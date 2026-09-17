El mapa del ajuste en el Presupuesto 2027: cuáles son las partidas que tendrán los mayores recortes frente a 2023

El proyecto contempla recursos tributarios por $122,59 billones, un aumento real del 8,4% respecto de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso prevé un gasto total de $202,10 billones en pesos constantes, lo que implica una caída real del 26,7% frente a lo efectivamente devengado en 2023. Aunque el monto representa una suba respecto de 2026 —13,3% frente al presupuesto votado y 10% frente al vigente—, el incremento no alcanza para revertir el ajuste aplicado desde 2024.

El análisis del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) muestra que varias de las áreas que registraron los mayores recortes continúan, incluso con la recomposición prevista para 2027. En particular, las partidas vinculadas con universidades, educación, vivienda, infraestructura y transferencias sociales presentan fuertes diferencias respecto de 2023.

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El proyecto contempla recursos tributarios por $122,59 billones, un aumento real del 8,4% respecto de 2026. Sin embargo, los recursos totales previstos alcanzan los $202,35 billones, una caída real del 9,7% frente al presupuesto vigente.

La diferencia se explica principalmente por las rentas de la propiedad, que pasarían de $34,90 billones en 2026 a $12,07 billones en 2027, una reducción real del 71,3%. El cambio responde a que el Banco Central transfirió al Tesoro $24,42 billones en 2026 en concepto de utilidades, mientras que para 2027 no se contempla ese ingreso.

Por finalidad, el 74,7% del presupuesto 2027 se concentra en Servicios Sociales. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Universidades, docentes y jubilados, entre las partidas con mayores caídas

La comparación entre el gasto devengado en 2023 y el proyectado para 2027, expresados en pesos constantes, muestra fuertes diferencias en algunas partidas sensibles.

Entre las partidas específicas, el presupuesto para universidades nacionales se reduciría 25%, de $10,01 billones a $7,50 billones.

El Fondo de Compensación Salarial Docente presenta una de las mayores reducciones: pasaría de $2,42 billones en 2023 a apenas $0,01 billones en 2027, un descenso real del 99,4%.

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También se prevén recortes en las Becas Progresar, que caerían 77,1%, de $2,14 billones a $0,49 billones; en el bono previsional para jubilados, con una baja del 60,8%, de $7,57 billones a $2,97 billones; y en Infraestructura y Vivienda, que pasaría de $17,80 billones a $4,91 billones, una disminución real del 72,4%.

Las funciones más ajustadas

El ajuste resulta todavía más pronunciado cuando se analizan las funciones del clasificador presupuestario y se compara el proyecto 2027 con el gasto de 2023.

Vivienda y Urbanismo registra una caída real del 98,9%, mientras que además disminuye 17,2% frente al presupuesto vigente de 2026. Agua Potable y Alcantarillado retrocede 93% respecto de 2023 y 25,7% frente al vigente de este año. En Energía, Combustibles y Minería, la reducción alcanza el 70% contra 2023 y otro 21,4% respecto de 2026.

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El listado también incluye Comunicaciones, con una caída del 81,4% frente a 2023; Comercio, Turismo y Otros Servicios, con 80,4%; Promoción y Asistencia Social, con 77,2%; Industria, con 76,5%; y Ecología y Desarrollo Sostenible, con 70,7 por ciento.

Más atrás aparecen Relaciones Interiores, con una baja del 68,5%; Agricultura, Ganadería y Pesca, con 66,6%; Dirección Superior Ejecutiva, con 65%; Transporte, con 62,1%; Educación y Cultura, con 44%; Legislativa, con 39,9%; y Ciencia, Tecnología e Innovación, con 37,9 por ciento.

En varias de estas funciones, sin embargo, el proyecto contempla una recuperación frente al presupuesto vigente de 2026. Esto marca una diferencia respecto de áreas como Vivienda, Agua y Energía, donde el recorte continuaría profundizándose.

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Recortes por área

El proyecto de Presupuesto 2027 mantiene a varias áreas por debajo de los niveles de gasto de 2023, aunque en algunos casos prevé una recomposición frente al presupuesto vigente de 2026. Infraestructura y vivienda registra la mayor caída, con un 72,4% menos en términos reales que en 2023. Le siguen Educación, con una baja del 44%; Ciencia y Tecnología, con 37,9%; Seguridad, con 28,3%; y Discapacidad, con 24,4 por ciento.

En Políticas sociales y seguridad social, el gasto se ubica 11,8% por debajo de 2023, aunque muestra una recuperación del 15,2% frente al presupuesto vigente de 2026. Trabajo aparece apenas 1,8% por encima de 2023.

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En tanto, Salud es la única función que combina un crecimiento frente a 2023, del 29,5%, con una suba de 13,1% respecto del presupuesto vigente de 2026.

El OCEPP plantea una salvedad en el caso de Trabajo debido al cambio de clasificación del ex programa Potenciar Trabajo. En 2023, el programa funcionaba como una única partida dentro del Ministerio de Desarrollo Social y registró $1.021.601 millones devengados.

FOTO DE ARCHIVO-Un grupo de personas ingresa al Ministerio de Economía, en Buenos Aires, Argentina, el 11 de abril de 2025. REUTERS/Irina Dambrauskas

A partir de 2024 fue dividido en dos programas: Volver al Trabajo, incorporado a la función Trabajo, y Acompañamiento Social, que permaneció dentro de Promoción y Asistencia Social.

El cambio alteró la comparación entre ambas funciones. Acciones de Empleo pasó de $46.704 millones en 2023 a $761.579 millones en 2026, mientras que Acciones de Inclusión Social se redujo 95,3% en términos reales durante el mismo período.

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Al considerar conjuntamente ambos programas, el OCEPP calcula que la política asociada al ex Potenciar Trabajo cayó 83,6% en términos reales entre 2023 y 2026. De esta forma, el incremento observado en la función Trabajo responde en parte al cambio de clasificación presupuestaria y no necesariamente a una recomposición del gasto destinado a esa política.

Servicios sociales concentran casi tres cuartas partes del gasto

Por finalidad, el 74,7% del presupuesto 2027 se concentra en Servicios Sociales, con $150,91 billones. Le siguen Deuda Pública, con 9,2%; Servicios Económicos, con 6,5%; Administración Gubernamental, con 4,9%; y Servicios de Defensa y Seguridad, con 4,7%.

Por jurisdicción, el Ministerio de Capital Humano concentra la mayor parte del gasto, con $119,87 billones, equivalentes al 59,3% del total. Le siguen el Servicio de la Deuda Pública, con 9,2%; las Obligaciones a Cargo del Tesoro, con 7,3%; el Ministerio de Salud, con 5,3%; el Ministerio de Seguridad Nacional, con 5%; el Ministerio de Economía, con 4,7%; el Ministerio de Defensa, con 4%; y el Poder Judicial de la Nación, con 1,5%.

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El resto del gasto se distribuye entre otras siete jurisdicciones, que en conjunto representan apenas el 3,6% del presupuesto proyectado.