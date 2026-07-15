Economía

Argentina vs. Inglaterra: quién gana en el millonario duelo de planteles y cuáles son los jugadores más valiosos

Antes del cruce por un lugar en la final del Mundial 2026, un repaso por el valor de mercado de cada plantel y por el camino que recorrió cada selección hasta esta instancia

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El campeón del mundo se medirá ante el subcampeón de Europa con Harry Kane y Lionel Messi como protagonistas-crédito Denny Medley - IMAGN IMAGES vía Reuters/Dylan Martínez/REUTERS
Lionel Messi y Harry Kane protagonizarán un nuevo capítulo de Argentina-Inglaterra en la semifinal del Mundial. (Reuters)

Argentina e Inglaterra se preparan para disputar la segunda semifinal del Mundial 2026, un cruce que reeditará una de las rivalidades más recordadas de la historia de las Copas del Mundo. Antes de que la pelota empiece a rodar, los números también forman parte de la previa: el valor de mercado de cada plantel ofrece una radiografía de la inversión y la cotización actual de cada uno de los dos equipos que buscan un lugar en la final.

Según los datos de mercado, presentados en el sitio especializado Transfermarkt, el seleccionado inglés tiene un valor de mercado de USD 1.564 millones, mientras que el combinado argentino está tasado en 928,6 millones de dólares. La diferencia entre ambos asciende a USD 635,3 millones a favor del combinado inglés, una brecha que refleja el peso económico de la Premier League y el recorrido de mercado de buena parte de los futbolistas convocados por Thomas Tuchel.

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Esa distancia no es un dato menor a la hora de analizar el partido, pero tampoco puede leerse como un pronóstico. El valor de mercado es una foto del presente futbolístico de cada jugador, construida a partir de su rendimiento, su edad, su contrato y su cotización en el mercado de pases, pero no determina por sí solo lo que ocurre dentro de la cancha. De hecho, en los primeros seis partidos del Mundial la Argentina jugó contra selecciones con valores de mercado muy inferiores, y aún así los encuentros fueron más parejos de lo esperado. Lo mismo ocurrió con la selección inglesa.

Los jugadores más valiosos de cada selección

Dentro del plantel argentino, el jugador con la cotización más alta es Julián Álvarez, valuado en USD 115 millones. Lo sigue Enzo Fernández, con un valor de mercado de USD 103,5 millones, y Lautaro Martínez, tercero en la lista con USD 97.750.000.

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Completan el podio de los cinco futbolistas más valiosos Nicolás Paz, tasado en USD 92 millones, y Alexis Mac Allister, con un valor de mercado de USD 80,5 millones.

Entre estos cinco jugadores acumulan un valor de mercado conjunto de USD 488.750.000, lo que representa más de la mitad del valor total del plantel argentino. La lista confirma que la mayor parte de la cotización del equipo de Lionel Scaloni está concentrada en futbolistas que hoy compiten en ligas europeas de primer nivel: Julián Álvarez en el Atlético de Madrid, Enzo Fernández en el Chelsea, Lautaro Martínez en el Inter, Nicolás Paz en el Como y Alexis Mac Allister en el Liverpool.

Del lado inglés, el jugador más valioso es Jude Bellingham, de Real Madrid, tasado en USD 149,5 millones. Lo sigue Declan Rice, de Arsenal, con una cotización de USD 138 millones, y Bukayo Saka, también de Arsenal, con un valor de USD 126,5 millones. Completan el top cinco Morgan Rogers, de Aston Villa, con USD 103.500.000, y Elliot Anderson, de Manchester City, con USD 86.250.000.

La suma de estos cinco futbolistas alcanza los USD 603.750.000, una cifra que por sí sola supera el valor de mercado combinado de los cinco jugadores argentinos mejor cotizados. La diferencia entre ambos grupos es de USD 115.000.000, lo que confirma que buena parte de la brecha total entre los dos planteles se explica por el peso económico de estos cinco nombres.

El camino de cada equipo hasta las semifinales

Argentina llegó a esta instancia del Mundial tras un recorrido que combinó autoridad en la fase de grupos y partidos ajustados en las instancias de eliminación directa. En la primera fase, el equipo de Scaloni le ganó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, resultados que le permitieron cerrar el grupo en el primer lugar.

Alexis Mac Allister celebra junto a Lionel Messi y Enzo Fernández su gol ante Suiza, en el partido que le dio a Argentina el pase a semifinales. (AP)
Alexis Mac Allister celebra junto a Lionel Messi y Enzo Fernández su gol ante Suiza, en el partido que le dio a Argentina el pase a semifinales. (AP)

Ya en la etapa eliminatoria, el nivel de exigencia aumentó. En los 16avos de final, Argentina superó 3-2 a Cabo Verde. En octavos, volvió a ganar por la mínima diferencia de dos goles, 3-2 ante Egipto. Y en cuartos de final, se impuso 3-1 a Suiza para sellar su pasaje a semifinales.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel tuvo un arranque irregular en la fase de grupos: goleó 4-2 a Croacia, empató 0-0 con Ghana y cerró con un triunfo 2-0 sobre Panamá.

En los 16avos de final, Inglaterra derrotó 2-1 a Congo. En octavos, protagonizó uno de los partidos más parejos del torneo hasta el momento, con triunfo 3-2 ante México. Y en cuartos de final, se clasificó a semifinales tras vencer 2-1 a Noruega.

Dos caminos distintos hacia el mismo cruce

Los números de ambos recorridos muestran patrones distintos. Argentina resolvió sus últimas tres presentaciones por dos goles de diferencia en el resultado final, mientras que Inglaterra encadenó triunfos más ajustados en el marcador final de sus últimos tres partidos (2-1, 3-2 y 2-1). Ninguno de los dos equipos llegó a semifinales con partidos resueltos con amplitud en la instancia de eliminación directa.

La combinación de estos datos —el valor de mercado de cada plantel y el camino recorrido hasta esta instancia— compone el panorama con el que Argentina e Inglaterra llegan a un cruce que, más allá de las cifras, se definirá dentro de la cancha.

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