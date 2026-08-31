El Banco Provincia otorgará créditos hipotecarios en UVA con una cláusula especial en caso de que se dispare la inflación

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El Banco de la Provincia de Buenos Aires comenzará a otorgar créditos hipotecarios ajustados por UVA, tal como el resto de los bancos del sistema. Hasta ahora, la entidad bonaerense era la única entidad que no había adoptado el sistema de ajuste por inflación en sus créditos para la vivienda en el momento de la reaparición de los préstamos hipotecarios, a mediados de 2024. El Provincia también ofrece hipotecarios tradicionales, con una cuota fija, a una tasa predeterminada y con sistema francés, una línea que continuará en funcionamiento.

La nueva Línea UVA Casa Propia financiará la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas. No podrá usarse para compra de inmuebles, ya que para eso continuarán ofreciendo la línea tradicional, con tasa predeterminada. “El objetivo es fomentar la construcción para reactivar la economía”, señaló un fuente de la entidad.

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Ofrecerá un monto máximo de 250.000 UVA, equivalente a aproximadamente $524 millones o USD 350.000. El plazo máximo es de 20 años, más un año de plazo constructivo según el tipo de financiación. Para los clientes que cobre su sueldo en el banco la tasa será del 9% más la actualización UVA. Para el público general, será del 15% más la actualización UVA.

Cobertura ante un salto inflacionario

El nuevo crédito hipotecario UVA del Banco Provincia tiene un elemento distintivo en relación a lo que ofrece el resto del sistema financiero: incorpora una cláusula salarial. Una de las novedades de la nueva línea es la incorporación de una cláusula CVS (Coeficiente de Variación Salarial). El mecanismo compara mensualmente la cuota ajustada por UVA con otra calculada según la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) más dos puntos porcentuales). Determinados ambos importes en pesos, en el caso que la cuota ajustada por UVA sea superior a la cuota ajustada por variación del CVS incrementado dos puntos, la diferencia entre ambos importes será bonificada por el banco.

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Ese dato puede resultar vital para aquellos que temen que repita lo que ocurrió en la etapa anterior de fuerte colocación de préstamos hipotecarios UVA, entre 2016 y 2018, donde el salto inflacionario hizo elevar las cuotas. Con posterioridad a ese momento, se requirieron distantas medidas oficiales para aliviar a los deudores. Está cláusula salarial, explicaron en el Banco, brinda mayor previsibilidad en contextos en los que hay una brecha entre la evolución de la inflación y los salarios, tal como ocurrió en el pasado.

La incorporación de esta cláusula “es un punto clave, porque introduce un resguardo que apunta a reducir uno de los principales cuestionamientos históricos que recibieron los créditos UVA: la posibilidad de que las cuotas crezcan más rápido que los ingresos de las familias”, explicó Juan Cuattromo, presidente del Banco Provincia.

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El titular de la entidad financiera bonaerense destacó que el lanzamiento de la línea apunta tanto a facilitar el acceso a la vivienda como a impulsar la actividad económica. “Los créditos para construcción, ampliación y refacción generan un efecto multiplicador que movilizan toda la cadena de valor: desde la producción de materiales y los comercios hasta el trabajo de profesionales, pymes y mano de obra local. Cada proyecto que se pone en marcha representa una mejora para una familia, pero también más inversión, empleo y desarrollo para la provincia de Buenos Aires”, dijo Cuattromo.

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