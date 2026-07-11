La curiosa fórmula para poder ahorrar y ordenar tus finanzas en cuatro pasos que se volvió viral

Estrategia para el control de las finanzas para conseguir la libertad financiera

Una fórmula matemática simple, pensada para ordenar las finanzas personales, se transformó en tendencia en las redes sociales. Se trata de un método que promete traducir el sueldo mensual de una persona en cinco cifras concretas: cuánto necesita ahorrar, cuánto puede invertir, cuánto debe reservar para un fondo de emergencia y cuál es el límite razonable para sus gastos, tanto los fijos como los variables.

La propuesta fue difundida por la cuenta de Instagram @finanzasnomadas, donde la influencer Gabriela Vila explica el sistema en un video que acumuló miles de reproducciones. En la publicación, la especialista utiliza como ejemplo un sueldo de 1.500 euros (equivale a 2.625.000 pesos argentinos) y, a partir de esa cifra, aplica una serie de multiplicaciones y divisiones que permiten visualizar de manera inmediata distintas metas financieras.

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Aunque los cálculos que muestra Vila están expresados en euros, el sistema no depende de esa moneda en particular. Lo que la especialista propone es un esquema de proporciones que puede aplicarse a cualquier ingreso, sin importar en qué país o con qué divisa se perciba. Lo relevante, en definitiva, son las cuentas y los porcentajes que se desprenden de cada operación, no el valor de referencia utilizado en el ejemplo.

La descripción del video resume la lógica detrás de la propuesta. “Ganar más dinero no garantiza tranquilidad si no sabes cómo administrarlo”, señala el texto que acompaña la publicación. Y agrega: “Tener referencias para ahorrar, invertir y controlar tus gastos te ayuda a convertir tus ingresos en un verdadero plan financiero”. Según ese mismo texto, “cuando organizas tu dinero con objetivos claros, cada decisión tiene un propósito y resulta mucho más fácil avanzar hacia la libertad financiera”.

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Las cinco operaciones que propone el método

El video comienza con la meta más ambiciosa del esquema: alcanzar la independencia financiera. Para eso, Vila propone tomar el sueldo mensual y multiplicarlo por 120. “Este es el valor que necesitas tener invertido para recibir tu sueldo sin necesidad de trabajar y vivir de rentas”, explica. En el ejemplo que utiliza, un sueldo de 1.500 euros multiplicado por 120 arroja un capital de 180.000 euros, que sería la suma necesaria para generar una renta mensual equivalente al ingreso original sin necesidad de trabajar. En moneda argentina, esto equivale a un monto de $315.000.000, considerando la cotización del euro en Banco Nación ($1.750 para la venta).

El sistema difundido por Gabriela Vila se basa en proporciones que pueden aplicarse a cualquier moneda, sin depender del valor de referencia utilizado en el ejemplo original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La segunda operación indica cuánto dinero debería destinarse cada mes para alcanzar esa meta. Allí, la cuenta consiste en multiplicar el sueldo por 0,2. “Este es el valor que necesitas invertir por mes para alcanzar la meta número uno”, detalla Vila, en el video que acumula más de un millón de reproducciones. En el caso del ejemplo, esa cifra equivale a 300 euros mensuales ($525.000), que sería el monto sugerido a invertir de manera sostenida hasta acumular el capital necesario para vivir de rentas.

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El fondo de tranquilidad y los gastos mensuales

El tercer cálculo del método se vincula con una meta de ahorro de corto y mediano plazo, más accesible que la del punto de partida. En este caso, la operación consiste en multiplicar el sueldo por seis. “Esta es la primera meta de ahorro que necesitas para alcanzar tu fondo de tranquilidad”, indica la especialista. Tomando el mismo sueldo de referencia, esa cuenta da como resultado 9.000 euros o 15.750.000 pesos argentinos, un monto pensado para cubrir imprevistos o sostener un período sin ingresos.

A partir de ahí, el esquema avanza sobre los gastos cotidianos. La cuarta operación multiplica el sueldo por 0,3 y define el margen disponible para gastos variables durante el mes. “Este es el valor para gastar en el mes”, resume Vila en el video, y en el ejemplo equivale a 450 euros ($787.500). Por último, la quinta cuenta divide el sueldo por dos y establece un techo para los gastos fijos. “Este debe ser el valor máximo para cubrir tus gastos fijos: luz, electricidad, Internet, alquiler, etcétera”, precisa la especialista, lo que en el caso del ejemplo arroja un límite de 750 euros ($1.312.500).

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Control financiero antes que mayores ingresos

Al cierre del video, Vila plantea la idea central que atraviesa todo el método. “Estos valores son referencias ideales que podés adoptar como modelo”, afirma, y remarca que el objetivo no pasa por incrementar los ingresos sino por ordenar su administración. “Acá lo que quiero que veas es que no necesitas ganar más dinero, sino que necesitas más control financiero”, concluye.

La propuesta parte de dividir los ingresos en objetivos concretos, un esquema que retoma parte de la lógica de la regla 50/30/20. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa idea también aparece reflejada en la descripción de la publicación, donde se sostiene que “todo empieza con el control de tus finanzas, no con aumentar tu sueldo”. El planteo ubica al orden y a la planificación como el punto de partida para avanzar hacia una situación económica más estable, antes que la búsqueda de un ingreso mayor.

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Un método que se apoya en una regla ya conocida

Detrás de esta propuesta se reconoce, en parte, la lógica de la regla 50/30/20, un método de organización financiera ya difundido previamente por distintas entidades. Según la explicación difundida por NaranjaX, ese esquema propone dividir los ingresos en tres grandes categorías: un 50% destinado a las necesidades básicas, como el alquiler, los servicios, el transporte y la alimentación; un 30% para los denominados deseos, es decir, gastos vinculados al estilo de vida, como salidas, suscripciones o actividades recreativas; y un 20% reservado para el ahorro o el pago de deudas.

Esa misma fuente detalla que el tramo del 20% cumple una función central en la estabilidad financiera de mediano plazo. Allí se recomienda construir un fondo de emergencia equivalente a entre tres y seis meses de gastos básicos, además de destinar parte de ese porcentaje al pago de deudas pendientes y, una vez cubiertos esos dos frentes, a la inversión.

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En ese punto se encuentra una de las coincidencias entre ambos esquemas: mientras la regla 50/30/20 fija un fondo de emergencia de entre tres y seis meses de gastos, el método difundido por Vila propone una meta similar, aunque calculada directamente sobre el sueldo y no sobre los gastos básicos, al establecer como primer objetivo de ahorro un monto equivalente a seis sueldos mensuales.

La coincidencia entre ambos sistemas también se refleja en el techo que se establece para los gastos fijos. Dentro de la regla 50/30/20 ese 50% del ingreso debe cubrir el alquiler o la hipoteca, los servicios de agua, luz, gas e internet, el transporte y la alimentación esencial, sin margen para gastos superfluos. El mismo porcentaje aparece en el método de Vila, cuando fija en la mitad del sueldo el límite máximo destinado a los gastos fijos mensuales.

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