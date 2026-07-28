Kristalina Georgieva llegó a Neuquén para un recorrido por el yacimiento estrella de Vaca Muerta

Kristalina Georgieva recorrió Loma Campana junto a autoridades nacionales y ejecutivos de YPF. (Foto crédito: Diario Río Negro).

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Este martes por la mañana, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arribó al aeropuerto Presidente Perón de Neuquén. Su llegada formó parte de una agenda que incluyó un recorrido de dos horas por el yacimiento Loma Campana, en la formación de Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza. El itinerario previsto contempló una visita desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía.

En Loma Campana, Georgieva fue recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien ofició de anfitrión y principal interlocutor de la delegación internacional. Tras finalizar la visita, la funcionaria regresará a Buenos Aires, sin confirmación de actividades adicionales en la capital. Voceros del FMI consultados por Infobae confirmaron que no existía una agenda oficial para la tarde.

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La presencia de la titular del FMI en uno de los principales polos de hidrocarburos de Argentina expuso el interés estratégico del organismo en el sector energético local. El lunes, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Georgieva remarcó el peso de la industria energética en la agenda con las autoridades argentinas. “Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí”, sostuvo.

Según pudo saber Infobae, hasta cerca de las 13 horas, la titular del FMI se encontraba en el yacimiento junto con las autoridades del Ministerio de Economía y el presidente de YPF.

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El presidente Javier Milei recibió a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva en Casa Rosada. (Foto crédito: Reuters)

El viaje a Neuquén se da luego de la reunión que mantuvo el lunes junto con el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Según pudo saber este medio, el encuentro entre ambos duro 45 minutos, el mandatario le adelantó a Geogieva los cambios que contemplara el proyecto para reformar de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre los cuales la directora ejecutiva tomó nota. Ademas de conversar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y los cambios en la política internacional.

“Gracias, presidente Javier Milei, por una conversación productiva sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y promover la inversión serán claves para impulsar el crecimiento y generar más oportunidades para el pueblo argentino”, escribió la jefa del Fondo en la red social X tras el encuentro con el mandatario argentino.

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Desde septiembre de 2025, Milei y Kristalina no se veían. La última vez había sido en Nueva York cuando el equipo económico se encontraba negociando con el Gobierno de Donald Trump el rescate financiero en las previa de las elecciones legislativa. El escenario cambio desde aquel entonces.

Sin agenda oficial

La titular del FMI estará en Buenos Aires hasta el miércoles por la mañana cuando a primera hora va a partir rumbo a Uruguay. Luego de la visita a Vaca Muerta, cuando regrese a Buenos Aires no hay una agenda oficial sobre reuniones que mantendrá. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que no hay programados nuevos encuentro con Caputo ni con otros miembros del equipo.

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