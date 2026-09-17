Economía

Una misión del FMI llegará a la Argentina para revisar el acuerdo con el Gobierno: reservas, superávit y los puntos bajo examen

El lunes aterrizan en Buenos Aires los equipos técnicos del organismo internacional para comenzar la tercera revisión del acuerdo. El ministro de Economía no estará presente porque acompañara al presidente de Nueva York

El próximo lunes, la misión del FMI llegará a Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente. (Foto: AP Foto/Gustavo Garello)
El próximo lunes, la misión del FMI llegará a Buenos Aires para la tercera revisión del acuerdo, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, no estará presente. (Foto: AP Foto/Gustavo Garello)
Guardar

Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) desembarcará en la Argentina el próximo lunes 21 de septiembre para la tercera revisión del acuerdo rubricado con el Gobierno, en una semana en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará a Nueva York junto al presidente Javier Milei para participar de las reuniones de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La coincidencia de ambas agendas impedirá que el titular del Palacio de Hacienda esté presente en los encuentros con los representantes del organismo, que mantendrán reuniones con el resto del equipo económico a fin de analizar las metas acordadas para 2026. En paralelo, el viernes 25 de septiembre vencen USD 800 millones con el FMI.

PUBLICIDAD

La llegada de los técnicos del Fondo abrirá una nueva etapa de diálogo sobre los compromisos definidos para este año, con dos ejes centrales: la acumulación de reservas y el resultado fiscal primario. El Gobierno superó el objetivo anual de compras de divisas establecido en el programa de USD 10.000 millones, aunque incumplió la meta fiscal del primer semestre. Las conversaciones deberán abordar esa diferencia entre los dos componentes del acuerdo, además de la evolución de la recaudación, la baja de impuestos y el nivel de actividad económica.

Según pudo saber Infobae, la delegación del prestamista de última instancia aterrizará el lunes, aunque por ahora no existe información sobre los nombres de los integrantes de la comitiva ni sobre la fecha hasta la que permanecerán en el país. Tampoco trascendieron detalles de la agenda de reuniones que desarrollarán los enviados del FMI con los funcionarios del Ministerio de Economía.

PUBLICIDAD

Meta cumplida

Uno de los datos que llegará a la mesa de discusión es el cumplimiento de la pauta de reservas internacionales. Para 2026, el programa fijó una meta de compra de USD 10.000 millones, mientras que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) ya compró más de 14.200 millones de dólares. Esa cifra dejó a la entidad por encima del objetivo previsto para el año, con una diferencia superior a USD 4.200 millones a lo pactado.

Aún resta determinar si se cumplirá la meta de acumulación de reservas, fijada en USD 8.000 millones para este año. Según cálculos de la consultora Analytica, el BCRA supera por ahora ese objetivo, con USD 9.000 millones de dólares. La evolución durante los meses restantes de 2026 será determinante para confirmar si sostiene esa posición.

Mayor complicaciones

El desempeño en la meta de compra de reservas internacionales contrasta con la situación fiscal, donde el Gobierno no alcanzó el compromiso correspondiente al primer semestre. El acuerdo para este año estableció un superávit primario de 1,4% del Producto Interno Bruto (PBI), una referencia que ordenará parte de la conversación entre los funcionarios argentinos y los técnicos que llegarán a Buenos Aires.

El resultado fiscal del primer semestre quedó en 0,6% del PBI por debajo de la meta (0,7%/PBI) por distintos factores. Entre ellos, apareció la postergación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias para personas humanas, una modificación que afectó el flujo de ingresos tributarios durante ese período. También pesaron la caída general de la recaudación, asociada a la baja de impuestos, y el nivel de actividad económica.

“infografia”

En el plano fiscal, en la segunda revisión del equipo económico tomó compromisos con el FMI a los fines blindar el superávit fiscal, entre ellas postergar la entrada en vigencia de iniciativas de la reforma laboral como finalmente sucedió con el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) cuya fecha de inicio se pasó al 1° de noviembre aunque hay dudas al respecto. También en su momento se fijó un aumento de recaudación por impuestos específico y la necesidad de una mejora en la focalización de subsidios al transporte.

Caputo no estará en Buenos Aires

La ausencia de Caputo en el inicio de la revisión responde a su viaje con Milei a Nueva York. El ministro acompañará al Presidente en las reuniones de la ONU, mientras los técnicos del Fondo iniciarán sus contactos en la Argentina. El cronograma dejará los encuentros con la delegación internacional en manos de otros integrantes del equipo económico, dado que el funcionario responsable del Ministerio de Economía estará fuera del país junto al jefe de Estado.

