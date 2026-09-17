Brasil sigue como principal destino de los autos argentinos, pero bajaron las compras: qué modelos son los más buscados

Brasi sigue siendo el principal comprador de autos argentinos, pero este año está un 2,2% abajo de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La industria automotriz argentina camina este año por un estrecho sendero casi sin margen entre la producción y las exportaciones, buscando lograr un equilibrio que permita compensar con ventas al exterior, la caída de los volúmenes de fabricación en las plantas locales.

Agosto, de hecho, fue el primer mes del año en el que ambas variables arrojaron números superiores a los del período inmediato anterior, julio, aunque todavía lejanos a la comparación interanual con 2025.

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En el acumulado del año, la producción automotriz sigue estando un 17% abajo, pero las exportaciones crecieron por tercera vez en ocho meses, lo que permite iniciar el último cuatrimestre con un resultado levemente superior al del período enero-agosto del año pasado, de tan solo el 0,9%.

Para que estas cifras se mantengan en verde, las exportaciones a Brasil son claves, ya que se trata del principal destino de los envíos, concentrando un 64,3% de las exportaciones totales de la industria automotriz nacional.

Sin embargo, a esta altura del año pasado se habían vendido 114.906 autos argentinos en Brasil, y este año fueron 112.379, lo que muestra una caída del 2,2 por ciento.

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Dos pickups se intercambian el primer puesto

Si bien a Brasil se venden autos, SUV y pickups argentinas, estas últimas representan el mayor volumen exportado, alcanzando en agosto el 72,5% del total de las ventas automotrices destinadas a Brasil. Además, dos modelos argentinos lideran entre las camionetas medianas, en un mercado donde predominan las pickups compactas de media tonelada.

Ford Ranger está segunda entre los vehículos argentinos, pero creció el último mes un 19,1%

En esta categoría, la pickup Toyota Hilux volvió a ser el vehículo argentino de mejor desempeño tras haber sido desplazada al segundo lugar en julio por la Ford Ranger. El último mes, ambas camionetas volvieron a intercambiar posiciones y el modelo de Toyota quedó delante de la pickup de Ford.

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Sin embargo, mientras Hilux vendió 3.471 unidades en agosto y cayó un 2,8% respecto de su registro de agosto de 2025, Ranger registró 3.130 matriculaciones y creció un 19,1% sobre sus ventas del año pasado, lo que vuelve a mostrar un distinto escenario para ambos vehículos. La tercera pickup argentina fue la Ram Dakota con 634 ventas, por delante de la Volkswagen Amarok con 492 y Fiat Titano con 258.

También dentro de los vehículos utilitarios livianos, Mercedes-Benz Sprinter vendió 229 unidades, con un crecimiento interanual del 73,5%, mientras el Renault Kangoo alcanzó las 223 matriculaciones con una baja del 36,1% sobre sus resultados de agosto de 2025.

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El repunte del Cronos

En la categoría de autos, el desempeño del Fiat Cronos fue una excelente noticia para la industria automotriz argentina, ya que se vendieron 2.066 unidades contra las 1.395 del mismo mes de 2025.

El Fiat Cronos volvió a crecer en ventas en Brasil durante el mes de agosto.

Este resultado representó una suba del 48,1% en un año, pero se trató el único modelo que mejoró su rendimiento. El otro vehículo argentino que alcanzó las cuatro cifras en volumen de ventas fue la Toyota SW4, con 1.064 vehículos vendidos, pero con una caída del 9,4 por ciento.

En cambio, tanto el Peugeot 208 como el SUV 2008 no lograron registros significativos de patentamientos en agosto, quedando fuera de los 50 modelos de mayor demanda, lo que implica que tuvieron menos de 900 unidades patentadas en el período medido.

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Año contra año

En el acumulado del año, la pickup Toyota Hilux sigue siendo el vehículo nacional más vendido en Brasil con 30.203 unidades, aunque con una caída interanual del 5,9 por ciento. La sigue Ford Ranger con 23.449, que, sin embargo, representa una suba del 8,3% sobre el volumen de ventas de los primeros ocho meses de 2025.

El tercer modelo es el Fiat Cronos, nuevamente el mejor auto de pasajeros argentino en Brasil, que totaliza 16.654 matriculaciones, pero también con una baja, que en este caso es del 6,6% interanual. Luego está la Toyota SW4 con 8.801 unidades, que son un 19,9% menos patentamientos respecto a los 10.981de 2025.

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La pickup Toyota Hilux sigue siendo el vehículo argentino más vendido en Brasil, a pesar de una caída interanual del 5,9% en el acumulado del año.

Con cifras mucho más alejadas, el siguiente modelo argentino es la pickup Fiat Titano con 3.479 ventas y una caída del 26%, delante de la Ram Dakota con 3.200 unidades. En este caso no hay comparación interanual porque el año pasado ese vehículo todavía no se fabricaba en la planta cordobesa de Stellantis.

La lista de vehículos argentinos en Brasil se completa con la Volkswagen Amarok, que subió sus ventas un 37% y alcanzó las 2.766 unidades, el Renault Kangoo con 2.214 y otra baja de un 17,9%, y el Mercedes-Benz Sprinter con 1.175 vehículos que mejoraron un 4,5% la performance comercial entre enero y agosto de 2025.

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