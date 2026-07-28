Una startup argentina que nació en Once y consiguió el apoyo de Galperin levantó USD 30 millones

Cor fue fundada en 2017 por Santiago Bibiloni (CEO), Jose Gettas (COO) y Gabriel Marin (CTO) (COR)

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COR, la startup argentina fundada por Santiago Bibiloni y José Gettas que recibió el respaldo inicial del fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, levantó USD 30 millones de FTV Capital, un fondo de capital de crecimiento que administra más de USD 10.200 millones. El destino del desembolso será la expansión global de la compañía, dedicada a la mejora de rentabilidad para agencias, consultoras y firmas de servicios profesionales mediante el uso de agentes de Inteligencia Artificial.

Según reveló Bibiloni a Infobae, la inversión se destinará a ampliar la plataforma hacia nuevos verticales —estudios jurídicos, firmas contables y desarrolladoras de software— y a profundizar sus capacidades de inteligencia artificial. COR opera en 38 países y entre sus clientes figuran Globant, Publicis Groupe, GUT y Sancho BBDO.

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La compañía apunta a empresas cuyo principal costo son las horas de sus equipos. En ese universo, automatiza tareas de back office como la recepción de un brief, el envío de presupuestos, el seguimiento de desvíos presupuestarios y los retrabajos. El paso siguiente es incorporar un directorio de agentes de IA que permita a estas firmas coordinar trabajo humano y automatizado desde una misma plataforma, con visibilidad en tiempo real sobre costos y márgenes.

Bibiloni explicó que el foco de la inversión estará puesto en profundizar todo lo que la empresa ya viene desarrollando con inteligencia artificial. Según dijo, durante el último año la firma lanzó múltiples funcionalidades dentro de la plataforma y esas herramientas tuvieron una buena tracción entre sus clientes, lo que reforzó la tesis de crecimiento hacia otros sectores profesionales.

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El planteo de COR parte de un cambio operativo: las compañías de servicios ya no solo coordinan personas, también empiezan a gestionar agentes de IA. Para esas organizaciones, la empresa desarrolla capacidades de gestión y un directorio de agentes que permita producir más a escala y reservar el trabajo humano para las tareas donde agrega más valor.

La startup argentina recaudó USD 30 millones para consolidar una plataforma que permite a firmas de servicios gestionar trabajo humano y automatizado en tiempo real

El problema que la compañía busca resolver dejó de ser solo financiero y pasó a focalizarse en la eficiencia y reducción de costos. Es que, cuando parte del trabajo pasa a ser ejecutado por agentes de IA, con costos, tiempos y modelos de precios distintos, la visibilidad sobre cómo se produce el servicio, con qué recursos y con qué rentabilidad se vuelve un problema operativo.

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Nació en Once y consiguió el apoyo de Galperin

COR nació en 2017, en un depósito en el barrio porteño de Once que, bien recuerda Bibiloni, “no tenía ventanas”. Antes de crear la plataforma, el emprendedor había fundado Balloon Group a los 21 años, una agencia de marketing enfocada en comercio electrónico a la que luego se sumó Gettas; tras construirla y venderla juntos, lanzaron la nueva compañía.

Con 27 años, Bibiloni se mudó a Silicon Valley, donde vivió durante cinco años para impulsar el crecimiento de la empresa y sentar las bases de su expansión global. A lo largo de ese proceso, la firma sumó como inversores a otros siete fundadores de compañías tecnológicas valuadas en más de USD 1.000 millones, lo que lleva a ocho el número total de unicornios que invirtieron en COR.

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“Las empresas de servicios profesionales están entrando en una nueva era donde la inteligencia operativa se ha vuelto cada vez más crucial”, sostuvo Alex Malvone, socio de FTV Capital. “COR se distingue por ofrecer a sus clientes una solución diseñada específicamente para brindar la visibilidad y la inteligencia necesarias para liderar la próxima generación de organizaciones de servicios”.

La compañía también recibió respaldo de clientes y referentes del sector. “Para nosotros, COR no es un proveedor, es un verdadero socio”, afirmó Andrés Carvajal, CEO de Sancho BBDO. David Sable, vicepresidente ejecutivo de Stagwell y ex director general global de Y&R, agregó que “soluciones como COR son fundamentales para la transparencia en los procesos de trabajo”. Como parte del acuerdo, Alex Malvone y Tommy Tighe, socio y principal de FTV Capital respectivamente, se incorporarán al directorio de COR.

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