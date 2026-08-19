La morosidad en las expensas alcanzó el 15% en CABA y el 16% en la provincia de Buenos Aires

La dificultad para afrontar los gastos del hogar llegó también a las expensas, uno de los pagos fijos mensuales de quienes viven en propiedad horizontal. (Adobe Stock)

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La dificultad de las familias argentinas para afrontar sus obligaciones financieras alcanzó también a uno de los gastos más cotidianos del hogar: las expensas. Según el último relevamiento de ConsorcioAbierto, realizado entre 15.000 consorcios que utilizan su plataforma, el 15% de las unidades funcionales de la Ciudad de Buenos Aires y el 16% de las de la provincia de Buenos Aires registran deuda. Es decir, de cada 100 departamentos, 15 en CABA y 16 en territorio bonaerense no están al día con el pago.

El dato se inscribe en un escenario de morosidad elevada a nivel nacional, que se mantiene en 12,7% para las familias, el nivel más alto en dos décadas.

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En ese contexto de ingresos ajustados y capacidad de pago debilitada, la mora en las expensas se sostuvo a lo largo de todo 2025 en los niveles actuales, tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires. Desde la empresa explicaron que las administraciones despliegan distintas estrategias para intentar revertir la situación antes de que se profundice. “Las administraciones envían recordatorios de pago y notificaciones de vencimiento. Cuando la deuda persiste buscan acordar planes de pago o medidas que incentiven el cumplimiento, siempre tratando de evitar llegar a instancias judiciales”, explicó Albano Laiuppa, director de ConsorcioAbierto.

Cuánto cuesta vivir en un consorcio

El informe, que releva información de más de 550.000 expensas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, precisó que en julio la expensa promedio en CABA fue de $354.652, con una baja del 0,6% respecto de los $356.790 registrados en junio. Si se compara con julio de 2025, cuando el promedio era de 281.516 pesos, el incremento interanual asciende al 26 por ciento.

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En julio, la expensa promedio fue de $354.652 en la Ciudad de Buenos Aires y de $182.107 en la provincia.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, las expensas continuaron en alza, pero con un valor más bajo: el promedio de julio fue de $182.107, un 3,5% más que en junio. En la comparación interanual, el aumento llegó al 36,4 por ciento.

El informe también relevó la evolución en otras provincias. En Córdoba, la expensa promedio de julio fue de $152.235, con una fuerte suba del 7,9% respecto de junio y del 24,9% interanual. En Santa Fe, el promedio se ubicó en $135.795, con una baja del 12,2% mensual y una suba del 19,8% interanual. En Entre Ríos, el promedio fue de $78.112, con una caída del 5,3% respecto de junio y un incremento interanual del 44,4 por ciento.

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De acuerdo con el Indec, la inflación de julio fue del 2,1%, con una variación interanual del 33,8%. Dentro de ese índice, la división de “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, donde están incluidas las expensas, subió un 2,2% en el mes.

En qué se va la plata de las expensas

El relevamiento de ConsorcioAbierto identificó los cinco principales rubros de gasto de los consorcios. En CABA, el ítem de mayor peso es “personal y sueldos”, que representa el 35% del total. Le siguen los “gastos operativos y de mantenimiento”, con el 26%; los “gastos administrativos, bancarios e impositivos”, con el 14%; los “servicios públicos”, con el 12%, y el “mantenimiento extraordinario y las obras”, con el 8 por ciento. En la provincia de Buenos Aires, la estructura es similar.

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El personal y los sueldos son el rubro de mayor peso dentro de las expensas, con una incidencia del 35% en CABA y del 37% en la provincia de Buenos Aires. (Freepik)

Según el relevamiento, en los edificios pequeños, de hasta 50 unidades funcionales, el peso de personal y sueldos tiende a aumentar, mientras que en los edificios grandes, de más de 200 unidades, ese rubro se reduce por efecto de las economías de escala. Con los gastos operativos y de mantenimiento ocurre el proceso inverso: pierden peso relativo en los consorcios chicos y lo ganan en los más grandes, en particular por servicios como limpieza y seguridad.

“La estructura de gastos se mantiene relativamente estable y confirma que gran parte de la expensa está vinculada al funcionamiento cotidiano del edificio: personal, mantenimiento, servicios y tareas necesarias para que todo funcione correctamente”, señaló Laiuppa.

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Buenas prácticas para evitar más deudas

La entidad que estudia a los consorcios de diferentes partes del país planteó cinco criterios para evaluar la salud financiera de un consorcio. El primero es contar con expensas más predecibles, con menor dispersión mensual y variaciones más acotadas a lo largo del año. El segundo es mantener los costos fijos bajo control, con una relación estable entre el tamaño del edificio y los gastos de administración y personal.

El tercer criterio es la gestión de la morosidad, a través de un seguimiento sistemático que evite que la deuda se vuelva persistente. El cuarto apunta a reducir el peso relativo de los gastos extraordinarios para lograr mayor previsibilidad en el gasto operativo. El quinto criterio es contar con gastos trazables, es decir, rubros claros, consistentes y comparables en el tiempo.

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