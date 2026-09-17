Tras el último salto del precio del petróleo, cómo quedó Argentina en el ranking regional de valores de la nafta

Hay más de 2 dólares de diferencia en el valor del litro de nafta entre distintos países de América Latina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En medio de la escalada del precio internacional del petróleo, los valores en bocas de expendio cambiaron en todos los países de América Latina. Un relevamiento de Global Petrol Prices, realizado con precios del 14 de septiembre, refleja la fotografía más reciente de un mercado regional que combina políticas de subsidios, estructuras impositivas dispares y una creciente presión de los valores internacionales del crudo.

El contexto internacional no es menor. El barril de petróleo acumuló una suba cercana al 27% en apenas tres semanas, producto del conflicto en Medio Oriente. Desde el piso de USD 85 registrado a fines de agosto, el Brent trepó hasta rozar los USD 109 la semana pasada y este lunes cotizaba en torno a los USD 108. En las últimas horas, el valor retrocedió a USD 105, pero aún presionando los valores en las estaciones de servicio de la región.

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El nuevo ranking

Dentro de ese escenario, el ranking regional ubica a la Argentina en una posición intermedia de la tabla. El país ocupa el puesto 17 sobre 30 economías relevadas, con un litro de nafta súper de USD 1,412 en promedio. Ese valor lo posiciona por encima de Brasil, que aparece en el séptimo lugar con USD 1,274 el litro, pero bastante por debajo de mercados como Chile, en el puesto 19 con USD 1,522, o México, en el puesto 24 con 1,653 dólares.

La posición argentina mejoró levemente respecto del relevamiento anterior, del 27 de julio, cuando el país figuraba en el puesto 18 con un litro a 1,424 dólares. El corrimiento de un lugar hacia arriba en la tabla, pese a la escalada del petróleo en las últimas semanas, se explica por el comportamiento relativo de otras monedas y precios de la región, más que por una baja del valor local en dólares.

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En el extremo más económico de la tabla se ubica Venezuela, con un litro de nafta súper que cuesta apenas USD 0,035, el valor subsidiado que reciben la mayoría de los conductores en ese país a través de un sistema de precios diferenciados. Junto a esa modalidad conviven otras dos: una nafta a precio internacional, que se vende a USD 0,50 el litro, y una variante premium, que alcanza USD 1 por litro. Bolivia, en el segundo lugar, tiene un litro a USD 0,603, mientras que Ecuador completa el podio de los más bajos con 0,848 dólares por litro. Un poco más abajo en la tabla aparece Paraguay, con un litro a USD 1,260, todavía entre los valores más accesibles de la región.

En la otra punta, Uruguay se mantiene como el país con la nafta más cara de la región, con un litro que llegó a 2,204 dólares por litro. Le siguen en la parte alta de la tabla países como Cuba, con USD 2, y Barbados, con 1,994 dólares. La diferencia entre los extremos de la tabla, de más de dos dólares por litro entre Venezuela y Uruguay, ilustra hasta qué punto las políticas de subsidios y las estructuras impositivas moldean el valor final del combustible en cada mercado, más allá del comportamiento del petróleo a nivel internacional.

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Qué puede pasar de acá en adelante

El aumento del petróleo generó movimientos entre las petroleras que operan en el país. Según pudieron confirmar fuentes del sector, las principales compañías mantienen conversaciones con el Ministerio de Economía sobre una eventual corrección en el precio de los combustibles. Sin embargo, YPF, que concentra alrededor del 55% del mercado y funciona como referencia de precios para el resto de la industria, no tiene previsto modificar sus valores en lo inmediato. El litro de nafta súper se ubica hoy en torno a los $2.059 en las estaciones de servicio, mientras que desde la cartera económica señalaron que una corrección en el corto plazo resultaría prematura.

Las petroleras esperan la decisión de YPF respecto a los ajustes de precios en los surtidores. (Reuters)

El economista Santiago Capdevila, de la consultora Empiria, calculó que si se trasladara íntegramente la diferencia entre el valor internacional y el interno, el ajuste podría rondar el 15,7% en surtidor y sumar cerca de 0,7 puntos porcentuales al índice de precios al consumidor. El propio economista aclaró que ese número no funciona como una proyección, sino que sirve para dimensionar la magnitud de la brecha acumulada, ya que una corrección de esa envergadura de un día para el otro no es un escenario esperable.

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En síntesis, de cara a las próximas semanas cualquier movimiento en el precio de los combustibles en la Argentina quedará supeditado a tres variables: el nivel en el que se estabilice el Brent, el resultado de las conversaciones entre las petroleras y el Ministerio de Economía, y la decisión que finalmente tome YPF como fijador de precios de referencia para el resto del mercado. Mientras tanto, el ranking regional seguirá moviéndose al ritmo de esos mismos factores, que inciden, con distinta intensidad, en cada uno de los otros 29 países relevados.