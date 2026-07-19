Dos selecciones de fútbol, una final, dos economías: qué muestran los números de la Argentina y España

Dos economías con historias distintas llegan a la previa de la final del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Argentina y España se preparan para disputar la final del Mundial y mientras el folklore futbolero domina la previa, existe otro terreno en el que ambos países también compiten todos los días, sin árbitro ni VAR: el de sus economías.

A diferencia de lo que ocurre en una cancha, en materia económica los resultados no se miden en un partido sino en desempeños y datos que se acumulan año tras año y permiten cotejar con la fina: dos selecciones, dos estilos, y también dos economías con trayectorias bien distintas.

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Con la información oficial disponible, es posible armar un cuadro comparativo en once variables económicas centrales, más otras cuatro que sirven de contexto pero no admiten una calificación de “ganador” porque dependen directamente del tamaño de cada economía. El resultado de ese comparativo arroja una ventaja clara para una de las dos economías, aunque esa diferencia no tiene ningún poder predictivo sobre lo que va a ocurrir en la cancha.

Ingresos y salarios: la brecha más marcada

La primera diferencia aparece en el ingreso por habitante. El PBI per cápita de España se ubica en USD 38.627, más del doble que el de Argentina, de USD 14.898 de acuerdo a datos del Banco Mundial. Esa brecha responde a una combinación de productividad, tipo de cambio y tamaño de la economía, pero de cualquier manera define con qué país genera más riqueza por cada uno de sus habitantes.

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El poder adquisitivo es una de las variables donde se marca la mayor distancia entre ambos países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El salario promedio expresado en dólares repite el mismo patrón. En España, el salario promedio se ubica en USD 3.093, mientras que en Argentina se ubica en 1.294 dólares. Ergo,el ingreso salarial promedio español es 140% superior al argentino, medidos en la misma moneda.

Ahora bien, conviene aclarar que ambos países manejan poblaciones de tamaño similar, por lo cual estas comparaciones no están distorsionadas por diferencias demográficas significativas. Argentina tiene 45.892.285 habitantes y España 49.687.120, una diferencia de apenas unos cuatro millones de personas.

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Precios, crecimiento y desempleo

En materia de inflación, la distancia entre ambos países es una de las más pronunciadas. Argentina cerró su último dato de inflación anual en 33,5%, mientras que España se ubica en 3,2%, distancia que refleja dos realidades monetarias muy distintas: la Argentina atraviesa un proceso de desinflación del que España no tiene ni recuerdos.

No obstante, hay una variable central en la que Argentina se impone. Indec midió un crecimiento del PBI de 4,4% en el 2025, por encima del 2,8% de España.

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El mercado laboral es uno de los terrenos donde la comparación favorece a la economía argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desempleo es la segunda variable en la que Argentina luce mejor. La tasa de desocupación argentina se ubica en 7,5%, frente al 10,83% que registra España. Así, el mercado laboral argentino exhibe, en este indicador puntual, un mejor desempeño relativo, más allá de las diferencias estructurales entre ambos mercados de trabajo.

Grandes brechas en el comercio exterior

En comercio exterior, la diferencia de escala entre ambas economías se hace notar. España exportó USD 451.092 millones en 2025, volumen que quintuplica los USD 87.111 millones que exportó la Argentina. Algo similar ocurre con las importaciones: en España alcanzaron los USD 527.015 millones, contra 75.791 millones en el caso argentino. Estas dos últimas cifras, más que “mejores” o “peores”, tienen que ver con el tamaño de la economía y su grado de integración internacional, que en el caso español se ve facilitado por su pertenencia a la Unión Europea.

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Cuando las exportaciones se miden por habitante, la comparación sí resulta calificable y también favorece a España: exporta USD 9.079 per cápita, contra USD 1.898 per cápita de Argentina.

Pese a tener un comercio exterior más reducido, Argentina logró en 2025 un saldo positivo en la balanza comercial de 11.320 millones de dólares. (Reuters)

El cuanto al saldo comercial, en 2025 Argentina logró un superávit de USD 11.320 millones, mientras que España registró un déficit comercial de 75.923 millones.

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Deuda y reservas de cada país

En cuanto a las cuentas públicas, la deuda como porcentaje del PBI es otra variable en que Argentina luce mejor. La deuda pública equivale al 59,10% del PBI, mientras en España el ratio trepa al 100,2 por ciento.

Vista de la fachada antigua del banco central de Argentina luego de su restauración, en Buenos Aires, Argentina, el 31 de enero de 2025. REUTERS/Agustín Marcarian

La ventaja argentina anterior se diluye al mirar la calificación de deuda que otorgan las agencias internacionales. Moody’s ubica a Argentina en Caa1, una categoría asociada a un riesgo crediticio elevado, mientras que España cuenta con una calificación de A3, varios escalones por encima, ya con “grado de inversión”. Esa diferencia no depende solo del nivel de endeudamiento, sino también del historias de pagos, la estabilidad institucional y el grado de acceso a los mercados.

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Las reservas internacionales completan el panorama financiero y también inclinan la balanza a favor de España. El Banco de España administra reservas por USD 123.477 millones, más del doble de los USD 48.617 millones que administra el BCRA. Ese colchón de reservas es una de las variables que los mercados observan con mayor atención a la hora de evaluar la capacidad de un país para responder a shocks externos.

El resultado del “partido económico”

De las once variables que admiten una calificación, España se impone en siete: PBI per cápita, inflación, calificación de deuda, exportaciones anuales, exportaciones per cápita, reservas internacionales y salario promedio en dólares. Argentina, por su parte, se queda con las cuatro restantes: crecimiento en 2025, desempleo, saldo comercial y deuda pública como porcentaje del PBI.

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Más allá de las comparaciones, no existe variable económica que pueda anticipar lo que va a ocurrir en la cancha. (Reuters)

El resultado del cotejo económico es una ventaja para España en la mayoría de los indicadores relevados.

Pero ninguno de los números relevados entrará a la cancha este domingo. No hay exportación o saldo comercial que frene un contraataque, ni rating crediticio que ataje un penal, ni tasa de inflación que haga goles. La final del Mundial la decidirán factores que no figuran en ningún cuadro comparativo ni dependen del Banco Mundial, del Indec o de Moody’s: el estado físico de los jugadores, el planteo técnico y la pasión, inspiración y talento que entreguen los jugadores en noventa minutos o el tiempo o los penales que hagan falta.