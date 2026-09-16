Diego Bossio cuestionó el rumbo económico del Gobierno: “El plan económico de Milei es mínimamente mediocre, de ahí para abajo”

Diego Bossio afirmó que el plan económico de Javier Milei no logró traducir la baja de la inflación y el orden fiscal en una mejora del consumo, el empleo y los ingresos

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La baja de la inflación y el orden fiscal todavía no lograron mover la economía real. Mientras algunos sectores vinculados con la energía y la minería mantienen su ritmo, el consumo, la producción y el empleo siguen sin mostrar una recuperación que llegue a los hogares.

El economista Diego Bossio cuestionó el rumbo de Javier Milei. El exdirector ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reconoció avances en algunas variables, aunque sostuvo que el respaldo al Gobierno dependerá de una mejora concreta en la actividad y en los ingresos. “El plan económico de Milei es mínimamente mediocre. De ahí para abajo”, afirmó.

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La aprobación presidencial ronda el 38%, pero advirtió que ese número podría caer si no hay respuestas para quienes perdieron el trabajo, venden menos o atraviesan problemas financieros.

Bossio reconoció, en Infobae Al Amanecer, que algunos sectores mantienen un buen desempeño, entre ellos la energía, el petróleo, el gas y la minería. Aun así, sostuvo que ese impulso no se extiende al resto de la economía ni alcanza para resolver las dificultades de comerciantes, trabajadores, jubilados e industriales.

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Bossio sostuvo que la economía real sigue estancada, pese al buen desempeño de sectores como la energía, el petróleo, el gas y la minería (captura de video)

El mercado interno permanece estancado

Para el exfuncionario, la actividad atraviesa un “punto muerto”. Según describió, numerosos comercios tienen dificultades para vender, mientras que las familias enfrentan deudas, mora y una pérdida de ingresos. En ese escenario, también señaló que los jubilados redujeron su consumo, incluso cuando los haberes medidos en dólares se ubican entre los más altos de América Latina, según su evaluación.

La población dejó atrás los aumentos acelerados que marcaron la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, Bossio planteó que esa mejora inicial no alcanzó para recomponer el poder adquisitivo de una parte importante de los argentinos. A su entender, el programa oficial ordenó variables, aunque todavía no generó el crecimiento que necesita el mercado interno.

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Además, cuestionó el efecto de la competencia de bienes importados sobre la industria. Mencionó a las terminales automotrices y a los fabricantes de calzado como ejemplos de empresas que conservan capacidad productiva sin utilizar.

El tipo de cambio explica una parte de ese escenario, afirmó. De acuerdo con su análisis, afecta la competitividad de la construcción, la industria, los servicios, el turismo y los comercios de las zonas fronterizas. No obstante, evitó plantear una cotización puntual para el dólar.

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Diego Bossio señaló que el mercado interno atraviesa un punto muerto, con comercios que no venden, familias endeudadas y jubilados que redujeron su consumo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bossio sostuvo que el valor cambiario debería permitirles a las empresas competir, recuperar actividad y elevar la recaudación. Su cuestionamiento, en definitiva, apunta a que la estabilización no logró combinar una inflación baja con una expansión sostenida de la economía.

El economista definió el resultado como un “fracaso” y lo comparó con la convertibilidad. En el mes 32 de aquel esquema, indicó, la inflación rondaba el 0,1% y la economía crecía 7%. En cambio, para la actualidad citó una suba mensual de precios de entre 1,7% y 2,1% y una expansión cercana al 2%.

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Las rutas y el vínculo con las provincias

Bossio también apuntó contra la falta de diálogo del Gobierno con economistas, empresarios, trabajadores y gobernadores. En ese sentido, cuestionó cuáles son los indicadores que consulta Milei para medir la situación cotidiana de la economía.

El poder puede aislar a los dirigentes, advirtió. Por eso, pidió que el Presidente recorra las provincias, escuche a los sectores productivos y observe el estado de las rutas nacionales. Entre los ejemplos, mencionó tramos deteriorados de la ruta nacional 3, entre Azul, Las Flores y Rauch.

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La infraestructura vinculada con Vaca Muerta también presenta problemas, según planteó. El Estado tiene a su cargo 41.000 kilómetros de rutas nacionales, una red que Bossio incorporó a sus críticas por la falta de atención a las necesidades de las economías regionales.

A la vez, cuestionó que Milei priorice premios y viajes al exterior. Consideró que esa agenda puede alejar al Gobierno de los problemas que enfrentan empresas, comerciantes y trabajadores en distintas zonas del país.

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El economista comparó el plan económico de Milei con la convertibilidad y definió como un fracaso la combinación de inflación de entre 1,7% y 2,1% con una expansión cercana al 2% REUTERS/Mariana Nedelcu

El exdirector de Anses se refirió también al ministro de Economía, Luis Caputo, después de la difusión de un video sobre la actividad en la calle Corrientes. Para Bossio, una escena puntual no alcanza para describir el panorama de los ingresos, el empleo y las ventas.

Caputo tiene que defender el rumbo económico para sostener su función en el Gobierno, señaló. De todos modos, remarcó que los funcionarios deberían atender la situación de quienes perdieron su empleo, registran menores ventas o afrontan deudas.

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Una alternativa política por fuera de las estructuras tradicionales

En su análisis, el peronismo no logra interpretar las preocupaciones sociales porque una parte de su dirigencia está concentrada en disputas internas. Mientras tanto, sostuvo, la población enfrenta problemas de ingresos, empleo, consumo y endeudamiento. Aunque consideró que el espacio puede recuperar representación, afirmó que sus referentes actuales dificultan una renovación económica y política.

Bossio cuestionó una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner. No descartó que mantenga participación política, pero sostuvo que la sociedad no tiene esa discusión entre sus prioridades.

También ubicó a Sergio Massa y a Axel Kicillof dentro de una etapa anterior. Atribuyó parte de la llegada de Milei a la Presidencia al desempeño del gobierno de Alberto Fernández, en particular por la inflación y el deterioro de las condiciones económicas.

Sobre Kicillof, cuestionó sus posiciones en torno al déficit fiscal. Bossio afirmó que Argentina necesita preservar el orden macroeconómico, aunque planteó que también debe discutirse cómo se compone el superávit y qué efectos tiene sobre la economía real.

El economista describió una mayoría que no se siente representada por los partidos. Se trata, según explicó, de personas que no quieren regresar a las políticas del pasado, pero tampoco están conformes con la gestión de Milei. Para ese sector, imaginó una alternativa electoral integrada por dirigentes políticos, empresarios y sindicalistas por fuera de las estructuras tradicionales.

Esa opción no debería depender de candidaturas anticipadas, afirmó. Bossio recordó que las elecciones anteriores mostraron escenarios de tercios antes del balotaje, aunque luego la competencia concentra los votos en dos espacios.

Por último, al referirse al presupuesto para 2027, consideró optimistas las proyecciones oficiales sobre el dólar, la inflación y la actividad. De todas formas, destacó que el Gobierno presentó el proyecto dentro de los plazos previstos y que la Cámara de Diputados y el Senado debatirán sus estimaciones.

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