Javier Milei - Luis Caputo - Kristalina Georgieva
El ministro, Luis Caputo, acompañará al presidente Javier Milei en Nueva York durante las reuniones de la Organización de Naciones Unidas. (Foto: Presidencia)

La tercera revisión tendrá lugar después de la visita de Kristalina Georgieva a la Argentina, a fines de julio. Durante su estadía, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) planteó una serie de medidas que consideró necesarias para el equipo económico. Sus declaraciones apuntaron a ampliar la actividad ligada al petróleo, el gas y la minería, además de extender ese impulso hacia otros sectores.

La titular del organismo sostuvo que el dinamismo de esas áreas debería repercutir en la construcción, los servicios y la logística. En ese sentido, planteó que el desarrollo de Vaca Muerta debe tener impacto sobre una porción más amplia de la economía. También señaló tres frentes de acción para el Gobierno: mejorar las condiciones financieras de quienes acceden a créditos, profundizar el mercado de capitales y remover restricciones de infraestructura que afectan el funcionamiento de la economía.

Temas Relacionados

Luis CaputoKristalina GeorgievaFMIJavier MileiONUÚltimas noticiasAcuerdo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todo el año hubo viento de cola para la Argentina, pero ahora empezó a soplar también de frente

La suba de los precios de las materias primas permitió un récord exortador y fuertes compras del BCRA. Sin embargo, el aumento del petróleo produjo más inflación y obligó a subir las tasas en EEUU, con un impacto negativo sobre la deuda argentina y el riesgo país

Todo el año hubo viento de cola para la Argentina, pero ahora empezó a soplar también de frente

Brasil sigue como principal destino de los autos argentinos, pero bajaron las compras: qué modelos son los más buscados

Dos camionetas lideraron las matriculaciones de 0 km argentinos en agosto en el principal mercado de la industria automotriz regional. Pero los números generales no igualan el resultado del año pasado.

Brasil sigue como principal destino de los autos argentinos, pero bajaron las compras: qué modelos son los más buscados

La Argentina proyecta exportaciones mineras por USD 18.500 millones para 2030: los límites del boom y la gran apuesta del sector

El sector cerró el primer semestre con ventas externas históricas y un stock de inversión extranjera directa que se duplicó en dos años. El debate en la industria apunta a las condiciones que separan el presente récord de la proyección

La Argentina proyecta exportaciones mineras por USD 18.500 millones para 2030: los límites del boom y la gran apuesta del sector

Tras el último salto del precio del petróleo, cómo quedó Argentina en el ranking regional de valores de la nafta

Un relevamiento actualizó el valor de los combustibles en América Latina. Qué puede pasar en las bocas de expendio locales

Tras el último salto del precio del petróleo, cómo quedó Argentina en el ranking regional de valores de la nafta

La suba de tasas de la Fed encareció la deuda argentina y aleja la posibilidad de volver a los mercados internacionales

La Reserva Federal de EEUU no descarta otro aumento de los rendimientos antes de fin de año, el riesgo país trepó a 510 puntos y el dólar mayorista cerró en 1.513,50 pesos

La suba de tasas de la Fed encareció la deuda argentina y aleja la posibilidad de volver a los mercados internacionales

DEPORTES

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

Así nació y se afianzó la amistad entre Colapinto y “Pechito” López, el “guardián” de Franco: ciclismo, comidas y pasión por la F1

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Impacto en la Fórmula 2: el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo y su futuro es incierto

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y se coronó en la Campeones Cup

TELESHOW

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

La reacción de Evelyn Botto luego de que Mario Pergolini y Rada cuestionaran los viajes de Fede Bal: “Avivate hermana”

Ángel de Brito celebró los 2.500 programas de LAM junto a todo su equipo: “Un éxito increíble”

La felicidad de Denisse González al contar cómo avanza su tratamiento médico: "Parece funcionar"

Virginia Da Cunha posó con su novio 19 años menor y respondió a las críticas: “Para los que dicen que estoy robando”

INFOBAE AMÉRICA

Lula afirmó que viajará a la Asamblea General de la ONU para decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de Brasil

Lula afirmó que viajará a la Asamblea General de la ONU para decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de Brasil

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó nuevas sanciones contra Rusia y aranceles de hasta el 100% a sus compradores de energía

“Homenaje a los trabajadores destacados”: un hospital de Cuba generó indignación al entregar bicicletas al personal de salud

Guatemala y Estados Unidos fortalecen la cooperación contra la trata y el tráfico de personas

Bancos no reciben con buen ánimo la eliminación de cobros que hacen por algunos trámites