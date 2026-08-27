El Gobierno enfrenta una desafiante licitación de deuda por más de $12,6 billones y hay expectativa por las tasas

Economía tendrá un desafiante test con la licitación de este jueves. (REUTERS/Tomas Cuesta)

Guardar

La movida para hacer subir al dólar mayorista no comenzó hoy, aún cuando los volúmenes operados señalen algo distinto. El movimiento empezó el lunes cuando el tipo de cambio saltó a $1.510, para luego tocar los $1.511,50 el martes y los $1.514 el miércoles. En tres días el precio de la divisa aumentó 1,5 por ciento.

Detrás de ese valor se encontraban los tenedores del bono dollar linked D31G6, atado a la devaluación, cuyo vencimiento está previsto para fin de mes, aunque ayer quedó fijado el precio. Estos inversores fueron quienes se beneficiaron con el aumento. El monto a vencer el lunes asciende a USD 2.595 millones, que se pagarán en pesos al tipo de cambio de $1.514 por dólar.

PUBLICIDAD

Se sabía que la puja iba a ser intensa porque cuando el Tesoro llamó la semana pasada a canjearlos por otro bono con vencimiento al fin del mes siguiente, estimo una renovación de 50 por ciento. Pero el mercado, que prioriza la cobertura, le respondió con una renovación de solo 34% de los títulos, por lo que le dejó un elevado monto a cancelar en los próximos días.

Por supuesto, quienes reciban los pesos por los títulos que vencen buscarán cobertura, ya sea a través de bonos dollar linked o directamente en divisas. Esta demanda adicional sumará presión sobre el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

En el Mercado Libre de cambios (MLC), la mayor demanda se vio en el monto operado de 679 millones de dólares. A diferencia de la misma situación que se vivió a fin del mes pasado, esta vez el Banco Central compró 61 millones de dólares. En aquella oportunidad interrumpió, 135 ruedas consecutivas de compra de divisas para no alimentar la demanda.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “los futuros experimentaron un salto en el volumen a 3.571.536 contratos que es el mayor registro desde el 7 de mayo de 2025. Sin embargo, el rollover explica en gran medida este salto dado que en el contrato que vence a fin de agosto se acentuó el desarme y perdió otros USD 352 millones en interés abierto que fueron más que compensados por USD 420,5 millones en nuevas posiciones abiertas en el contrato que vence a fin de septiembre”.

PUBLICIDAD

“Las tasas implícitas volvieron a caer y los rendimientos de los sintéticos aumentaron. En la rueda de soberanos dollar linked en BYMA (t+1) también se verificó un salto en el volumen de magnitud dado que este alcanzó los USD 1.117 millones (VN) y para encontrar un registro superior debemos retroceder hasta el 25 de junio”, sumó.

Y concluyó: ”Por lo tanto, la demanda por renovación de cobertura fue exigente, pero estuvo bien surtida y la oferta fue suficiente como para no causar presiones en el spot habida cuenta de que, además, sobró margen para que el BCRA incremente el saldo de compras. El Gobierno logró resolver sin sobresaltos una rueda desafiante en materia cambiaria inyectando cobertura”.

PUBLICIDAD

En la plaza financiera, subieron el MEP y el contado con liquidación (CCL) a $1.542 (+0,3% y $1.601 (+0,2%). El “blue” retrocedió $5 a 1.565 pesos.

La preocupación se centra en los bonos soberanos, que ayer registraron una nueva caída promedio de 0,20%. Esta baja llevó el riesgo país a 517 puntos básicos.

PUBLICIDAD

La preocupación surge por el desempeño de los títulos del Tesoro de Estados Unidos, ya que los inversores mantienen una visión pesimista respecto al programa de recompras que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, implementará a partir del 9 de septiembre. Cuestionan la intención de reducir la tasa de rendimiento en un contexto de inflación y alta volatilidad derivada del conflicto con Irán. Consideran que intentar revalorizar la deuda estadounidense de esta forma resulta artificial y anticipan que provocará una reacción adversa en el mercado.

