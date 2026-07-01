Japón desplegará en Venezuela un equipo médico de ayuda humanitaria tras los terremotos

Las tareas de búsqueda y rescate continúan en Venezuela (Europa Press)

El Gobierno de Japón informó este miércoles el envío de un equipo médico de ayuda humanitaria para casos de desastre después de los terremotos registrados hace casi una semana, que provocaron más de 1.900 muertos. Las tareas de búsqueda de supervivientes entre los escombros continúan.

El Ministerio de Exteriores japonés detalló en un comunicado que el equipo está formado por 42 integrantes, incluyendo personal del propio ministerio, de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y profesionales sanitarios.

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Tokio señaló que la decisión se tomó tras el análisis de necesidades “médicas y de otro tipo” realizado por un equipo de evaluación del JICA, desplegado en el país latinoamericano después de los sismos.

Como resultado, los integrantes del equipo de evaluación ya presentes en la zona iniciarán su labor, mientras que el resto viajará desde Japón “a su debido tiempo”.

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Una edificación destruida en Caraballeda, La Guaira (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

A comienzos de semana, las autoridades japonesas comunicaron que entregarán artículos de ayuda de emergencia —como lonas de plástico, bidones portátiles y purificadores de agua— a petición del Gobierno venezolano, en respuesta a los daños derivados de los terremotos.

El gobierno japonés confirmó que mantendrá el apoyo a la población venezolana y analizará la posibilidad de brindar asistencia adicional en función de las necesidades de seguridad humana.

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Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, impactaron la zona norte de Venezuela el miércoles pasado, causando 1.943 muertos y 10.571 heridos, según datos provisionales. También se registraron importantes daños en infraestructuras y viviendas.

Por su parte, el equipo neerlandés de búsqueda y rescate urbano anunció el miércoles la conclusión de su misión en Venezuela, ante la disminución de posibilidades de hallar sobrevivientes tras varios días de trabajo en zonas afectadas por los terremotos.

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La organización USAR explicó que la decisión se debe a la baja probabilidad de encontrar supervivientes bajo los escombros y al incremento de necesidades urgentes, como tiendas de campaña, atención médica y suministros básicos.

Voluntarios organizan la ayuda que llega a Venezuela (MIGUEL MEDINA/Pool via REUTERS)

Jorg van Waardhuizen, miembro de USAR, declaró al canal público NOS: “Las posibilidades de encontrar ahora a personas con vida ya son muy reducidas. En este momento se necesita mucho más otro tipo de ayuda”.

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El equipo neerlandés, compuesto por 64 especialistas, ocho perros de rescate y equipamiento especializado, arribó a Venezuela el viernes por la noche y estableció una base de operaciones en La Guaira, una de las zonas más afectadas.

Desde ese lugar, colaboró “día y noche” con los servicios de emergencia venezolanos y equipos internacionales en búsqueda y rescate. Además, aportó expertos al centro internacional de coordinación de la ayuda humanitaria.

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USAR informó que no logró rescatar personas con vida durante esta misión, aunque apoyó a equipos internacionales que sí encontraron sobrevivientes, como un equipo jordano que localizó a un niño de tres años bajo los escombros.