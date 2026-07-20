Retrocedieron las coberturas en dólares de los inversores, que apuestan a que las tasas le ganen al dólar

La próxima calificación de Moody's sobre los bonos argentinos genera expectativa (FOTO: Diario El País)

Las consultoras coinciden en que, a pesar del convulsionado escenario internacional, la Argentina tuvo un buen comportamiento. Destacan el renacer de las opciones en pesos y la medida de independizar el Banco Central. Para una de las consultora es clave la próxima calificación de Moody’s de los bonos soberanos para bajar el riesgo país.

Un dato que no pasó inadvertido es que descendió la cobertura contra una apreciación del dólar.

La consultora EconViews que dirige Miguel Kiguel, destaca que el Gobierno adelantó su propuesta para reformar la Carta Orgánica del Banco Central y considera que, aún sin conocer la letra chica del proyecto que se enviará al Congreso, “todo indica que es un paso positivo: laa ley propone, entre otras cosas, la independencia del BCRA y la eliminación de la emisión monetaria para financiar al Tesoro. Esto muestra que el proyecto busca mejorar la calidad institucional y focalizar al Banco Central en su tarea primordial: trabajar para conseguir la estabilidad de precios”.

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Según el informe, “con este proyecto se corrige el cambalache que creó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012, cuando se le asignaron al Banco Central objetivos múltiples, en los que además de la estabilidad monetaria y financiera, se buscaba fomentar el empleo y el desarrollo económico con equidad social, estos últimos, inherentes al Poder Ejecutivo. Además, le quitaba independencia al Banco Central porque decía explícitamente que su actuación se subordinaba a la estrategia económica del gobierno”.

Para la consultora, “queda cada vez más claro que Argentina fue, es y será una economía bimonetaria y que el marco institucional de a poco se va acomodando a esa realidad. Ya casi no se habla de dolarización, y a medida que pase el tiempo y se logren avances en la lucha contra la inflación, cada vez va a ser más difícil conseguir apoyo político para ir en esa dirección”.

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El proyecto oficial para modificar la Carta Orgánica del BCRA terminaría con la confusión sobre sus funciones que creó la reforma de 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner REUTERS/Irina Dambrauskas

En resumen, afirma EconViews, “la propuesta es un importante paso adelante que debería ayudar a mantener la estabilidad de precios y darle más institucionalidad a la relación entre el Banco Central y el Tesoro. Hacia adelante, y eso incluye al gobierno actual, implica que el Poder Ejecutivo tendrá que aceptar no interferir con las decisiones de política monetaria”.

Para FMyA la consultora que dirige Fernando Marull “la segunda semana de julio siguió con enfocado en la guerra de Medio Oriente, reflejado en la suba del petróleo. Pero el foco del mercado está en las correcciones del trade IA, que están siendo bastante duras. El lado positivo vino de la inflación de Estados Unidos que fue más baja (3.5% anual) e hizo que el mercado ponga paños fríos a la suba de las tasas de la FED. Ese fue, un poco nuestro escenario: que la FED no subirá las tasas y eventualmente las bajará desde 3,75% actual lo que es positivo para emergentes”.

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Donde en cambio FMyA sigue viendo luz amarilla es en la actividad. Los datos de junio, observa, “son buenos pero el rebote es muy suave”. También nota que el Tesoro “viene refinanciando bien su deuda en pesos y esta semana no ofreció Bonos Duales a largo plazo. El mercado demandó LECAP a noviembre y bastante (casi USD 1.000 millones) de cobertura cambiaria vía dollar linked. Con la baja de la inflación, sigue adecuada la liquidez y el mercado la coloca en tasa fija, que se ubica en 1,8% efectiva mensual a corto y 1,9% a mediano plazo. En el plano dólares, el Tesoro pagó sus bonos (USD 4.300 millones) y consiguió la reinversión de USD 600 millones en un bono nuevo, el AO2029 al 8,3% anual en dólar MEP, que seria 9,1% en dólar Cable. Las noticas financieras locales debieran empujar el riesgo país incluso debajo de 400 puntos básicos”.

FMyA indica que el mercado observa que “si bien falta un año para las elecciones, podemos decir que va descontando con mayor probabilidad una reelección de Milei. El mercado luce más optimista que las encuestas de hoy, que la gran mayoría no da a Milei alcanzando 45% o 40% más diferencia de 10 puntos. Los inversores conservadores deberían tener cautela”.

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Por otra parte, prevé “meses de más actividad y salario, ya sin Adorni, debería recuperar un poco la imagen de Milei. Por esto, el Gobierno también apuesta a eliminar las PASO, que lo ve como positivo para complicar una unificación de la oposición. Milei para mejorar necesita más actividad y/o más rosca política”.

