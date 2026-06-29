Federico Domínguez: “El superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas”

Federico Domínguez afirmó que el superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas

La caída del 1,5% de la actividad económica en abril, medida por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), volvió a poner sobre la mesa los interrogantes sobre la velocidad de la recuperación. En ese contexto, el analista financiero Federico Domínguez analizó en Infobae al Regreso el escenario económico, defendió el rumbo fiscal del Gobierno y sostuvo que el principal desafío sigue siendo consolidar la estabilidad macroeconómica sin perder de vista el impacto social de la transición.

Durante la entrevista con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Domínguez afirmó que “el superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas” y sostuvo que las principales variables económicas muestran una mejora respecto del inicio de la gestión de Javier Milei.

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Según explicó, desde diciembre de 2023 el Gobierno logró reducir la pobreza, mejorar algunos indicadores sociales y ordenar las cuentas públicas. “Bajaste la pobreza del 54 al 28, la pobreza infantil, tenés superávit fiscal, bajaste la deuda consolidada y estás construyendo sobre bases firmes”, resumió.

El impacto de la demanda de dinero

Para Domínguez, uno de los factores que limitó el crecimiento durante los últimos meses fue la fuerte caída de la demanda de pesos registrada el año pasado, especialmente durante el proceso electoral.

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Domínguez sostuvo que desde diciembre de 2023 el Gobierno de Javier Milei redujo la pobreza, mejoró indicadores sociales y ordenó las cuentas públicas (Infobae en Vivo)

“Los argentinos, frente al miedo de que pudiera sufrir el programa económico o hubiera un regreso del populismo, dijeron: ‘No queremos pesos’. Eso obligó al Gobierno a absorber liquidez, elevó las tasas de interés y terminó resintiendo la actividad económica”, explicó.

Aun así, consideró que el escenario de mediano plazo continúa siendo favorable. Recordó que el Producto Bruto Interno creció 4,4% el año pasado y destacó que la mayoría de los organismos internacionales proyectan una expansión de entre 3% y 4% para este año.

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En ese sentido, sostuvo que, si se mantiene el orden fiscal, avanza la desregulación y continúa la apertura económica, “Argentina puede duplicar sus exportaciones en cinco o seis años”.

Una recuperación desigual

Domínguez también reconoció que la mejora no alcanza de la misma manera a todos los sectores de la economía y que la transición genera costos.

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El analista atribuyó parte del freno de la actividad económica a la caída de la demanda de pesos, que obligó al Gobierno a absorber liquidez y elevar las tasas de interés (REUTERS/Agustín Marcarian)

“No podés arreglar ochenta años de populismo en dos años”, sostuvo, aunque insistió en que la tendencia general es positiva. Señaló que actividades como los hidrocarburos, la minería y el agro están liderando la recuperación, especialmente en el interior del país, pero admitió que esos beneficios tardan en trasladarse al resto de la economía.

“El tiempo que tarda en girar esa rueda es mucho y hay gente que no tiene tanto tiempo para esperar”, reconoció.

La discusión derivó hacia la situación de las pequeñas y medianas empresas y de la industria del conurbano bonaerense, dos de los sectores que todavía muestran mayores dificultades. Frente a ese escenario, el analista aseguró que el margen de acción del Gobierno nacional desde el frente fiscal es limitado y reclamó un mayor compromiso de provincias y municipios.

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“Las provincias siguen masacrando con Ingresos Brutos, que se acumulan en toda la cadena productiva, y las tasas de Seguridad e Higiene son delictivas. Ese esfuerzo tiene que ser compartido”, planteó.

Inversión y empleo

Consultado por la lenta recuperación de la inversión privada y del empleo formal, pese a la desaceleración de la inflación, Domínguez atribuyó parte de esa situación a la incertidumbre que atravesó el año electoral.

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Domínguez señaló que los hidrocarburos, la minería y el agro lideran la recuperación, mientras las pymes y la industria del conurbano bonaerense siguen con dificultades (Infobae en Vivo)

“Las decisiones de inversión se toman con meses de anticipación. La volatilidad política impactó sobre los proyectos futuros y también hubo un anticipo de importaciones de bienes de capital por expectativas de una suba del tipo de cambio”, explicó.

Respecto de las preocupaciones sociales por el empleo y el poder adquisitivo, consideró que todavía existen sectores que atraviesan dificultades, aunque insistió en que el balance general es mejor que el de fines de 2023.

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“El conjunto de los argentinos está mejor que en 2023. Después hay sectores más perjudicados y gente que la sigue pasando mal. Pero las políticas públicas tienen que pensar en el conjunto de la sociedad, no solamente en sectores específicos”, afirmó.

Al volver sobre el eje fiscal, reiteró que el equilibrio de las cuentas públicas constituye el principal activo del programa económico. “El superávit fiscal es la política social más efectiva que tuvo Argentina en décadas”, insistió.

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Como cierre, relativizó que la preocupación por el empleo sea un fenómeno nuevo. “Siempre existió. En 2023 la gente también tenía miedo porque no llegaba a fin de mes y había un 54% de pobres. Es natural que haya temor a perder el trabajo en un país con la inestabilidad macroeconómica que tiene Argentina”, concluyó.

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