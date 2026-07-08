La dueña de una histórica cadena de electrodomésticos pidió concurso preventivo de acreedores

El Banco de la Nación Argentina encabeza la lista con una exposición de $1.549 millones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Carsa, la empresa chaqueña propietaria de la cadena de retail Musimundo, solicitó la apertura de su concurso preventivo. La presentación fue comunicada formalmente mediante una carta que la propia compañía envió a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. No es la primera vez que la compañía recurre a la Justicia para reordenar sus cuentas: en junio de 2018 la firma recurrió a esta figura, con una deuda declarada entonces de $900 millones.

De acuerdo con el central de deudores del Banco Central, al cierre de mayo de 2026, Carsa acumulaba pasivos bancarios por unos $3.060 millones. El Banco de la Nación Argentina encabeza la lista con una exposición de $1.549 millones. El Nuevo Banco del Chaco registra otros $300 millones. El resto de los acreedores suman montos menores. Se estima que la decisión no responde a un default bancario inmediato, sino a una estrategia para reordenar el pasivo total de la empresa.

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Carsa retiene hoy algo más de 50 locales bajo la marca Musimundo, distribuidos mayoritariamente en el norte del país, aunque las mismas fuentes señalan que se trata de plazas con escasa rentabilidad. El avance del comercio electrónico en el segmento de retail de electrodomésticos y tecnología erosionó progresivamente el negocio de las cadenas físicas, y en el último período Musimundo había anunciado el cierre de cinco sucursales.

El comercio electrónico sumó 25 millones de compradores en 2025 y facturó $34 billones, el 6% del consumo privado

La decisión llega en un momento de fuerte competencia entre los canales tradicionales y el comercio electrónico. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante 2025 el universo de compradores online en la Argentina alcanzó los 25 millones de personas y el sector facturó $34 billones, equivalente al 6% del consumo privado. En tanto, la vacancia de locales comerciales en la Ciudad de Buenos Aires alcanzó su nivel más alto en cuatro años: entre enero y abril de 2026 se registraron 1.291 locales sin actividad, con una tasa de desocupación del 10%, según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba).

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Según comentaron fuentes con conocimiento del proceso a Infobae, en las semanas previas a la presentación se negociaba una posible venta de Musimundo a los dueños de On City, la cadena surgida del rebranding de los locales que operaba Electrónica Megatone tras la ruptura de la alianza que ambas empresas mantenían.

Los orígenes de Musimundo

La historia de la empresa es inseparable de la de la Red Megatone, la alianza que integraron desde fines de los años 80 Bazar Avenida, Carsa y Electrónica Megatone. En 2011, Carsa y Electrónica Megatone adquirieron la marca Musimundo al grupo Pegasus por unos USD 15 millones, con el objetivo de unificar su red de locales bajo un nombre de mayor reconocimiento en el mercado nacional.

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Ya para 2019, Electrónica Megatone había absorbido 37 locales que la chaqueña operaba bajo la marca Musimundo —en un acuerdo que involucró a 335 trabajadores— como parte de un alivio de estructura que le permitiera a Carsa hacer frente a sus obligaciones bancarias. Esa operación redujo en un 43% la red de sucursales que Carsa administraba directamente.

En octubre de 2024, Electrónica Megatone ejecutó un proceso de rebranding y rebautizó cerca de 200 sucursales con la nueva identidad comercial, mientras que unas 70 continuaron operando bajo el nombre Musimundo, ya exclusivamente en manos de Carsa.

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La responsable de relaciones con el Mercado de Carsa, María Elisa Domínguez, firmó la comunicación enviada a la CNV en la que se informó que “oportunamente se informará sobre cualquier hecho o circunstancia relevante” que derive del proceso concursal.