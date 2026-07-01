Qué es la “enfermedad holandesa”: Fausto Spotorno explicó cuál es el mal económico que puede aquejar a la Argentina

El economista Fausto Spotorno planteó que Argentina necesita desarrollar un sistema financiero capaz de operar en dólares para canalizar el ahorro local hacia la inversión productiva.

A su entender, según dijo en diálogo con Infobae en Vivo, mientras no exista un esquema que permita ofrecer crédito en esa moneda, los ahorros de los argentinos continuarán fuera del sistema financiero doméstico o permanecerán inmovilizados.

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“El ahorro en Argentina está en dólares. Si los argentinos empiezan a ahorrar en dólares y no tenemos un sistema financiero que dé crédito en dólares, nunca vamos a tener ese ahorro invirtiéndose en Argentina”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que tras la crisis de 2001 desapareció el crédito en dólares. Según explicó, desde entonces los depósitos en esa moneda permanecen prácticamente inmovilizados en los bancos, lo que limita su aporte al financiamiento de la economía. “Si vos no tenés el crédito en dólares, no tenés el ahorro de los argentinos para financiar al sector productivo”, sostuvo.

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El economista Fausto Spotorno

Spotorno también analizó las causas del colapso de la convertibilidad. Señaló que el esquema original contemplaba un elevado nivel de reservas internacionales con una doble función: respaldar el valor de la moneda y asistir al sistema financiero frente a eventuales retiros masivos de depósitos. Sin embargo, aseguró que con el tiempo las reservas comenzaron a destinarse a múltiples objetivos y se fueron reduciendo.

“Cuando llegó una crisis financiera importante, no había dólares suficientes para sostener al mismo tiempo la convertibilidad y al sistema financiero. No se podían defender las dos cosas y ahí se cayó todo”, explicó.

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Frente a ese desafío, consideró que una alternativa intermedia podría ser profundizar el desarrollo del mercado de capitales en dólares. A diferencia del sistema bancario, indicó, ese mercado no genera un multiplicador monetario, por lo que presenta menores riesgos de descalce financiero.

Spotorno consideró que una alternativa intermedia podría ser profundizar el desarrollo del mercado de capitales en dólares

No obstante, advirtió que ese proceso todavía se encuentra en una etapa inicial. Si bien destacó el crecimiento de las sociedades de bolsa y el desarrollo de aplicaciones que ya compiten con los bancos tradicionales, sostuvo que la transformación llevará tiempo.

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“Hoy casi todas las grandes sociedades de bolsa tienen aplicaciones muy buenas que compiten con los bancos. Los propios bancos también están entrando en ese negocio. Creo que el futuro va por ahí, pero todavía estamos en pañales”, concluyó.

¿Qué es la “enfermedad holandesa”?

Además, Spotorno se refirió al riesgo de la denominada “enfermedad holandesa”, un fenómeno económico que suele afectar a países que reciben un fuerte ingreso de divisas —por ejemplo, por exportaciones de recursos naturales— y que provoca una apreciación del tipo de cambio, restando competitividad a otros sectores de la economía.

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Según explicó, una de las formas de mitigar ese problema es facilitar la circulación de capitales para evitar que los dólares queden inmovilizados dentro de la economía.

“Las soluciones que se entienden para un problema de enfermedad holandesa suelen ser habilitar lo mejor posible los flujos de capitales. Lo que querés es que esos dólares roten y no queden atrapados”, afirmó.

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En ese sentido, señaló que otra herramienta es permitir que las empresas realicen pagos al exterior de manera directa, sin que todas las divisas deban ingresar y luego volver a salir a través del Banco Central.

“Una petrolera, por ejemplo, cuando tiene permitido hacerlo, puede realizar un pago al exterior directamente, en lugar de hacer entrar los dólares, pasar por toda la regulación del Banco Central y después volver a sacarlos”, explicó.

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Por último, indicó que una tercera alternativa consiste en que el Banco Central acumule reservas internacionales durante los períodos de mayor ingreso de divisas. A su juicio, esa estrategia permite moderar la apreciación del tipo de cambio.

“Cuando el Banco Central compra dólares y acumula reservas, evita que el tipo de cambio se aprecie demasiado. Esa termina siendo una herramienta de defensa frente a ese fenómeno”, concluyó.

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