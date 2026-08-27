¿Se extiende el efecto “serrucho” en la economía?: la actividad cayó en julio, según estimaciones privadas

Ambas consultoras coindicen en que la economía se mantiene en terreno positivo en el acumulado de los primeros siete meses del año. (EFE)

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Dos mediciones privadas coincidieron en julio en una misma fotografía de la actividad económica: una caída frente a junio y un crecimiento respecto a igual mes de 2025. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que anticipa la consultora Equilibra mostró una suba de 0,5% interanual, mientras que en la comparación desestacionalizada contra junio registró una baja de 0,5%. En la misma línea, el Índice General de Actividad (IGA) que elabora Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) arrojó un incremento de 0,3% frente a julio de 2025 y una contracción de 0,9% en la medición desestacionalizada respecto al mes anterior.

Ambos relevamientos funcionan como una aproximación temprana a la evolución del Producto Bruto Interno (PBI), ya que se conocen semanas antes de que el Indec difunda el dato oficial del EMAE. En los dos casos, julio interrumpió una racha de mejoras: para Equilibra, el retroceso llegó después del rebote de 0,8% registrado en junio, mientras que para OJF la baja mensual cortó los avances que se habían anotado en los dos meses previos.

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Con estos resultados, la comparación acumulada de los primeros siete meses del año también quedó en terreno positivo para ambas mediciones, aunque con matices que cada informe desarrolla por separado, tanto en el ritmo de crecimiento como en el comportamiento de los distintos sectores que integran cada índice.

Los sectores primarios traccionan

De acuerdo con el anticipo de Equilibra, el EMAE acumuló en los primeros siete meses del año una suba de 1,7% frente a igual período de 2025. Sin embargo, ese resultado está traccionado casi en su totalidad por los sectores primarios: agro, minería, energía y pesca acumulan un alza de 11,7% en lo que va de 2026, mientras que los sectores no primarios permanecen sin variación, con un 0,0% en el acumulado.

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Según la medición de Equilibra, el agro creció 6% en julio con relación a igual mes del año pasado. (Reuters)

La consultora remarca que calcula por separado la actividad primaria porque depende de factores distintos a los del resto de la economía, como el clima o el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En julio, los sectores primarios crecieron 11% interanual, pero cayeron 0,8% mensual en la serie desestacionalizada, un retroceso explicado fundamentalmente por la contracción de la pesca, actividad que en junio había crecido más de 30% y dejó una base de comparación extraordinariamente elevada. Así, los sectores primarios aportaron 1,4 punto porcentual a la suba interanual del EMAE, más que compensando la incidencia negativa de 0,9 punto porcentual que tuvieron los sectores no primarios.

Estos últimos, que excluyen agro, minería, energía y pesca, cayeron 1,0% interanual en julio y 0,4% en la comparación mensual desestacionalizada, con lo cual acumularon cuatro descensos mensuales consecutivos y quedaron 1,7% por debajo del nivel de marzo de 2026, que había sido el máximo histórico de la serie. Equilibra describe una dinámica de “serrucho” en la actividad: desde febrero de 2025, el nivel general cayó en 10 de los últimos 17 meses.

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El informe también da cuenta de resultados dispares entre las distintas ramas de actividad medidas en términos interanuales. Minería registró la mayor suba, con un alza de 16,0%, seguida por el sector de suministro de luz, gas y agua, con 3,2%, y por el agro, con un incremento de 6,0%. También mostraron variaciones interanuales positivas transporte y comunicaciones, con 0,9%; intermediación financiera y servicios sociales y de salud, ambos con 1,0%; enseñanza, con 0,5%; y actividades inmobiliarias y servicios empresariales, con 0,3%. En el terreno negativo se ubicaron la industria, con una caída de 2,7%, el comercio, con una baja de 2,8%, y la administración pública, con un descenso de 1,5%, mientras que la construcción prácticamente no mostró variación, con una suba de apenas 0,1%.

