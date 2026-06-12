Creció la cantidad de locales vacíos en CABA en el primer cuatrimestre: cuáles son los barrios y rubros más afectados

Aumentaron los locales vacíos en CABA durante el primer cuatrimestre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer cuatrimestre de 2026 consolidó la tendencia en aumento de locales cerrados en CABA, registrándose la mayor tasa de desocupación comercial en cuatro años, con 1.291 locales sin actividad.

Así lo informó el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba), que señaló también una reducción en la ocupación respecto al año anterior y dificultades persistentes para el sector minorista porteño.

PUBLICIDAD

Entre enero y abril de 2026, en la Ciudad de Buenos Aires se contabilizaron 198 locales comerciales vacíos más que en el mismo periodo de 2025. El relevamiento abarcó 48 ejes comerciales representativos y verificó una tasa de desocupación del 10,0%, el valor más alto desde 2022. Según el Idecba, se relevaron 12.896 establecimientos y el saldo negativo refleja una contracción pronunciada que afecta a diversos barrios y rubros.

Aumentan los locales desocupados en las comunas de CABA

La desocupación se intensificó en la mayoría de las comunas porteñas. El Idecba indicó que 12 de las 15 comunas mostraron caídas en la tasa de ocupación, marcando un fenómeno extendido en la ciudad.

PUBLICIDAD

Las mayores tasas de desocupación se detectaron en la Comuna 15 (13,5%), la Comuna 1 (13,2%) y la Comuna 8 (12,8%), todas por encima del promedio general. En contraste, la Comuna 6 registró la ocupación más alta del periodo, con un 96,2 por ciento.

El informe destacó: “La pérdida más importante tuvo lugar en el conjunto de locales de las Comunas 2, 15 y 13, en el centro y norte de la Ciudad”, remarcando el deterioro focalizado en esas áreas.

PUBLICIDAD

Barrios y ejes comerciales más afectados por los cierres

El análisis por eje comercial reveló máximos de desocupación en Parque Avellaneda, con 22 de cada 100 locales sin actividad. Le siguieron Villa Crespo y Lavalle, con tasas superiores al 20 por ciento. Otros corredores afectados incluyeron Córdoba y Scalabrini Ortiz, Warnes, Defensa y Riestra.

El relevamiento concluyó: “En Parque Avellaneda, Lavalle y Libertad se registraron alrededor de 6 locales vacíos por cuadra”. Esto marca un desafío para la vitalidad urbana en esas zonas.

PUBLICIDAD

Por el contrario, los ejes con mejores indicadores de ocupación fueron Corrientes y Pueyrredón (97,0%), además de Caballito y Alberdi, que también mantuvieron niveles elevados de actividad comercial.

Distribución y causas de los locales vacíos según el informe IDECBA

El Idecba desglosó los 1.291 locales desocupados en tres categorías: vacantes (sin ningún destino aparente) con el 56,2%, en alquiler o venta con el 27,9%, y en construcción o refacción, el 16,2 por ciento. La proporción creciente de vacantes fue señalada como un factor clave del balance negativo.

PUBLICIDAD

La tasa de ocupación de locales en CABA se ubicó en 90%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo precisó: “En el 1er. cuatrimestre de 2026 la tasa de ocupación de locales se ubicó en 90,0% y retrocedió 1,6 puntos porcentuales respecto del registro del 1er. cuatrimestre de 2025”. El promedio de locales vacíos por cuadra en toda la ciudad fue de 2,8, aunque en algunos distritos críticos esta cifra se multiplicó.

Rubros comerciales más afectados por la desocupación de locales

El impacto de la desocupación no fue homogéneo entre rubros. El sector de indumentaria, textiles y calzado perdió 217 locales respecto a 2025, representando la mayor caída, mientras que alimentos y bebidas se redujeron en 26 establecimientos. Solo alojamiento y comidas experimentó un leve crecimiento, con 47 unidades adicionales.

PUBLICIDAD

Comunas como la 7 y la 10 concentraron más del 50% de locales dedicados a la indumentaria, mientras que la presencia de alimentos y bebidas fue marcada especialmente en las comunas 5, 4 y 8, con predominio de kioscos, carnicerías y otros comercios afines.

La composición de la oferta comercial varió según los barrios, pero la tendencia descendente de la ocupación abarca transversalmente los principales sectores analizados.

El periodo relevado por el Idecba señala una reducción persistente en la ocupación de locales en las arterias comerciales estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires, consolidando un escenario con menor actividad minorista en el ámbito porteño.

PUBLICIDAD