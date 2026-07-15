Crece el optimismo por el bono en dólares que se licita hoy, mientras el mercado opera ajeno al conflicto en Medio Oriente

Este miércoles se licita un bono en dólares clave para el programa financiero del Gobierno. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

El conflicto en Medio Oriente aumenta en intensidad, pero los mercados se están acostumbrando a operar bajo fuego. Si se miraran solo los indicadores de ayer, nadie se daría cuenta de que hay una guerra en el Golfo Pérsico.

Matías Togni analista de la consultora petrolera NextBarrel señaló que “la suba del petróleo esta explicada por las tensiones que recrudecieron en el estrecho de Ormuz, pero estos 10 dólares de suba en solo dos días obedece más a un short squeeze (suba repentina) o una recompra de posiciones vendidas que, previo a los nuevos ataques, estaba alcanzando máximos históricos".

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“No obstante, -destacó- el principal problema que venimos arrastrando desde hace más de una semana es la situación de los combustibles, especialmente gasoil y gasolina ya que la capacidad global de refinación todavía está muy por debajo de los 84 millones de barriles diarios, debido a China y mayormente a los ataques en Rusia que forzaron a suspender las exportaciones de gasoil, esto pone en tensión todo el mercado de refinados”.

Togni agregó que “los últimos ataques de Irán fueron más sanguíneos, especialmente el lunes donde atacaron uno de los petroleros que Emiratos Árabes estuvo usando para mover crudo a través del estrecho de manera sigilosa, aunque todo el mundo lo sabía, incluido Irán. Este cambio de actitud puso en pausa todo el tráfico hasta que hagan otra evaluación de riesgo. Por ahora no se nota ansiedad porque los mayores importadores de petróleo de Asia ya están cubiertos hasta agosto, más allá de ese mes todo luce incierto”.

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Con este panorama, los datos de inflación de Estados Unidos trajeron calma porque en junio hubo una abrupta caída de los precios de los combustibles. El Índice de Precios al Consumidor estadounidense bajó 0,4% en el mes una caída superior al 0,1% estimado por los analistas. De esta manera, la inflación anual se ubicó en 3,5% contra el 3,8% que se esperaba.

La noticia generó alivio y provocó una caída del dólar frente a las principales monedas, ya que el indicador podría motivar a la Reserva Federal a posponer una nueva suba de tasas.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini indicó que “el presidente de la Reserva Federal Kevin Warsh compareció por primera vez frente al Congreso en medio de los bombardeos a Irán que siguen impulsando las cotizaciones del crudo (WTI) a la zona de USD 80. Pero la lectura de inflación estadounidense (CPI) de junio en -0,42% para el headline (inflación completa) contra el -0,19% que el mercado esperaba debido la caída en los precios de la energía, principalmente, enfriaron las expectativas de tasas y el dólar se debilitó a nivel global. A ello se le sumó una ronda de presentación de resultados trimestrales de bancos en Wall Street que superó las proyecciones y todo este combo favoreció a los activos de riesgo”.

La Argentina vivió una situación similar: la inflación de junio fue de 1,9% y también estuvo por debajo de la estimada por los analistas. Federico Fillipini y Javier Casabal de Adcap Grupo Financiero indicaron que “el proceso de desinflación continúa encaminado”. “El dato se ubicó levemente por encima del 1,8% que descontaba el mercado, aunque su composición fue favorable: la inflación núcleo desaceleró hasta 1,6% mensual, mientras que el índice general estuvo impulsado por los precios estacionales y regulados. La inflación acumulada en el año alcanzó 16,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,5%. Esperamos que la inflación de julio vuelva a ubicarse en 1,9%”, sumaron.

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Los analistas destacaron que “el dato resultó moderadamente positivo para los bonos a tasa fija, principalmente porque la inflación núcleo sorprendió a la baja y confirmó que la tendencia de desinflación permanece intacta. Sin embargo, dado que el índice general estuvo muy cerca de lo que descontaba el mercado, también fue favorable para los bonos CER. Mantenemos una visión positiva sobre la curva CER, donde las expectativas de inflación siguen luciendo comprimidas respecto de nuestro escenario base”.