El comercio sufrió una baja del 2,8% en el séptimo mes del año. (Freepik)

Con este panorama, y tras considerar que en el trimestre móvil compuesto por julio, junio y mayo la serie desestacionalizada del EMAE arrojó una baja de 0,5% frente al promedio de los tres meses previos, La consultora redujo su proyección de crecimiento para todo 2026 a 2,0% promedio anual.

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Recuperación demorada

El Índice General de Actividad que elabora OJF & Asociados describió un escenario similar. Bajo el título “Se demora la recuperación”, el informe señaló que “la actividad económica volvió a mostrar un traspié en julio, con una baja de 0,9% mensual en la serie sin estacionalidad, interrumpiendo los avances de los dos meses anteriores”.

El IGA-OJF anotó en julio una suba de 0,3% interanual, la misma cifra que quedó reflejada en la variación acumulada de los primeros siete meses del año. El informe destacó que “ocho de los once sectores muestran cifras anuales positivas, con Intermediación financiera, Minas y canteras, y Construcción quedando como los sectores de mayor suba de julio”. Los tres registraron subas interanuales de 6,2%, 5,1% y 4,0%, respectivamente. Les siguieron electricidad, gas y agua, con 3,6%; transporte, almacenamiento y comunicaciones, con 2,0%; industrias manufactureras, con 0,7%; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 0,6%; y servicios sociales y de salud, con 0,2%.

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Entre las bajas, el informe ubicó a administración pública y defensa, con una contracción de 0,5%; el comercio al por mayor y menor, con una caída de 1,2%; y el sector agropecuario, con el retroceso más pronunciado, de 4,8%. Según el estudio, “el cambio de signo está relacionado a que durante el tercer trimestre del año la agricultura pierde incidencia, y la contracción de la ganadería toma mayor importancia en el agregado”. De todas formas, el reporte aclaró que el sector acumula en los primeros siete meses del año una expansión de 7,1%, con lo cual se mantiene “entre las actividades con mayor aporte al crecimiento en lo que va de 2026”.

En cuanto a la industria manufacturera, el informe precisó que “en la medición sin estacionalidad del IPI-OJF, la actividad industrial registra una contracción mensual de 0,4%, que se suma a la baja revisada a 0,2% de junio”. La suba interanual de 0,7% del sector estuvo “impulsada por la actividad en refinerías, metálicas básicas, química y alimentos”, aunque en el acumulado de los siete meses transcurridos todavía exhibe una baja de 2,1 por ciento.

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La minería sigue siendo una de las actividades que más traccionan a la economía a nivel nacional. (Reuters)

Minas y canteras, por su parte, “continúa ubicándose entre las actividades más dinámicas de la economía” tras crecer 5,1% interanual en julio, y acumula en los primeros siete meses del año un alza de 11,2%, la mayor entre los sectores relevados por el IGA-OJF.

De cara a los próximos meses, OJF espera una recuperación gradual, aunque señaló que “la actividad continúa mostrando vaivenes y la mejora de los sectores más vinculados a la demanda interna todavía es frágil”, por lo que el rebote puede demorarse más de lo anticipado.

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Desde LCG explicaron que la dinámica del EMA “sigue mostrando la dinámica serrucho observada desde comienzos de año, sumando ya tres meses con suba y tres con baja. En total acumula una caída de 1% contra diciembre. El arrastre estadístico para lo que queda del año es 1,2%”.

Y continuaron: “Seguimos sin encontrar un motor claro que empuje la actividad económica en el corto plazo. La inversión lleva 4 trimestres de caída y posiblemente esté entrando en una nueva fase de wait and see típica de un período electoral, por lo que poco podrá aportar. El consumo seguirá afectado por salarios que en el mejor de los casos empatan a la inflación y por niveles de endeudamiento, morosidad y tasas que difícilmente habiliten una recuperación generalizada vía crédito”.

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“La apuesta estará, entonces, en la tracción que pueda seguir ejercer la demanda externa neta. Por fuera de los sectores hoy pujantes (agro, minería, y petróleo), el resto de las exportaciones crecen más lento. En conclusión, esperamos meses de subas y bajas como los que se vienen dando, con un crecimiento menor, apenas por encima del 2% anual”, concluyeron los analistas.