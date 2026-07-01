El Banco Central desaceleró la compra de dólares: junio fue el segundo mes con menores adquisiciones del año

El BCRA hilvanó 118 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario. (REUTERS/Marcos Brindicci)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) completó 118 jornadas seguidas con saldo positivo en sus operaciones en el mercado de cambios, tras haber alcanzado y superado su objetivo anual de acumulación de reservas. El martes, la entidad sumó USD 47 millones, lo que llevó el total incorporado en 2026 a más de USD 11.100 millones, aunque en junio se evidenció una considerable desaceleración en el ritmo comprador.

Desde la implementación del nuevo régimen monetario en enero, el BCRA compró USD 11.165 millones, tanto a través del mercado como mediante operaciones directas. Solo el 2 de enero se observó saldo negativo, mientras que en el resto de los días se registraron compras. El 10 de abril se alcanzó el mayor volumen diario, con 457 millones de dólares.

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Las previsiones oficiales para este año contemplaban un saldo neto comprador de entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, sujeto al flujo de divisas y al comportamiento de la demanda de pesos. Santiago Bausili, presidente del BCRA, señaló que la evolución de estos factores resultará determinante para cumplir los objetivos de la entidad.

A lo largo de junio, la autoridad monetaria moderó el ritmo de compras para evitar una mayor presión sobre el tipo de cambio. La demanda de dólares aumentó en junio y, en efecto, hizo que la moneda estadounidense crezca más de 5%, superando a la inflación estimada por primera vez desde octubre de 2025.

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Durante el sexto mes del año, las adquisiciones totalizaron USD 1.418 millones, muy por debajo del nivel alcanzado en mayo, cuando sumaron 2.596 millones de dólares. Fue el segundo mes con menor volumen de compras en lo que va del año, superando únicamente a enero.

Más allá de la desaceleración, el BCRA ya superó la meta anual de compras de divisas. En los primeros meses del año, el incremento de las reservas netas estuvo condicionado por las necesidades de financiamiento del Tesoro. Para sostener el nivel de intervención, el Central emitió pesos sin esterilizar, mientras que el Tesoro colocó deuda en moneda local para contener el impacto en el tipo de cambio y la inflación.

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El sector agropecuario y el energético aportaron de manera significativa al ingreso de dólares, al igual que la colocación de deuda por parte de empresas y gobiernos provinciales en el exterior, lo que amplió el margen de acción del Banco Central. En mayo, las emisiones externas alcanzaron los USD 1.500 millones, y desde las elecciones legislativas el monto total supera los 12.000 millones de dólares.

Al cierre de la última rueda, las reservas brutas se ubicaron en USD 44.873 millones, con una baja diaria de USD 1.723 millones, explicada por los movimientos técnicos de los bancos típicos de finales de mes. En los próximos días, la mayor parte de esas divisas volverán a las cuentas del BCRA.

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El dólar le ganó a la inflación

El último día del mes mostró un volumen elevado de transacciones en el segmento de contado del mercado mayorista, alcanzando los 836,4 millones de dólares. La cotización avanzó levemente, sumando 50 centavos y ubicándose en 1.482 pesos. Durante junio, el dólar oficial experimentó un incremento de 74 pesos, equivalente a un 5,3% y quedaría por encima de la inflación mensual, que las consultoras estiman entre 1,8% y 2,1 por ciento.

El Banco Central estableció que el tope para las bandas cambiarias se situó en $1.806,92, mientras que el tipo de cambio oficial se pactó a 324,92 pesos, lo que representa el 21,9% de ese máximo previsto para el esquema de flotación administrada.

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En el Banco Nación, el valor al público del billete estadounidense ascendió cinco pesos, situándose en $1.500 para la venta, el valor más alto desde el 24 de octubre. El aumento acumulado en junio fue de 70 pesos, o un 4,9 por ciento. En la primera mitad del año, el dólar minorista subió 20 pesos, o un 1,4%, bastante por debajo de la inflación, que rondó el 16% en ese período.

El incremento del dólar este martes estuvo en sintonía con el comportamiento observado durante todo el mes, en el que obtuvo una ganancia que superó la inflación, algo que no ocurría desde octubre, cuando la volatilidad cambiaria durante las elecciones de medio término llevó al Tesoro de Estados Unidos a intervenir directamente en el mercado local.

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