Por eso, ayer los bonos bajaron después de la recuperación del martes, y su rendimiento se elevó a 4,65 por ciento. El movimiento afectó también a los bonos de Brasil, sensibles por el estado pre electoral que vive la economía. Con todo, los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York cerraron en baja. La suba del dólar ante las demás monedas del mundo, que hizo bajar al oro, muestra que hay más analistas que ven cerca la posibilidad de una suba de tasas en septiembre o diciembre.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a los inversores no les cierra esta operación de venta de bonos por la cantidad de dinero que se inyectará al mercado en medio de los esfuerzos de la Reserva Federal por bajar la inflación. De hecho, apuestan a una operación que no se hace desde la crisis de 2011 y que se había hecho en 1961 durante el mandato de John Kennedy: la “Operación Twist”. Esta consiste en vender bonos cortos y con ese dinero recomprar los largos. En este caso, sería una medida más genuina para el mercado.

Todo lo que sucedió ayer en la Argentina debe examinarse con cuidado. Los mercados, salvo el cambiario, operaron con menor volumen a la espera del resultado de la licitación de bonos de hoy, con vencimientos por $12,6 billones, que puede dar señales sobre el futuro de las tasas de interés que ayer subieron. La tasa de LECAP de mediano plazo está en 2,12% efectivo mensual.

PUBLICIDAD

En materia de tasas, la novedad fue el anuncio del Gobierno de destinar $2 billones a los bancos para otorgar préstamos destinados a la primera vivienda, con un plazo de 15 años y una tasa del 7,50% más UVA, es decir, la inflación más 7,5 por ciento. Los fondos provendrán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. El mercado reaccionó de forma positiva tanto a esta medida como a la media sanción en Diputados de la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

Otra noticia favorable fue el aumento de los precios de los productos agropecuarios en los mercados internacionales, que alcanzaron los niveles más altos de los últimos tres años. La soja registró una suba de USD 10 y se ubicó en USD 465 por tonelada.

PUBLICIDAD

El informe de la Bolsa de Comercio de Rosario señaló que “llegando a mitad de semana, las fuertes subas en Chicago tuvieron su correlato tanto en los precios como en el volumen operado en el mercado doméstico. El maíz continuó liderando la actividad, sosteniendo sus valores negociados en el disponible, aunque mostrando ofertas al alza en el resto de las posiciones ofrecidas. Misma tónica de precios para la soja, que continuó con su rally, con el foco puesto en las entregas cercanas y las fijaciones. Finalmente, los segmentos del trigo nuevo ganaron dinamismo, de la mano de las subas en la plaza internacional”.

El reporte agregó que en Chicago “el trigo cerró con una fuerte suba de 6,6%, impulsado por la virtual paralización de las cargas en los puertos del Mar Negro y las dificultades en Novorossiysk, que elevan el riesgo de una interrupción prolongada de las exportaciones rusas y ucranianas”.

Y acotó: “El maíz encontró sostén en las menores perspectivas de producción estadounidense, luego de que la recorrida de cultivos proyectara una cosecha inferior a la estimación del Departamento de Agricultura y el organismo reportara un deterioro de la condición mayor al esperado. Finalmente, la continuidad de las compras chinas de soja estadounidense y las expectativas de una demanda asiática firme llevó a la oleaginosa al terreno positivo, aunque la caída del petróleo limitó mayores ganancias”.

El petróleo ayer tuvo una suba de 0,5% que fue insuficiente para recuperar el 5% perdido el día anterior. La Bolsa tuvo otra rueda positiva con alzas selectivas que hicieron que el Merval de las acciones líderes suba 0,5% en pesos y 0,3% en dólares. Se destacaron Transener (4,9%) y Metrogas (+2,9%).

Por su parte, anoche en el mercado overnite, tras la publicación de un índice de gastos del consumidor superior a lo previsto en EE.UU. pero sin generar preocupación respecto a posibles cambios en la postura de la Reserva Federal, las Bolsas de Nueva York abrieron en alza, impulsadas por el buen balance presentado por Nvidia.

En tanto, el oro recuperaba parte de lo perdido y estaba en alza de 0,50%, mientras el dólar se fortalecía 0,23 por ciento. El petróleo exhibió un retroceso de 0,50% por las noticias de que Omán e Irán habilitarían una franja del estrecho de Ormuz para dar paso a algunos barcos, al margen del conflicto con Estados Unidos.