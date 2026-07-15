¿Faltan repuestos de autos chinos?: el mercado muestra las primeras luces amarillas por posibles problemas al comprar un importado

La mayor parte de los repuestos se deben reemplazar por accidentes de tránsito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de los países, la compra de un auto es la segunda mayor inversión que las personas hacen en su vida después de la casa. En países como Argentina, con una oferta de créditos muy baja y con tasas de interés que hacen inaccesible la compra de un inmueble para gran parte de la población, el vehículo pasa a ser la principal inversión en términos de valor.

Y como a lo largo de la historia hubo épocas de apertura de las importaciones o épocas de cierre casi total, existe un temor de los usuarios a comprar un vehículo de una marca nueva, que no tiene respaldo de una fábrica, por la eventual falta de cobertura y repuestos en el futuro.

PUBLICIDAD

Es muy probable que esa sea una de las razones por las que todavía siete de los diez autos nuevos más vendidos del mercado son de fabricación nacional, y la marca china de mayor penetración es la única que no comercializa por medio de un importador sino con una filial argentina de la propia casa matriz.

Sin embargo, el crecimiento de estos nuevos fabricantes es considerable, ya que en la ya representan el 9% del total de autos vendidos en el primer semestre del año.

PUBLICIDAD

Hay marcas conocidas, nuevas y hay importadores conocidos, pero otros que tienen menos antigüedad o trayectoria en el mercado. El resto de las marcas no necesariamente no tienen una correcta cobertura, pero antes de decidir la compra de un auto nuevo, una pequeña investigación de mercado no estaría nada mal.

“Es cierto que hay demoras en algunos repuestos, aunque eso no impide que las aseguradoras tomen autos normalmente de todas las marcas. Tuvimos algunos casos, como una demora de 120 días para una luneta trasera de un SUV grande de una marca conocida, pero no deja de ser un problema que puede incluso ocurrir con un auto importado de una marca generalista”, comentó Martín Gaggi, bróker de seguros independiente a Infobae.

PUBLICIDAD

El robo de ruedas ha generado problemas para reponer las llantas, que cada marca hace con su propio proveedor y diseño.

“Si, algunas partes como llantas, ópticas y cristales son los repuestos con los que se registraron algunas demoras mayores a lo normal. Nosotros aseguramos autos chinos y contemplamos la posibilidad de indemnizar al asegurado si no podemos conseguir el repuesto por nuestro lado. También hubo faltantes en sensores y repuestos electrónicos, pero esos tienen menos roturas entonces los casos fueron muy puntuales”, explicó Gabriel Bussola, presidente de Libra Seguros.

Si bien las marcas más conocidas o las importadoras más importantes no deberían tener problemas, el tema tomó vigencia en los últimos días a causa de un cliente de Haval que hizo pública su situación de no poder utilizar su modelo H6 por falta de las llantas que le habían sido hurtadas en la vía pública. Según la empresa, “el tema ya se resolvió”.

PUBLICIDAD

Hay dos elementos puntuales que por su mayor uso, tienen mayor exposición a sufrir inconvenientes. Uno es el caso que se hizo conocido, el de las ruedas completas, aunque con especial foco en las llantas, ya que los neumáticos tienen medidas internacionales estándar y se pueden comprar de varias marcas. Sin embargo, las llantas no, porque son fabricadas para cada modelo y son uno de los repuestos más reemplazables solamente por la alta tasa de robos que hay en la vía pública.

Ante la pinchadura de un neumático, muchas marcas no tienen auxilio sino un kit de reparación que se coloca sobre el neumático dañado. Ese kit también mostró faltantes para reposición

El otro elemento es el kit de reparación de neumáticos que muchas marcas ofrecen ante la ausencia de rueda de auxilio en los autos, especialmente en los híbridos y eléctricos, donde gran parte del volumen de la parte trasera lo ocupa la batería de litio, y donde se prescinde también de una rueda de auxilio para reducir el peso del vehículo.

PUBLICIDAD

De hecho, sabiendo de esta situación, hubo clientes que al comprar un auto chino sin auxilio quisieron comprar una quinta rueda y no pudieron hacerlo porque no había disponibilidad en ciertas marcas.

“Importar y comercializar un producto es una parte del trabajo pero la más importante es que esa unidad siga funcionando correctamente a lo largo de su vida útil. Los problemas pueden aparecer por el uso, robos y accidentes. Entonces se requieren repuestos específicos para realizar los mantenimientos programados, pero también hay que tener en cuenta accidentes de todo tipo, negligencias y hasta robo de piezas o rotura de cristales”, explicó Ernesto Cavicchioli, importador oficial de Hyundai en Argentina.

PUBLICIDAD

Un almacén de logística exhibe el inventario de repuestos de la marca automotriz china Baic en Argentina. (Baic Argentina)

En las marcas nuevas, la mayor parte de los repuestos los tiene que proveer el mismo importador, ya que en el mercado de reposición debe haber mucho volumen de unidades que justifiquen una importación de enveragadura.

“Sobre un parque de autos rodando de unos 16 millones de vehículos, el parque de marcas chinas es todavía demasiado chico como para que los autopartistas inviertan en producir o importar grandes cantidades”, opinó Juan Cantarella, presidente ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Componentes (AFAC).

PUBLICIDAD

Belcastro también explicó como funciona el aprovisionamiento de sus marcas. “Nosotros tenemos una completa provisión de repuestos. Y si en alguna ocasión nos faltara alguna pieza, tenemos un sistema que la trae en 10 días al país por vía aérea. No tenemos unidades paradas”, señaló.