecer y simplificar su día a día.

El autor es CEO de Getnet Argentina

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