Economía

Los datos de inflación en Argentina y en los Estados Unidos llegaron con noticias alentadoras para el Gobierno

La economía norteamericana tuvo una deflación mayor a la esperada, que aleja los temores de una suba de las tasas. La desaceleración en el mercado local ya lleva tres meses, lo que consolida la mejora gradual de los ingresos

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Emisión de deuda Blomberg
La desaceleración inflacionaria en el plano local y la deflación en Estados Unidos mejoran el escenario económico sobre el que opera el Gobierno.

El “súper martes” que llegó con datos de inflación tanto en Argentina como en Estados Unidos resultó favorable para la estrategia del Gobierno. Desde el punto de vista del índice nacional que ayer por la tarde difundió el Indec, la noticia fue que rompió en junio la barrera del 2% por primera vez en el año, confirmando tres meses consecutivos de desinflación.

La inflación minorista en Estados Unidos, en tanto, arrojó una caída de 0,4 por ciento. Si bien la deflación era algo que ya habían proyectado los analistas, finalmente resultó mucho más pronunciada respecto al -0,1% del consenso.

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Esa caída, la primera en dos años, estuvo directamente relacionada con la baja del precio del petróleo y una disminución en los surtidores norteamericanos (casi 10% el mes pasado). Esto alejó las chances de una suba de tasas por parte de la Reserva Federal para combatir la presión inflacionaria. Las chances asignadas por el mercado a este evento se redujeron significativamente.

La tasa de los títulos norteamericanos a diez años cayó levemente hasta 4,58% anual. Se trata de una noticia relevante para el Gobierno argentino, que precisa que la tasa de referencia de Estados Unidos para el inversor baje un par de escalones adicionales, posiblemente hasta niveles del 4 por ciento. Esto acercaría mucho la posibilidad de recuperar acceso a los mercados internacionales de crédito, algo que no se consigue hace ocho años.

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infografia

Por lo pronto, el riesgo país argentino se mantiene cerca de perforar los 400 puntos básicos, algo que podría suceder si se consolida un mejor clima internacional.

Los nuevos bombardeos en el Golfo Pérsico, sin embargo, provocaron un fuerte repunte del precio del petróleo. El barril Brent, que había perforado los USD 75 hace dos semanas ahora volvió a niveles de 85 dólares. Por lo tanto, será más difícil consolidar el proceso de baja de la inflación. Con el último dato la suba anual cayó sensiblemente desde 4,2% a 3,5 por ciento.

La nueva caída de la inflación en Argentina era un dato ya descontado en los últimos días, pero que no deja de ser relevante para el Gobierno. La desaceleración inflacionaria está permitiendo que gradualmente los salarios y otros ingresos empiecen a recuperar terreno en relación a los precios.

La expectativa es que el consumo interno empiece a recuperar terreno, luego de una caída fuerte a partir del repunte que tuvo la inflación entre fines del año pasado y el primer trimestre de 2026.

La imagen del Gobierno también empezó a repuntar en coincidencia con la desaceleración inflacionaria. A esto se le sumó la disminución del tipo de cambio. El dólar oficial cayó de los $1.500 en Banco Nación y también aflojaron las cotizaciones financieras. Esto debería a su vez ayudar para que no se produzca un rebote de los precios en julio. Se estima que este mes el índice volvería a ubicarse en niveles muy parecidos al 1,9% del mes pasado.

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Un informe de IOL destacó que el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una disminución relevante en la última medición desde 2,5% a 1,3 por ciento. A su vez, la inflación núcleo finalizó en 1,6%, bien por debajo de la general.

“La desaceleración de lácteos y verduras explican la mayor moderación del rubro alimentos, mientras que indumentaria tuvo un segundo mes consecutivo con incrementos inferiores al 0,5%”, agregaron.

Según el relevamiento de IOL, en mayo el 66% de los precios corría por encima del 2% mensual. En junio, ese nivel cayó sustancialmente al 33 por ciento. Este dato junto a la reducción de la inflación núcleo a 1,6% permite esperar con cierto optimismo la evolución de los precios en los próximos meses.

Para julio algunas consultoras ya empezaron a calcular que el índice podría mantenerse por debajo del 2% aún cuando se trata de un mes con estacionalidad más alta por las vacaciones de invierno y el cobro del medio aguinaldo a fines de junio.

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