Jornada financiera: la Bolsa argentina mantuvo la racha alcista pero el riesgo país subió y se alejó de los 500 puntos

La baja de tasas de la deuda de EEUU dio sostén a la suba de las acciones.

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Los principales índices de Wall Street negociaron de menor a mayor y concluyeron en su máximo intradiario, con alzas en un rango de 0,3% a 0,7%, mientras que el petróleo y los rendimientos de los bonos del Tesoro norteamericano cayeron, tendencia que ayudó a consolidar un mayor optimismo financiero.

Aunque los títulos públicos argentinos finalizaron dispares, las acciones estuvieron nuevamente firmes y el panel de acciones líderes recuperó el nivel de los 3 millones de puntos perdido dos semanas atrás.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires revirtió las bajas de la mañana y ganó 0,5%, en los 3.090.290 puntos, mientras, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- operaron con cifras mixtas.

Ante un descenso de las tasas de los bonos del Tesoro de EE.UU. -base de comparación con los títulos públicos argentinos- en unos seis puntos básicos, el riesgo país argentino exhibió un alza similar, de cinco unidades, en los 512 puntos básicos.

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“La suba del riesgo país hasta la zona de 500 puntos tiene un impacto negativo sobre los activos argentinos, pero por ahora la lectura parece estar más vinculada a factores externos y a cierto ruido idiosincrático que a un deterioro de los fundamentals. De hecho, el movimiento se produjo después de la mejora de la calificación crediticia a B-, mientras que la balanza comercial volvió a mostrar un resultado récord, el resultado fiscal continúa siendo positivo, el nivel de actividad mejoró y el Banco Central sigue acumulando reservas, aunque a un ritmo menor”, expresó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se observaron mayoría de alzas, lideradas por Corporación América (+3,7%) y Mercado Libre (+2,5%). También destacaron los descensos de YPF (-1,9%, a USD 50,30) y Vista Energy (-3,2%), asociados a la caída de 5% en la cotización del crudo.

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“El mercado internacional de materias primas energéticas registró un abrupto ajuste bajista, perdiendo gran parte de las ganancias acumuladas durante la semana pasada”, sintetizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, se hundió 5,3%, a USD 87,31 por barril, después de que Estados Unidos anunciara el inicio de la ofensiva comercial contra Irán, denominada “paria económico”, bajo la que busca aislar completamente a la economía iraní, incluyendo posibles sanciones contra los países que mantengan cualquier lazo económico con el país asiático.

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Por su parte, el barril de petróleo WTI (West Texas Intermediate), de referencia en Estados Unidos, redujo su precio un 4,6%, en los USD 81,12 en los contratos con entrega en octubre.

“Los mercados financieros globales concluyeron la jornada con cierta moderación del riesgo geopolítico y el alivio en los costes energéticos, factores que favorecieron el repunte de la renta variable. El marcado descenso de los precios del crudo respondió a los avances diplomáticos entre Omán, Pakistán e Irán para establecer un canal temporal de navegación segura en el Estrecho de Ormuz, sumado a la confirmación de la Casa Blanca de que la vía marítima permanece abierta”, aportó Laura Torres, directora de Inversiones de IMB Capital Quants.

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“A la espera del balance de Nvidia, Wall Street busca intercalar un respiro tras la debilidad reciente y así es que exhibe mejoras ante tasas largas de los bonos del Tesoro norteamericano que aflojan un poco desde los máximos. Ello a la espera de las señales que pudieran llegar desde Jackson Hole, en busca principalmente de confirmar que el tono más hawkish (política monetaria agresiva) de la Fed iría quedando archivado”, observó el economista Gustavo Ber.

“La perspectiva a corto plazo es que el dólar mantenga una debilidad moderada respecto a otras monedas desarrolladas, perdiendo el impulso exhibido algunas semanas atrás como refugio de valor”, señalaron los expertos de Puente.

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En el plano cambiario local, el dólar mayorista exhibió una suba marginal de 1,50 peso o 0,1%, a $1.511,50 pesos, con un monto operado de USD 421,4 millones en el segmento de contado. Así, el tipo de cambio oficial ratificó su máximo nominal, después de tres ruedas seguidas en alza.

“Sin demasiados sobresaltos y con una aparente contención en $1.512 por parte del BCRA, el tipo de cambio operó bastante lateral durante toda la jornada”, precisó Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios.

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En lo que va de agosto el dólar mayorista sube 26,50 pesos, un 1,8% que se estaría ajustando a la inflación del mes. En 2026 gana 56,50 pesos o 3,9 por ciento.

El BCRA extendió el techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.873,08, que dejó al tipo de cambio oficial a 361,58 pesos o 23,9% de ese límite.

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El dólar al público se mantuvo sin variantes a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.531,07 para la venta y $1.479,79 para la compra.

El dólar blue recortó cinco pesos o 0,3% a su precio de venta, en los 1.560 pesos.

En los contratos de dólar futuro hubo también variantes marginales, con operaciones en pesos equivalentes a USD 1.108,2 millones. Las posturas para el cierre de agosto fueron las más negociadas y ganaron 50 centavos, a 1.514 pesos.

Por otra parte, los dólares financieros estuvieron operados con bajas marginales. El “contado con liquidación”, a 1.602,26 pesos (-0,1%), se sostuvo apenas debajo de su máximo histórico de $1.610,18 del 21 de octubre de 2025.

El Banco Central compró USD 9 millones, solo el 2,1% de la oferta spot, mientras que las reservas internacionales brutas crecieron en USD 136 millones con el ascenso de 0,4% para el oro (a USD 4.718,40 la onza), a USD 50.912 millones, un máximo desde el 6 de septiembre de 2019.