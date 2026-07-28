Economía
Agregar Infobae enGoogle

Kristalina Georgieva llegó a Neuquén para un recorrido por el yacimiento estrella de Vaca Muerta

A las 10 de la mañana, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribó a Neuquén junto con el ministro de Economía, Luis Caputo. Se espera por su regreso a Buenos Aires donde aseguran no hay más reuniones oficiales

Kristalina Georgieva, Luis Caputo, Horacio Marín, Vaca Muerta
Kristalina Georgieva recorrió Loma Campana junto a autoridades nacionales y ejecutivos de YPF. (Foto crédito: Diario Río Negro).
Guardar

Este martes por la mañana, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, arribó al aeropuerto Presidente Perón de Neuquén. Su llegada formó parte de una agenda que incluyó un recorrido de dos horas por el yacimiento Loma Campana, en la formación de Vaca Muerta, acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el viceministro, José Luis Daza. El itinerario previsto contempló una visita desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía.

En Loma Campana, Georgieva fue recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, quien ofició de anfitrión y principal interlocutor de la delegación internacional. Tras finalizar la visita, la funcionaria regresará a Buenos Aires, sin confirmación de actividades adicionales en la capital. Voceros del FMI consultados por Infobae confirmaron que no existía una agenda oficial para la tarde.

PUBLICIDAD

La presencia de la titular del FMI en uno de los principales polos de hidrocarburos de Argentina expuso el interés estratégico del organismo en el sector energético local. El lunes, durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía, Georgieva remarcó el peso de la industria energética en la agenda con las autoridades argentinas. “Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí”, sostuvo.

Según pudo saber Infobae, hasta cerca de las 13 horas, la titular del FMI se encontraba en el yacimiento junto con las autoridades del Ministerio de Economía y el presidente de YPF.

PUBLICIDAD

Javier Milei se reunió con Kristalina Georgieva
El presidente Javier Milei recibió a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva en Casa Rosada. (Foto crédito: Reuters)

El viaje a Neuquén se da luego de la reunión que mantuvo el lunes junto con el presidente Javier Milei en Casa Rosada. Según pudo saber este medio, el encuentro entre ambos duro 45 minutos, el mandatario le adelantó a Geogieva los cambios que contemplara el proyecto para reformar de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre los cuales la directora ejecutiva tomó nota. Ademas de conversar sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo y los cambios en la política internacional.

“Gracias, presidente Javier Milei, por una conversación productiva sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y promover la inversión serán claves para impulsar el crecimiento y generar más oportunidades para el pueblo argentino”, escribió la jefa del Fondo en la red social X tras el encuentro con el mandatario argentino.

Desde septiembre de 2025, Milei y Kristalina no se veían. La última vez había sido en Nueva York cuando el equipo económico se encontraba negociando con el Gobierno de Donald Trump el rescate financiero en las previa de las elecciones legislativa. El escenario cambio desde aquel entonces.

Sin agenda oficial

La titular del FMI estará en Buenos Aires hasta el miércoles por la mañana cuando a primera hora va a partir rumbo a Uruguay. Luego de la visita a Vaca Muerta, cuando regrese a Buenos Aires no hay una agenda oficial sobre reuniones que mantendrá. Fuentes oficiales del Ministerio de Economía aseguraron que no hay programados nuevos encuentro con Caputo ni con otros miembros del equipo.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Últimas NoticiasFMIKristalina GeorgievaVaca Muerta

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las ventas de autos 0 Km se encaminan a cerrar julio 30% por debajo de su nivel de mismo mes del año pasado

Aunque el mercado se mantiene estable respecto al mes pasado, el piso está todavía muy abajo de los números de 2025. El séptimo mes del año se esperaba con un optimismo que no se ve reflejado en ventas, aunque la comparación es contra un mes excepcional como referencia

Las ventas de autos 0 Km se encaminan a cerrar julio 30% por debajo de su nivel de mismo mes del año pasado

Una startup argentina que nació en Once y consiguió el apoyo de Galperin levantó USD 30 millones

La compañía se dedica a mejorar la rentabilidad de agencias y consultoras mediante plataformas de inteligencia artificial. Usará el capital para expandirse hacia estudios jurídicos, firmas contables y desarrolladoras de software

Una startup argentina que nació en Once y consiguió el apoyo de Galperin levantó USD 30 millones

Wall Street opera mixto pendiente de la Fed y Oriente Medio, mientras los chips se hunden en todo el mundo

El Dow Jones sube impulsado por balances corporativos, pero Micron, Nvidia y AMD arrastran al Nasdaq en medio de dudas sobre la sostenibilidad del boom de la IA

Wall Street opera mixto pendiente de la Fed y Oriente Medio, mientras los chips se hunden en todo el mundo

Mercados: vuelve a subir el riesgo país en medio de la caída de bonos y acciones locales

La tendencia oscilante de Wall Street y la baja del crudo ponen techo a la recuperación de activos domésticos. El S&P Merval cae 1,9% y los bonos en dólares restan 0,3%. El indicador de JP Morgan regresa a los 450 puntos

Mercados: vuelve a subir el riesgo país en medio de la caída de bonos y acciones locales

Grabois habló de su reunión con Peter Thiel: IA, anticristo, Argentina como cabecera de playa y cómo piensa “el dueño del circo”

El referente social dijo que buscó dialogar con uno de los líderes de Silicon Valley para entender su visión sobre la tecnología y anticipar su postura ante la encíclica del papa León sobre la inteligencia artificial

Grabois habló de su reunión con Peter Thiel: IA, anticristo, Argentina como cabecera de playa y cómo piensa “el dueño del circo”

DEPORTES

Fue a asistir a una camioneta atascada en el barro y se encontró con el Dibu Martínez: el regalo que le dio el arquero tras la ayuda

Fue a asistir a una camioneta atascada en el barro y se encontró con el Dibu Martínez: el regalo que le dio el arquero tras la ayuda

El mapa del 9 en Boca Juniors: las tres opciones sobre la mesa y el nuevo futbolista que interesa

Tras el escándalo de las renuncias, Italia dio un giro en su proyecto deportivo: el entrenador que retornará a la selección

La AFA participará de uno de los congresos de marketing deportivo más importantes del mundo

El álbum de fotos del viaje relámpago de Leandro Paredes a Bariloche junto a su familia tras el permiso especial que le dio Boca Juniors

TELESHOW

Ivana Figueiras enfrentó los prejuicios por la posición económica de su familia: “No nací en cuna de oro”

Ivana Figueiras enfrentó los prejuicios por la posición económica de su familia: “No nací en cuna de oro”

La sorpresa de Darío Barassi al escuchar el historial amoroso de una participante de Ahora Caigo: “¡No podés!”

La escapada de Leticia Siciliani y su novia a Río de Janeiro: “¿Cuánto más iconic se puede ser?"

El regreso triunfal de Xuxa: el deslumbrante look, la clásica nave y la reunión de Las Paquitas en San Pablo

Las fotos de Julieta Cardinali y su hija Charo Calamaro a pura complicidad en Colombia

INFOBAE AMÉRICA

Sarampión: Ecuador busca cerrar la brecha de vacunación

Sarampión: Ecuador busca cerrar la brecha de vacunación

La violencia alcanza a la niñez en Ecuador: récord de 305 menores asesinados en apenas seis meses

Uruguay: una adolescente mató a su abuela de 81 años y dijo que recibió orden de juego online

Condenan a Ricardito, narco uruguayo que dirigía torturas desde las cárceles: “Soy traficante pero no asesino”

Wall Street opera mixto pendiente de la Fed y Oriente Medio, mientras los chips se hunden en todo el mundo