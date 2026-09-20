Robots de punta a punta, así funcionan las fábricas oscuras de autos

En Asia ya existen plantas automotrices con determinadas áreas completamente automatizadas y sin intervención humana directa. Esas son las Dark Factories.

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Las últimas semanas han tenido a la inteligencia artificial como uno de los principales temas de la atención mundial, a causa de las eventuales amenazas para la vida humana que denunciaron ingenieros que trabajan en las principales compañías de desarrollo de esta poderosa herramienta que está revolucionando el planeta.

A pesar de ese extremo sobre el que se generaron los últimos debates, el principal temor general respecto al crecimiento y desarrollo de la IA es la pérdida de fuentes laborales en cada vez más rubros. Y la industria automotriz no está exenta de ese impacto.

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Sin embargo, no parece ser la IA la principal amenaza para los millones de trabajadores que fabrican vehículos en todo el mundo, sino la robotización total de la industria, que ya se ha empezado a extender en un fenómeno conocido como dark factories.

Se trata de plantas capaces de producir vehículos y componentes sin operarios dentro de las líneas de fabricación. Las dark factories, o fábricas oscuras, delegan en robots el movimiento de materiales, la soldadura, la pintura, el ensamblaje y la salida de los productos terminados, con un significativo impacto potencial sobre los costos, la productividad y el empleo industrial.

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El concepto fue planteado por Daniele Nadalin, responsable del sector automotor y de movilidad de McKinsey en América Latina, durante una exposición sobre las transformaciones que enfrenta la cadena automotriz mundial. El ejecutivo brasileño, en su paso por Buenos Aires, contó que, en una reciente visita a China, conoció una planta de vehículos eléctricos de la marca NIO que ya cuenta con un sector operado bajo esta modalidad.

La realidad de las fábricas actuales de automóviles regionales tiene un alto porcentaje de trabajo humano, aunque la robotización parece inevitable, y se trabaja en la capacitación de los operarios para otras funciones.

“Son fábricas sin luz, sin calefacción y sin aire acondicionado, porque no tienen humanos adentro”, explicó Nadalin, quien dijo que esas condiciones no son las de una fábrica abandonada ni las de una operación detenida, sino que se refieren a instalaciones en las que la producción puede sostenerse con una intervención humana mínima o concentrada en áreas externas a la línea.

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Los robots ocupan más posiciones

En la planta visitada por el analista, los vehículos autónomos internos, conocidos como AGV, trasladaban insumos hacia las estaciones de trabajo. Luego, equipos robotizados realizaban tareas de soldadura, pintura y ensamblaje, antes de que el producto final saliera del área fabril.

El esquema busca reducir la dependencia de actividades manuales repetitivas y coordinar de forma automática el flujo de materiales. Para el sector automotor, donde los tiempos de ciclo, la precisión y la continuidad operativa resultan determinantes, el modelo representa una profundización de la automatización que ya existe en la industria automotriz.

Nadalin explicó que una fábrica con este nivel de automatización puede elevar la productividad entre dos y tres veces, aunque esa estimación dependerá del tipo de proceso, del volumen de producción y de la inversión requerida para adaptar cada planta.

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La automatización total de algunas áreas en fábricas de autos permiten que se haga un ahorro en energía eléctrica, pero también en climatización.

Sin embargo, también resaltó que el concepto de una operación sin personal en la línea no implica la desaparición completa del trabajo humano. Las funciones se trasladan hacia el diseño de los sistemas, el mantenimiento predictivo y correctivo, la programación, el control de calidad, el análisis de datos y la administración de la producción.

Las razones del concepto dark factory

El especialista identificó tres motivos que aceleran la adopción de este tipo de instalaciones. El primero es económico: la automatización permite producir de forma continua y reducir costos asociados a tareas manuales.

El segundo factor es la dificultad para conseguir trabajadores especializados en determinadas actividades industriales. Esa restricción, según indicó, ya afecta a varios mercados y puede impulsar la incorporación de robots en procesos que exigen precisión o implican riesgos físicos.

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El tercer argumento es la seguridad. “Todavía tenemos accidentes importantes en las fábricas”, señaló Nadalin, quien consideró que una mayor automatización puede disminuir la exposición de las personas a tareas peligrosas.

Sin embargo, el avance de las fábricas oscuras abre una discusión que excede a la eficiencia de las terminales. La reconversión de puestos manuales exige programas de capacitación y políticas públicas para formar perfiles técnicos vinculados a la robótica, la inteligencia artificial, el mantenimiento y la gestión digital de operaciones.

La ventana de oportunidad

Las dark factories se vinculan directamente con la necesidad de expandirse a menores costos y con mayor eficiencia que tiene hoy la industria automotriz, según el analista.

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Para América Latina, la referencia de este esquema de producción puede tomarse como una señal de oportunidad y advertencia competitiva. La región cuenta con recursos vinculados a la transición energética, capacidades de ingeniería y una base industrial consolidada, pero enfrenta limitaciones de escala, costos logísticos, presión impositiva e incertidumbre regulatoria.

Las fábricas sin operarios no son todavía una realidad que preocupe a la industria automotriz regional, pero la tendencia existe y es una alerta para adelantarse al cambio.

De hecho, tanto los empresarios automotrices como los autopartistas de Argentina y Brasil, los dos países con mayor volumen de producción de la región, coinciden en señalar constantemente que el Mercosur necesita profundizar la integración productiva y elevar el contenido regional de los vehículos para sostener inversiones y empleo frente a la llegada de marcas asiáticas que importan vehículos o ensamblan unidades con escasa integración local.

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La automatización de las fábricas se suma así a una lista de desafíos que incluye electrificación, baterías, inteligencia artificial y nuevos competidores. Para la industria regional, la discusión ya no se limita a qué vehículos fabricará en los próximos años, sino también a cómo serán las plantas que los producirán y qué capacidades laborales demandarán.

“Es un tema que debe discutirse y debatirse entre el sector privado y las autoridades, porque tiene un impacto significativo sobre las personas”, planteó Nadalin, quien aseguró que esta discusión será parte central del futuro automotor, a medida que los robots ganen espacio dentro de las líneas de producción. El futuro, dijo, mostrará “un cambio de la fuerza de trabajo manual hacia tareas más intelectuales, de gestión y de administración de las plantas”, finalizó.

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