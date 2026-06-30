El dólar subió 5% en junio y le ganó a la inflación por primera vez desde octubre de 2025

En junio se reactivó la demanda de divisas.

El cierre del mes volvió a registrar un muy importante monto de operaciones por USD 836,4 millones en el segmento de contado de la plaza mayorista, con una ganancia marginal de 50 centavos, a 1.482 pesos. El dólar oficial anotó en junio una suba de 74 pesos o 5,3 por ciento.

El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.806,92: el tipo de cambio oficial quedó negociado a 324,92 pesos o 21,9% de ese límite para la flotación administrada.

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El billete al público subió cinco pesos o 0,3% en el Banco Nación, a $1.500 para la venta, el precio más alto desde el 24 de octubre, con lo que acumuló un incremento de 70 pesos o 4,9% en junio. En el primer semestre el dólar minorista avanza 20 pesos o 1,4%, muy lejos de la inflación del período, en torno a 16% acumulado.

La suba de la cotización de la moneda de Estados Unidos este martes estuvo en línea con el sendero ratificado a lo largo todo el mes, en el que acumuló una ganancia que superó a la inflación por primera vez desde octubre, cuando la escalada cambiaria que se produjo durante las elecciones de medio término exigió la intervención directa del Tesoro de EEUU en el mercado de cambios doméstico.

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La cotización informal del dólar ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta. En el mes de junio el dólar blue extendió la ganancia de 85 pesos o 5,9 por ciento.

“El fin del carry trade que señalamos a principios de junio fue tomando forma durante el mes. Pese a la mayor liquidación del agro, el BCRA moderó el ritmo de compras y el tipo de cambio aceleró su marcha. En ese contexto, el mercado en pesos absorbió el movimiento sin grandes sobresaltos, aunque esperamos presión al alza sobre las tasas", afirmó Justina Gedikian, analista senior de Renta Fija de Cohen Aliados Financieros.

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“La presión sobre el dólar observada en junio tiene raíces en un proceso que lleva meses. El tipo de cambio real acumula una caída superior al 9% en lo que va del año, y la suba del oficial entre mayo y junio apenas recuperó 1,8% de ese movimiento. También influye el contexto internacional, dado que el dólar comenzó a fortalecerse frente a todas las monedas. Con el tipo de cambio real todavía lejos del nivel de inicio de año, la liquidación del agro moderándose hacia el segundo semestre y la demanda importadora dando señales de reactivación, el dólar tiene margen para seguir corrigiendo”, consideró Gedikian.

Un informe de la gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia precisó que “la menor oferta del sector agropecuario y la desaceleración de la emisión de obligaciones negociables explicaron buena parte de la suba. Asimismo, la depreciación del Real brasileño (+3,3% en junio), en un escenario adverso para las monedas emergentes a nivel global (+2,6% el Dollar Index), también contribuyó a la depreciación del peso. En contraste, la moderación de las compras del Banco Central, que tuvo su segundo peor mes del año -solo detrás de enero- atenuó las presiones alcistas".

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“El último staff report del FMI deslizó que las reservas deberían crecer USD 50.000 millones en los próximos dos años y medio para alcanzar el 85% de la métrica ARA (Assessing Reserve Adequacy, por sus siglas en inglés). En este caso, las reservas pasarían a representar 14,1% del PBI, ubicándose en línea con la media regional (+14,6%)“, enfatizaron desde el Banco Provincia.

“Después que su posición vendida cayera fuertemente, el banco central argentino habría vuelto a intervenir en el mercado de futuros”, expresó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero. “Así, junto a la venta de bonos dollar linked, la idea es ofrecer cobertura cambiara para contener al dólar. La clave será encontrar un equilibrio entre un dólar no muy atrasado que impida acumular reservas ni muy adelantado que impida la desinflación”, añadió.

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“Los compromisos externos totales del Gobierno hasta fines del 2027 ascienden a unos 30.000 millones de dólares y se están encaminando medidas para financiarlo. Por ejemplo, garantías de entidades multilaterales para créditos privados por unos 5.000 millones de dólares, como otros bonos en danza”, dijo la consultora VatNet.

“La gran duda es el grado de confianza local; la Formación de Activos Externos podría insumir otro tanto si continúa al ritmo actual y por los vaivenes políticos podría acentuarse”, recalcó el informe de VatNet.

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