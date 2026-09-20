Los ruidos con la Iglesia que anteceden a la llegada del papa León XIV y la estrategia del Gobierno para enfrentarlos

El presidente Javier Milei en la Catedral Metropolitana

Guardar

Se multiplican los ruidos entre la Iglesia y el Gobierno en la antesala de la visita del papa León XIV, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. A medida que se aproxima la llegada del Pontífice y se aceleran los preparativos, las voces eclesiásticas empiezan a oírse con mayor fuerza, y la estrategia de Balcarce 50 para enfrentarlas será hacer oídos sordos y mostrar total predisposición.

Desde que asumió, el Episcopado cuestiona a Javier Milei por asuntos generales: la pobreza, la falta de diálogo y consenso, las formas, el individualismo. Y dentro de esos universo señalan sobre temas específicos, como la disparada en los porcentajes de morosidad. O laterales, tanto o más espinosos.

PUBLICIDAD

Uno es el abordaje de la inteligencia artificial, donde subyacen fuertes discrepancias. Milei se considera un “tecnoptimista” y rechaza cualquier regulación; León XIV basó su primera encíclica en advertir sobre sus riesgos.

Otro es la ludopatía. La jerarquía eclesiástica advierte sobre los efectos sociales de las apuestas, en especial después de que treparan a un 80 por ciento tras el Mundial, mientras el oficialismo no colabora para destrabar un proyecto que busca prohibir la publicidad de empresas de apuestas en eventos deportivos. La iniciativa original, muy dura, se aprobó en Diputados, pero quedó frenada en el Senado.

Se suma en la lista de ruidos y reproches la baja de la edad de imputabilidad penal, muy resistida por el clero, y una bandera irrenunciable para los libertarios, que en ese caso, más que en otros, no negociarán un ápice. El tema, además, le resultó muy redituable a los libertarios hace una semana con el fallo de la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual y el video donde quedaron en exhibición sus polémicas posiciones.

PUBLICIDAD

La cuestión en boga en la agenda política de esta semana es otro de los ejes de controversia. Los recortes en los fondos estatales para el área de Discapacidad que Economía naturaliza son inadmisibles para la Iglesia y el Gobierno lo sabe. La elección como uno de los destinoa papales del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, que se dedica nada menos que a la atención e inclusión de personas con discapacidad, fue interpretada en la cúpula violeta como un primer mensaje, duro, de parte del Vaticano.

En otro orden de temas, el verano llovieron los cuestionamientos eclesiásticos por la reducción de fondos de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, que paralizó las obras de urbanización en los barrios populares de todo el país. Poca mella hicieron esos reclamos en el oficialismo. Y esta semana, Pilar Ramírez, mano derecha de Karina Milei en la Ciudad, salió contra el destino de fondos en esa dirección.

PUBLICIDAD

El nuncio Michael Wallach y Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires

Mientras arrecian las especulaciones sobre si el predicamento papal en su gira por la Argentina tendrá un efecto positivo o negativo en la opinión pública para el gobierno libertario, en Balcarce 50 no hay planes de introducir modificaciones ni de tomar acciones para darle la razón a la Iglesia en ciertos temas, al menos por ahora. En el Gobierno no creen que los eventuales coletazos de la visita puedan “suavizarse” por cumplir con ciertos pedidos.

Los Milei, intransigentes (casi) siempre, aplicarán la misma estrategia que con Bullrich: escuchar, fingir demencia y, seguramente, no cambiar nada de lo solicitado. “Obvio que las decisiones reales no se van a tomar en la mesa política, las van a tomar Karina con Javier y Santiago”, dijeron en el Ejecutivo.

PUBLICIDAD

La respuesta de Milei, como “arma” discursiva para contrarrestar las críticas serían las referencias a la baja de las tasas de pobreza. Martín Menem aplicó ese anális esta semana cuando lo consultaron por el recorte de fondos para discapacitados, luego de acudir a otro clásico, la comparación con las erogaciones durante la administración en Economía de Sergio Massa.

La tensión entre el Gobierno y la Iglesia esta siempre latente. Si bien Milei buscó mejorar la relación con el Vaticano tras haber llamado a Bergoglio “el Maligno en la tierra”, el vínculo nunca dejó de ser áspero. El jefe de Estado siempre procuró evitar responder a las críticas subterráneas de las homilías de Jorge García Cuerva, y en su entorno confirman que fue una decisión política muchas veces reconsiderada y siempre confirmada. Lo mismo vale para la determinación de asistir a la Catedral Metropolitana a escuchar solemnemente al arzobispo en cada fecha patria, desde que asumió. Hace algunas semanas, Karina Milei recibió sin un atisbo de dudas en la Casa Rosada al presidente de la Conferencia Episcopal, que esa misma mañana había lanzado duros cuestionamientos: “No se puede decir ‘no nos interesa’ o ‘que se arreglen’”.

PUBLICIDAD

En paralelo, la cúpula libertaria les concederá todo lo que pidan y buscará evitar que se cometan errores. Karina Milei decidió centralizar la organización ante la sospecha de que el canciller, Pablo Quirno, no se estaba ocupando como debía (aunque hubo versiones que indicaban que quiso “acaparar” la rutilante visita y dejar afuera a Santiago Caputo). Como sea, puso al mando a una de sus manos derechas, la implacable y organizada Mara Gorini, su sombra y mano ejecutora en Balcarce 50.