Dólar global

La consultora F2, que dirige Andrés Reschini, señala que “el dólar a nivel global se debilitó en la semana, sin embargo, el contexto hace que el mercado se mantenga cauteloso. La deuda de emergentes sigue perdiendo terreno y afecta negativamente a los spread de la región entre los cuales se encuentra el Riesgo País local. El tipo de cambio, después de una suba del 5,2% en junio, acumula una baja del 0,3% en lo que va de este mes mientras el real brasileño se vio todavía más fortalecido (-1,4%). De modo que, aunque el escenario para los activos de riesgo no sea favorable, el comportamiento de las monedas que más ponderan en el intercambio comercial de la Argentina con el resto del mundo se ha tornado en favor del peso. Por otra parte, en el primer tramo de julio la base monetaria ha mostrado contracción y ese es otro factor que da soporte a la estabilidad cambiaria”.

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A nivel global, el dólar se debilitó la semana pasada

De acuerdo a F2, “la demanda por cobertura dio señales de relajamiento habida cuenta de que tanto el volumen operado en futuros como en soberanos dollar linked (BYMA, t+1) desaceleraron fuertemente y el interés abierto A3 registró tres ruedas consecutivas de desarme neto. Todo esto con la salvedad de que el Tesoro adjudicó ofertas por un VN de USD 968 millones en la licitación del miércoles en instrumentos ligados al tipo de cambio oficial, que no es poco, pero daría la sensación de que esta vez, bastó para que el mercado quedase satisfecho. La sorpresa inflacionaria y el dato de precios mayoristas de junio al 1,1% ayudaron a descomprimir más las tasas cortas mientras el mercado aguarda los datos de Balanza Comercial de junio y EMAE (Estimación de la Actividad Económica) de mayo que serán revelados esta semana”.

La consultora señala que “la volatilidad global y el resurgimiento de las cotizaciones de la energía producto del conflicto en Medio Oriente siguen siendo un riesgo para el proceso de desinflación. A nivel local el gobierno no logró el apoyo necesario para tratar la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y debió posponerla. También intenta modificar la Ley de Inocencia Fiscal para generar un mayor impacto tanto en lo financiero como en lo económico y será clave que logre mostrar éxito en el cumplimiento de la agenda parlamentaria. Lo sucedido no ha sido positivo en ese sentido, pero aún tiene final abierto. De todos modos, sigue siendo un riesgo”.

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Buenas noticias sobre inflación

Federico Filippini (Head of Research & Strategy) y Javier Casabal (Sr Fixed Income Strategist) de Adcap Grupo Financiero opinaron que “la semana estuvo marcada por dos desarrollos positivos. En primer lugar, la inflación de junio se desaceleró al 1,9% mensual, mientras que la inflación núcleo descendió hasta 1,6%, reforzando la idea de que el traslado de la depreciación cambiaria a los precios (pass-through) sigue siendo limitado y que la inflación continúa convergiendo gradualmente hacia niveles mensuales más bajos. En segundo lugar, el Tesoro refinanció cómodamente sus vencimientos en pesos con un rollover del 183%, al tiempo que continuó colocando deuda en dólares de forma selectiva, priorizando un menor costo de financiamiento por sobre un mayor volumen de colocación. Ahora, el mercado centra su atención en una probable mejora de la calificación por parte de Moody’s, que podría convertirse en un nuevo catalizador para la compresión de los spreads soberanos”.

Adcap observa que “un contexto cambiario más favorable permitió que los BONCER superaran en rendimiento a los bonos soberanos en dólares, aunque las emisiones del Tesoro continuaron presionando al tramo largo de la curva CER. Mantenemos una visión positiva sobre los bonos ajustados por inflación, donde TZXD6 y TZXD7 continúan ofreciendo un carry atractivo bajo nuestras proyecciones de inflación. Al mismo tiempo, mantenemos una postura neutral sobre los bonos a tasa fija, ya que las expectativas implícitas de inflación (break-even) lucen demasiado optimistas. Dentro de los instrumentos a tasa fija, T30A7 sigue siendo nuestro BONCAP preferido para los inversores que esperan que la inflación converja por debajo del 1,5% mensual. También adoptamos una visión selectivamente positiva sobre el TMG27, ya que la reciente recuperación de las tasas TAMAR y su exposición a una posible recomposición de las tasas de financiamiento de cara a las elecciones de 2027 mejoran su atractivo relativo”.

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Señales del exterior

En el exterior, los indicadores no se mostraban optimistas. En el mercado overnite, se destacaba la caída del oro que anoche cotizaba a USD 4.007 y perdía más de 2%. Los metales como la plata tenían caída superiores a 5%. El petróleo integraba a sus precios la escalada de la guerra en el Golfo Pérsico con subas que se acercaban a 3%. El dólar se fortalecía, a pesar de que se alejó el riesgo de una suba de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. En las Bolsas de Nueva York solo operaba con decidida alza el Nasdaq en una semana donde se presentarán importantes balances de las empresas de tecnología, en particular de Tesla.

Para la Argentina este escenario muestra una aversión al riesgo, pero puede ser una buena oportunidad para los bonos soberanos que tuvieron un leve retroceso el viernes.

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