Desde Aldazabal & Cia apuntaron que “se trata de la tercera desaceleración mensual consecutiva, desde el pico de 3,4% registrado en marzo y la variación mensual más baja desde agosto. La consolidación del proceso de desinflación siguió liderada por el componente núcleo, que desaceleró a 1,6% desde 1,9% en mayo”.

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A la vez, estimaron que “hacia adelante, los indicadores de alta frecuencia disponibles apuntan a una inflación levemente por encima de 2% para julio, en parte debido a aumentos estacionales vinculados al turismo por las vacaciones de invierno. Para el resto del año, vemos buenas posibilidades de que el proceso de desinflación siga consolidándose, aunque de manera no lineal. La inflación implícita entre las curvas de los títulos a tasa fija y los ajustables por CER se ubica torno a 28% para el año, levemente por debajo de las previsiones del último REM (30%)”.

El dólar no registró presiones debido a la intervención del Gobierno. En el Mercado Libre de Cambios (MLC) se negociaron USD 604 millones y el Banco Central adquirió USD 532 millones, la compra más alta del año. El dólar mayorista descendió $10,50 y cerró en 1.471,50 pesos. En tanto, en la plaza financiera bajaron los dólares. El MEP cedió $12 a $1.507 y el contado con liquidación, $9 a 1.558 pesos. El “blue” bajó $5 a 1.520 pesos.

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La mano del Banco Central se vio en el mercado de futuros donde operó 1,2 millones de contratos y se vio un incremento de USD 236,5 millones que, según la consultora F2, “es el mayor para una rueda desde el 29 de septiembre pasado en plena tensión cambiaria preelectoral. Para el mercado esa fue una muestra de la intervención oficial, soltando más al mercado de soberanos dollar linked, que entre ambos es donde más se contrae la base monetaria. Así, el atractivo de los sintéticos se mantuvo sin cambios significativos algo que ayuda a suavizar la volatilidad cambiaria, a costa de ir consumiendo poder de fuego del BCRA”·.

Los bonos soberanos tuvieron bajas moderadas que hicieron subir 5 unidades el riesgo país a 410 puntos básicos. Esta vez hubo un contraste con la región, donde el índice de emergentes subió 1,8 por ciento.

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En paralelo, la Bolsa local tuvo una rueda neutra. El Merval de las acciones líderes cayó 0,2% en pesos y subió 0,5% en dólares. Lo mejor pasó por Metrogas, que subió 5,5% tras la decisión de YPF de vender el paquete mayoritario de las acciones de la empresa. Los demás papeles tuvieron rebotes regulares. YPF avanzó 0,8%, aunque la fuerte suba del precio del crudo ya había sido incorporada por el mercado en la rueda previa.

Hoy se realizará la licitación de bonos del Tesoro, con el foco en la emisión del nuevo bono en dólares AO29, que ofrece una tasa anual de 6% pagadera en forma mensual hasta su vencimiento, previsto para las elecciones de medio término del próximo gobierno. El cupo de suscripción es de USD 250 millones y se espera que se cubra, ya que los inversores cuentan con los dólares recibidos este mes por el vencimiento de títulos soberanos por más de 4.000 millones de dólares. Además, está prevista una segunda vuelta al día siguiente por USD 100 millones y, en las próximas licitaciones, el objetivo será colocar USD 2.000 millones de este instrumento.

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La rueda de hoy será inexistente. De hecho, el Tesoro aceptará propuestas por la licitación de los bonos hasta las 13.00 y no habrá operador frente a una computadora mientras juega la selección argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026.

En tanto, en el overnite anoche los tres principales índices de las Bolsas de Nueva York operaban en verde, mientras el petróleo moderaba las subas a 1 por ciento. El oro perdía 0,23% y el dólar se debilitaba tras el buen dato de inflación en EE.UU.