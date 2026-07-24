Neuquén volvió a los mercados internacionales: tomó deuda por USD 500 millones a una tasa de 7,35%

Rolando Figueroa, gobernador de la provincia de Neuquén (@nachomartinfilms)

Neuquén concretó una emisión internacional de deuda por USD 500 millones de dólares a una tasa de 7,35% anual, marcando su regreso a los mercados globales después de nueve años.

La operación, realizada con una vida media de siete años, posicionó a la provincia como la jurisdicción argentina que obtuvo la menor tasa de financiamiento desde el retorno de los gobiernos regionales a los mercados globales.

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De acuerdo a lo informado por la gestión de Rolando Figueroa, los fondos obtenidos se destinarán a “acelerar el plan de infraestructura que acompaña a la expansión económica impulsada por Vaca Muerta, el crecimiento de la producción energética y el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL)”.

Esta colocación de bonos subsoberanos representa la primera emisión internacional de la provincia bajo la modalidad de “new money” desde abril de 2017.

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El gobierno neuquino destinará los recursos obtenidos al plan para ampliar la infraestructura en medio del boom de Vaca Muerta. (REUTERS/Alexander Villegas)

El proceso de colocación incluyó un roadshow virtual de tres días, donde funcionarios provinciales mantuvieron reuniones con más de 30 inversores internacionales y más de 170 inversores locales. El gobierno provincial destacó que la demanda superó ampliamente el monto ofrecido: “Se recibieron ofertas por más del doble del monto que la provincia pretendía colocar”.

La administración de Figueroa remarcó que la operación “permitió obtener la menor tasa de financiamiento alcanzada por una jurisdicción provincial argentina desde el regreso de las provincias al mercado internacional”.

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La estrategia oficial apunta a fortalecer la infraestructura necesaria para sostener una etapa de crecimiento económico. El comunicado oficial subrayó que el desarrollo de Vaca Muerta, junto con la duplicación de la producción de petróleo y el incremento cercano al 50% en la producción de gas previstos para 2030, “modificarán la escala de la economía neuquina y consolidarán a la provincia como uno de los principales polos energéticos del hemisferio”. El avance de la infraestructura energética, la construcción de nuevos oleoductos y gasoductos y el desarrollo del GNL forman parte de este proceso.

Según el gobierno neuquino, los recursos obtenidos por la colocación internacional financiarán nuevas rutas, hospitales, escuelas, redes de agua, viviendas y obras de conectividad, además de infraestructura energética, para “sostener ese desarrollo sin generar cuellos de botella”.

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Casi el 70% de la producción de crudo de la Argentina proviene de Vaca Muerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema de pagos de la nueva deuda contempla amortizaciones anuales equivalentes a un tercio del capital en los años 2032, 2033 y 2034, con una opción de recompra (“call”) a la par en 2031. De acuerdo al documento oficial, “esa cláusula permitirá que, llegado ese momento, la Provincia evalúe cuál es la alternativa más conveniente para los intereses de los neuquinos”.

El comunicado destaca un cambio en la administración de los recursos públicos. Se plantea que, “mientras históricamente muchas emisiones de deuda estuvieron asociadas a cubrir déficits o atender necesidades de corto plazo, Neuquén utiliza el financiamiento como una herramienta para potenciar el desarrollo futuro, preservando al mismo tiempo el equilibrio de las cuentas públicas”.

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Respecto al perfil de la deuda, el comunicado informa que “como resultado del ordenamiento de las cuentas públicas y de la reducción sostenida del peso de la deuda, para 2032 los compromisos financieros de Neuquén representarán menos de un tercio de la carga actual”. Este perfil de vencimientos, consideran las autoridades provinciales, “fortalece la sostenibilidad fiscal, amplía el margen para continuar invirtiendo y mejora la capacidad de la Provincia para afrontar los desafíos de una economía en plena expansión”.

La operación, según el gobierno neuquino, “ratifica un modelo de gestión basado en el equilibrio fiscal, la planificación de largo plazo y la inversión estratégica, transformando el financiamiento en una herramienta para acompañar el crecimiento y convertir la oportunidad histórica que representa Vaca Muerta en más infraestructura, más desarrollo y una mejor calidad de vida para todos los neuquinos”.

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