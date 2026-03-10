Economía

Mega inversión en Vaca Muerta: Pampa Energía pidió ingresar al RIGI con un proyecto de USD 4500 millones

Lo anunció el ministro de Economía Luis Caputo a través de sus redes sociales. El proyecto se inscribe bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones

Foto de archivo: dos operarios
Foto de archivo: dos operarios trabajan en la construcción de un gasoducto troncal que transporta gas desde la formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta en Neuquén hasta Buenos Aires, Argentina. 26 abr, 2023. REUTERS/Martin Cossarini

El ministro de Economía Luis Caputo anunció que un nuevo proyecto se inscribirá en el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones que el Gobierno creó el año pasado -y renovó para 2026- con el objetivo de crear un marco fiscal y regulatorio estable para el desembarco de grandes desembolsos en el país.

Según adelantó el funcionario, Pampa Energía solicitó su adhesión a la normativa para invertir unos USD 4500 millones en el upstream en su yacimiento Rincón de Aranda, ubicado en la provincia de Neuquén. El desembolso, pormenorizó Caputo, se destinará a la producción de petróleo en el área y la construcción de plantas de tratamiento, oleoductos y gasoductos.

Según explicó el ministro en su posteo en X, la inclusión del proyecto en el régimen permitirá la explotación de la zona norte del bloque, donde podrían perforarse “más de 100 pozos adicionales”. Con esa expansión, la empresa buscará acelerar el crecimiento de la producción y extender durante más tiempo el nivel máximo de extracción del área, que incluso podría superar las proyecciones originales.

Este anuncio se conoció pocas semanas después de que el Gobierno ampliara el alcance del RIGI mediante el DNU 105/26, una medida que habilitó la incorporación de proyectos hidrocarburíferos greenfield al régimen. Esto implica que el régimen ahora también alcanza a desarrollos desde cero, que requieren construir toda la infraestructura productiva.

Pampa Energía ya había avanzado meses atrás con un primer pedido de adhesión al RIGI vinculado a las obras de infraestructura necesarias para desarrollar el bloque. Esa solicitud fue presentada en julio y contemplaba la construcción de instalaciones clave para procesar y transportar la producción del área.

El proyecto incluía una planta de tratamiento junto con oleoductos y gasoductos que permitirán conectar el yacimiento con los sistemas troncales de evacuación. Entre ellos figuran el gasoducto Perito Moreno y el oleoducto Vaca Muerta Sur, además de instalaciones de almacenamiento, estaciones de bombeo y otras plantas de procesamiento. La inversión asociada a ese primer proyecto había sido estimada en unos USD 426 millones.

FOTO DE ARCHIVO: Perforadora de
FOTO DE ARCHIVO: Perforadora de petróleo es fotografiada en el depósito de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, en la provincia sureña de Neuquén, Argentina, el 21 de enero de 2019. REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo

El área Rincón de Aranda pasó a formar parte del portafolio de la compañía en 2023, luego de un intercambio de activos con la petrolera francesa TotalEnergies. Desde entonces, Pampa lo posicionó como el principal motor de su crecimiento en el negocio petrolero.

Durante 2025 el yacimiento registró una fuerte expansión de producción. El desarrollo comenzó con volúmenes inferiores a los 1000 barriles diarios y hacia el cierre del año la compañía proyectaba alcanzar niveles cercanos a los 20.000 barriles por día.

Para 2026, el plan de la empresa contempla acelerar el desarrollo del área con una inversión estimada en unos USD 770 millones destinados exclusivamente a este activo. El objetivo es seguir incrementando la producción durante el año hasta acercarse a los 25.000 barriles diarios hacia el segundo trimestre y superar los 28.000 barriles a mediados de 2026, impulsado también por la incorporación de una nueva planta de procesamiento temporal.

El desarrollo apunta a alcanzar su meseta de producción hacia 2027, con un objetivo cercano a los 45.000 barriles diarios.

Para sostener ese crecimiento, la compañía prevé mantener un alto nivel de actividad en el campo. Actualmente el desarrollo cuenta con diez pads en operación y durante este año la empresa planea perforar nuevos pozos y completar decenas de etapas adicionales para expandir la producción.

Más proyectos bajo el RIGI

El RIGI ya cuenta con 12 proyectos aprobados por más de USD 25.000 millones y, según adelantó Javier Milei en su discurso durante la Asamblea Legislativa, el Gobierno está evaluando otras 32 solicitudes adicionales por unos USD 45.000 millones. “Los 32 proyectos presentados se distribuyen en 11 provincias y demandarán más de 60.000 puestos de trabajo directos e indirectos”, dijo el presidente durante la apertura de sesiones en el Congreso a inicios de marzo.

De hecho, dos semanas atrás el ministro de Economía anunció la aprobación de dos nuevos proyectos mineros bajo el régimen. Uno de ellos corresponde a la ampliación de la mina de oro Veladero, que prevé una inversión de unos USD 380 millones. El segundo es el proyecto Diablillos, una nueva operación de oro y plata con desembolsos estimados en torno a los USD 760 millones.

Según explicó el funcionario, ambas iniciativas generarán actividad en las provincias de San Juan, Salta y Catamarca, con más de 2300 puestos de trabajo entre directos e indirectos y exportaciones anuales cercanas a los USD 750 millones.

El RIGI es, tal como definió Milei, “la política de desarrollo más eficaz del siglo. Es la vocación de esta gestión transformar al RIGI no en una excepción, sino en una política de Estado que nos convertirá en el país más atractivo de la región para invertir”.

