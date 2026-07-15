Economía

Cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones de Anses en agosto tras el último dato de inflación

El IPC de junio fijó el porcentaje de suba que el organismo previsional aplicará a los haberes jubilatorios y las asignaciones familiares durante agosto

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Los jubilados y pensionados percibirán en agosto un aumento del 1,9%, en línea con el IPC de junio publicado por el Indec
Los jubilados y pensionados percibirán en agosto un aumento del 1,9%, en línea con el IPC de junio publicado por el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó el Índice de Precios al Consumidor de junio, que registró una variación de 1,9 por ciento. El dato que determina el porcentaje de aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en agosto de 2026.

El mecanismo que regula esta actualización está fijado por el Decreto 274/2024, que establece una movilidad mensual atada a la inflación registrada dos meses antes. Así, el IPC de junio opera como piso directo del aumento que percibirán en agosto los beneficiarios del sistema previsional: jubilados, pensionados y titulares de prestaciones no contributivas.

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El nuevo cálculo posiciona al haber mínimo en $419.734,71 a partir de agosto, mientras que quienes perciban el bono de $70.000, en caso de ratificarse, recibirán 489.734,71 pesos. Para el resto de las prestaciones, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasa a $335.787,76 y llega a $405.787,76 con bono, en tanto que las pensiones no contributivas y la Pensión Madre de 7 Hijos se incrementan en el mismo porcentaje.

Nuevos valores para agosto de 2026

  • Jubilación mínima: $419.734,71
  • Jubilación mínima con bono: $489.734,71
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $335.787,76
  • PUAM con bono: $405.787,76
  • Pensiones no contributivas: $293.815,85
  • Pensiones no contributivas con bono: $363.815,85
  • Pensión Madre de 7 Hijos: $419.734,71
  • Pensión Madre de 7 Hijos con bono: $489.734,71
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $150.828,63
  • AUH con Discapacidad: $491.111,51

La inflación de junio fue la más baja desde agosto de 2025

El Indec informó que la inflación de junio fue de 1,9%, el registro más bajo en diez meses. El dato se conoció luego de que mayo cerrara con un IPC de 2,1%, lo que implica una desaceleración de 0,2 puntos porcentuales. Con este resultado, la inflación acumuló 16,8% en los primeros seis meses de 2026, mientras que la variación de los últimos 12 meses se ubicó en 33,5%, de acuerdo con los datos difundidos por el organismo.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, expresó a través de su cuenta de X que “la variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”. El funcionario también señaló que Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de 1,3% y que Prendas de vestir y calzado avanzó 0,4%, con una variación interanual de 11,9 por ciento.

infografia

El IPC Núcleo anotó un incremento de 1,6%, impulsado por pan y cereales, medicamentos y alquileres. Los precios estacionales subieron 3,4%, con alzas en verduras y servicios turísticos y una caída en frutas. Los precios regulados avanzaron 2,3%, con electricidad y transporte público entre los rubros de mayor incidencia.

La división Recreación y cultura encabezó los aumentos del mes con una suba de 4,2%, arrastrada por los paquetes turísticos. La siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 3,3%. En el extremo opuesto, Comunicaciones y Prendas de vestir y calzado fueron las divisiones con menor variación: 0,9% y 0,4%, respectivamente.

Por regiones, en la Pampeana, Noroeste y Cuyo, la mayor incidencia correspondió a Alimentos y bebidas no alcohólicas, por las alzas en verduras y en pan y cereales. En el Gran Buenos Aires, Noreste y Patagonia, el peso principal recayó sobre Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con la electricidad y los alquileres como factores determinantes. En el GBA también impactaron las expensas, afectadas por sumas no remunerativas para encargados de edificios y por el adicional del 20% establecido en la normativa vigente.

“Este resultado marca la tercera sorpresa desinflacionaria consecutiva, luego de varios meses de sorpresas inflacionarias, que comenzaron en mayo del año pasado. Lo más notable del dato de junio fue la desaceleración de la inflación núcleo al 1,6%, por debajo del 1,9% del mes pasado y del 1,9% esperado por los analistas. Es decir, hubo sorpresa desinflacionaria aun con los precios estacionales moviéndose bastante por encima del índice general, lo que resalta el dato y la desinflación de junio”, evaluó Eric Ritondale economista jefe de Puente.

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